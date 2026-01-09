守26000望26350

恒指連跌兩天，今天（9日）或許會有個反彈，只要能守26000點，上破26350點，恒指就可望甩淡。

要甩淡，其中一個可能的助力是美國的就業情況不好，方便美聯儲局減息。

報告顯示，2025年12月美國私人部門非農就業人數新增4.1萬人，雖略低於市場預期的4.8萬人，但成功扭轉了2025年11月減少2.9萬人的下滑局面，為2025年末表現承壓的勞動力市場注入積極訊號。

ADP報告發布兩天後，美國勞工統計局將發布備受關注的非農就業數據。此前受政府「停擺」影響，相關數據收集工作受阻，本次將是僵局解決後首次按時發布該報告。據道瓊斯調查的經濟學家預測，2025年12月非農就業人數有望新增7.3萬人，高於2025年11月的6.4萬人，失業率預計將微降至4.5%。

市場分析稱，本次ADP數據雖顯疲軟，但確認了勞動力市場「有序冷卻」的趨勢，若後續非農數據呼應這一訊號，或進一步強化美聯儲局上半年延續減息周期的預期。

中信證券認為，2026年最大的預期差來自於外需與內需的平衡，對外「徵稅」、補貼內需應是大勢所趨，2026年是個重要的開端。站在開年，考慮到2025年末的資金熱度並不算高，人心思漲的環境下開年後市場震盪向上的概率更高。中期維度下，建議抱著「賺業績的錢而不期待估值的錢」的思維布局。推薦一些熱度和持倉集中度相對較低，但關注度開始提升、催化開始增多且長期ROE有提升空間的板塊，如化工、工程機械、電力設備及新能源等，對高景氣、高熱度但是股價滯漲的板塊則相對謹慎。

國元國際認為港股目前處於相對平淡期，市場情緒需等待進一步催化。而在1月份新一任美聯儲局主席揭盅後市場減息預期或將重啟，有望為港股帶來新一輪的增量資金。另外美國減息預期或帶來人民幣兌美元的進一步升值趨勢，有助於提升包括港股在內的中國資產對海外投資者的吸引力。

前海開源楊德龍認為2026年港股（包括恒生指數、恒生科技指數）有望在資金流入推動下重拾升勢。隨著行情深化與擴散，市場投資機會將顯著增加，投資者獲得感將隨之增強。愈來愈多的投資者會認識到，這是一輪可能持續2至3年、甚至3至5年或更長的慢牛長行情。這輪牛市能有效拉動消費、促進經濟復甦，正如楊德龍在2025年提出的觀點：慢牛行情有望成為拉動經濟增長的「第四駕馬車」。這一趨勢在2026年將進一步延續。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

