2026年1月，代號「絕對決心行動(Operation Absolute Resolve)」的軍事突襲震撼全球，不過人們似乎把注意力集中在美軍綁走委內瑞拉總統馬杜羅的行動中。雖然美軍出動了所謂的三角洲部隊，但這種特別作戰行動，無論從戰法戰術上，還是所需的武器裝備上，很可能與日常執法的特警行動差不多。真正能夠保障這個綁走行動能夠進行成功，取決於要能瞞過委內瑞拉的防空系統,從而把三角洲部隊順利送達目標所在地，否則，在半路上就被委內瑞拉防空部隊攔截殲滅，那就談不上後面的綁走行動了。這就必須提及電子作戰（Electronic Warfare，簡稱EW）。
國際評論

致盲與欺騙：解析近期突襲行動中的電子戰

飛常談
鄧飛
飛常談

　　2026年1月，代號「絕對決心行動(Operation Absolute Resolve)」的軍事突襲震撼全球，不過人們似乎把注意力集中在美軍綁走委內瑞拉總統馬杜羅的行動中。雖然美軍出動了所謂的三角洲部隊，但這種特別作戰行動，無論從戰法戰術上，還是所需的武器裝備上，很可能與日常執法的特警行動差不多。真正能夠保障這個綁走行動能夠進行成功，取決於要能瞞過委內瑞拉的防空系統，從而把三角洲部隊順利送達目標所在地，否則，在半路上就被委內瑞拉防空部隊攔截殲滅，那就談不上後面的綁走行動了。這就必須提及電子作戰（Electronic Warfare，簡稱EW）。

 

　　這場行動的核心，在於徹底瓦解委內瑞拉賴以為傲的防空體系雷達系統。美軍憑藉精密構思的「致盲」與「欺騙」戰術，將這些先進裝備化為無用之物，成功為特種部隊開闢出一條直達加拉加斯的「安全走廊」。

 

　　首先是作戰體系制勝，構建無死角電子戰打擊集群。美軍的勝利從來非依賴單一武器的突襲，而是體系化協同作戰的必然結果。行動中，美軍組建了一個高度協同的「電子戰打擊群」，各單元各司其職、緊密配合。其中的核心主角，是EA-18G「咆哮者(Growler)」電子戰機，它們搭載ALQ-218接收器與ALQ-99戰術干擾吊艙，專門負責對地面雷達實施強力電磁壓制，成為撕破防空體系的尖刀。與此同時，EC-130H「羅盤呼叫(Compass Call)」則承擔起「斷鏈」重任，專注切斷委軍指揮通信鏈路(C2)，使各防空陣地淪為互不相通的資訊孤島，無法形成有效防禦合力。此外，具備隱身與傳感器融合能力的F-35戰鬥機，充當了前線「無聲傳感器」的角色，通過被動偵測雷達波的方式避免暴露自身，為後方打擊群提供精確無誤的目標導引。

 

致盲與欺騙：解析近期突襲行動中的電子戰

EA-18G「咆哮者」電子戰機專責對地面雷達實施強力電磁壓制 (AP)

 

　　其次是頻譜偵查，從預先繪圖到虛假幻象的布局。這場電子戰的勝利，早在行動發起數周前便已拉開序幕。美軍多次派遣偵察機在委內瑞拉邊境徘徊，故意誘使對方防空雷達開機運作。藉此機會，美軍成功捕獲了對方雷達防空系統獨特的「電子指紋」，包括雷達頻率、脈衝特徵等核心數據，並針對這些特徵，專門編寫了定製化干擾程式。

 

　　行動當晚，「咆哮者」電子戰機率先發起毀滅性電磁攻勢，一方面實施「全頻段阻塞」，向雷達頻段發射高功率雜訊，讓委軍雷達螢幕瞬間變成一片雪花，根本無法分辨任何目標；另一方面則發動更具殺傷力的「欺騙干擾」，利用數位射頻存儲器(DRFM)技術，截獲敵方雷達波並稍作修改後回傳，這一操作導致委軍雷達螢幕上瞬間湧現數百個「幽靈目標(Ghost Targets)」，在真假難辨的極度混亂中，操作員完全無法識別出搭載特種部隊的真正直升機，防禦體系就此陷入癱瘓。

 

致盲與欺騙：解析近期突襲行動中的電子戰

AGM-88E先進反輻射飛彈會自動追蹤雷達波源，直接摧毀雷達天線。(Shutterstock)

 

　　緊接著是發射反輻射飛彈的點穴打擊，美軍的電子戰從未止步於干擾壓制，而是緊密結合「硬殺傷」摧毀，形成攻防一體的打擊體系。當委內瑞拉操作員試圖透過加大雷達功率來「燒穿」干擾雜訊時，這些雷達便如同黑夜中打開手電筒的人，徹底暴露了自身位置。這一舉動立即招致慘重代價——EA-18G與隨行的F/A-18戰機迅速發射AGM-88E先進反輻射飛彈(HARM)。這種專門針對雷達的飛彈會自動追蹤雷達波源，直接摧毀雷達天線，從物理層面「挖掉」防空系統的「眼睛」，讓剩下的防禦裝備徹底淪為擺設。

 

　　最後，有報道指出，美軍還可能對加拉加斯的電力網發動了石墨炸彈攻擊或網絡入侵。現代防空雷達運行需要巨大電力支持，儘管配備備用發電機，但電力切斷後引發的系統重啟與電壓不穩，在分秒必爭的空襲中成為了致命延遲，進一步加劇了防空體系的崩潰。

 

致盲與欺騙：解析近期突襲行動中的電子戰

在現代戰爭中，以「制電磁權」癱瘓對方的防空系統成為關鍵。(Shutterstock)

 

　　「絕對決心行動」深刻印證了現代戰爭中「制電磁權」的決定性意義。美軍並未選擇與委內瑞拉防空網進行硬碰硬的消耗戰，而是通過「先致盲（電子干擾），再打啞（切斷通訊），最後點穴（反輻射摧毀）」的組合拳，一步步瓦解對方防禦體系。這種精確、高效的電子戰模式，不僅徹底癱瘓了委內瑞拉昂貴的防空系統，更為後續部隊創造了無阻礙的突襲環境。現代戰爭的關鍵，並不是武器本身的殺傷力，而是這種體系化的電子作戰效能：保障己方偵察與指揮控制的通訊暢通無阻，促使對方偵察與指揮控制的通訊瓦解癱瘓。

Tags:#大國博弈#飛常談#軍事突襲#委內瑞拉#馬杜羅#美軍#三角洲部隊#特別作戰行動#防空系統#電子作戰#雷達系統#干擾與欺騙#EA-18G 咆哮者#EC-130H 羅盤呼叫#F-35 戰鬥機#數位射頻存儲器#AGM-88E 先進反輻射飛彈#電磁頻譜#制電磁權
斬首行動的戰略後果和風險
斬首行動的戰略後果和風險

美國擬取得格陵蘭控制權？
171
|
5

你認為美國在未來12個月內，會否採取實質行動以推進「取得格陵蘭控制權」？

會，勢在必行
67%
不會，只屬姿態
25%
不確定
7%
無意見
1%
投票期：2026-01-12 ~ 2026-02-12
