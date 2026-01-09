歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
1月電影速報｜《阿凡達3》納美族群殺到，導演棄AI代演員表情，《尋秦記》最新票房突破5400萬
電影推介
娛樂新聞

1月電影速報｜《阿凡達3》納美族群殺到，導演棄AI代演員表情，《尋秦記》最新票房突破5400萬

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　《阿凡達：火與燼》（Avatar : Fire And Ash）原定去年聖誕檔期在港上映，因11月尾大埔宏福苑大火延至這星期1月8日正式在港上畫。同期有港產片《尋秦記》大賣集體回憶，電影走勢凌厲，截至星期五（9日）下午，港澳票房超過5,400萬，總累積票房：54,509,871。兩戲正面交鋒，究竟是港產片醒或是潘多拉星球的族群勁？

 

Read more：《尋秦記》首日票房破千萬登頂！兩個結局夠驚喜助振興午夜場經濟

 

　　賣座票房的國際級電影《阿凡達：火與燼》（Avatar : Fire And Ash）（下稱阿凡達3）回歸，殿堂級導演占士金馬倫再次執導，觀眾會再次回到潘多拉星球，故事緊接上集結尾，積舒利一家在海洋部落戰爭後，在面對喪子傷痛之同時，突然迎來全新神秘部落「曼關族」的殘暴開戰，以及資源開發管理署（RDA）再度捲土重來，潘多拉星球和舒利一家展開新篇章下迎接新挑戰。

 

1月電影速遞：《阿凡達3》納美族群殺到，導演棄用AI代演員表情！《尋秦記》

1月電影速遞：《阿凡達3》納美族群殺到，導演棄用AI代演員表情！《尋秦記》

 

　　《阿凡達3》由原班人馬上陣，包括主角森禾霍頓（Sam Worthington）和素兒莎丹娜（Zoe Saldaña），同時還有琦溫斯莉（Kate Winslet） 薛歌妮韋花（Sigourney Weaver），全部也是奧斯卡金像獎級數影星，今集更有《權力遊戲》（Game of Thrones）女星奧娜卓別靈 （Oona Chaplin）加盟，飾演全新族群曼關族首領法娜，演員方面全是星級人馬。

 

1月電影速遞：《阿凡達3》納美族群殺到，導演棄用AI代演員表情！《尋秦記》

1月電影速遞：《阿凡達3》納美族群殺到，導演棄用AI代演員表情！《尋秦記》

 

　　《阿凡達3》在製作上規模升級，導演占士金馬倫接受訪問時表示，就算現時新科技提升，但仍然尊重演員，所以不會以AI取代演員們的真實表演，並強調會百份百捕捉演員在演出時的表情。戲中所有角色的表情、動作將會是演員們的真實演繹，今次有別於以往「動態捕捉」，反而是採用「表演捕捉」，於拍攝現場安裝16部攝影機，並於演員頭上加裝兩部高解像攝影機，精準地捕捉演員們面部所有微細表情。演員們全身有標示點，透過CG技術令角色更立體，同時今次更採用「神經網絡」技術，加強處理角色的表情和動作，於大銀幕下充滿真實感。

 

 

1月電影速遞：《阿凡達3》納美族群殺到，導演棄用AI代演員表情！《尋秦記》

　　

　　觀看《阿凡達3》絕對是視覺上的享受，今次特技場面效果多達3千多個，當中超過2千個水效場面及1千個火焰特效。而且今次在畫面上會出現超多納美族群同時出現，畫面震撼。電影之前已全球上映，票房至今破10.83億美元大關，成為2025年荷里活電影第2位。

 

1月電影速遞：《阿凡達3》納美族群殺到，導演棄用AI代演員表情！《尋秦記》

 

　　本地港產片《尋秦記》同時在這星期，也會是香港人選擇入場睇戲其中一套，大家憑電影集體回憶，電影除夕開始正式上映，連日來主要演員古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等人馬不停蹄到處做宣傳，留意這個周末古天樂、宣萱、林峯、朱鑑然繼續於部分香港電影場次出現謝票。

 

1月電影速遞：《阿凡達3》納美族群殺到，導演棄用AI代演員表情！《尋秦記》

 

　　之前「密過巴士班次」的上映時間奏效，首日開畫票房已超過1,000萬元，創下香港電影史上最高首日票房紀錄。同時，《尋秦記》不斷有新數字公布，截至星期五（9日）下午，港澳票房超過5,000萬，總累積票房54,509,871。與此同時，內地的票房亦相當不錯，日前已經逾2億票房，成績相當鼓舞。

 

Tags:#阿凡達3#尋秦記#占士金馬倫#潘多拉星#古天樂#林峯#宣萱#郭羨妮#朱鑑然#影視娛樂#娛樂新聞#電影推介
Add a comment ...Add a comment ...
73歲洪金寶傳打「神秘液體」回春，近年坐輪椅代步，洪天明代父回應身體狀況
更多娛樂文章
73歲洪金寶傳打「神秘液體」回春，近年坐輪椅代步，洪天明代父回應身體狀況

投票區

美國介入委內瑞拉
521
|
6

你認為美方以「打擊毒品」為由發動攻擊，理由是否充分合理？

合理
9%
不合理
90%
無意見
1%
投票期：2026-01-05 ~ 2026-02-05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處