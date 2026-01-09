1月電影速報｜《阿凡達3》納美族群殺到，導演棄AI代演員表情，《尋秦記》最新票房突破5400萬

《阿凡達：火與燼》（Avatar : Fire And Ash）原定去年聖誕檔期在港上映，因11月尾大埔宏福苑大火延至這星期1月8日正式在港上畫。同期有港產片《尋秦記》大賣集體回憶，電影走勢凌厲，截至星期五（9日）下午，港澳票房超過5,400萬，總累積票房：54,509,871。兩戲正面交鋒，究竟是港產片醒或是潘多拉星球的族群勁？

賣座票房的國際級電影《阿凡達：火與燼》（Avatar : Fire And Ash）（下稱阿凡達3）回歸，殿堂級導演占士金馬倫再次執導，觀眾會再次回到潘多拉星球，故事緊接上集結尾，積舒利一家在海洋部落戰爭後，在面對喪子傷痛之同時，突然迎來全新神秘部落「曼關族」的殘暴開戰，以及資源開發管理署（RDA）再度捲土重來，潘多拉星球和舒利一家展開新篇章下迎接新挑戰。

《阿凡達3》由原班人馬上陣，包括主角森禾霍頓（Sam Worthington）和素兒莎丹娜（Zoe Saldaña），同時還有琦溫斯莉（Kate Winslet） 薛歌妮韋花（Sigourney Weaver），全部也是奧斯卡金像獎級數影星，今集更有《權力遊戲》（Game of Thrones）女星奧娜卓別靈 （Oona Chaplin）加盟，飾演全新族群曼關族首領法娜，演員方面全是星級人馬。

《阿凡達3》在製作上規模升級，導演占士金馬倫接受訪問時表示，就算現時新科技提升，但仍然尊重演員，所以不會以AI取代演員們的真實表演，並強調會百份百捕捉演員在演出時的表情。戲中所有角色的表情、動作將會是演員們的真實演繹，今次有別於以往「動態捕捉」，反而是採用「表演捕捉」，於拍攝現場安裝16部攝影機，並於演員頭上加裝兩部高解像攝影機，精準地捕捉演員們面部所有微細表情。演員們全身有標示點，透過CG技術令角色更立體，同時今次更採用「神經網絡」技術，加強處理角色的表情和動作，於大銀幕下充滿真實感。

觀看《阿凡達3》絕對是視覺上的享受，今次特技場面效果多達3千多個，當中超過2千個水效場面及1千個火焰特效。而且今次在畫面上會出現超多納美族群同時出現，畫面震撼。電影之前已全球上映，票房至今破10.83億美元大關，成為2025年荷里活電影第2位。

本地港產片《尋秦記》同時在這星期，也會是香港人選擇入場睇戲其中一套，大家憑電影集體回憶，電影除夕開始正式上映，連日來主要演員古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等人馬不停蹄到處做宣傳，留意這個周末古天樂、宣萱、林峯、朱鑑然繼續於部分香港電影場次出現謝票。

之前「密過巴士班次」的上映時間奏效，首日開畫票房已超過1,000萬元，創下香港電影史上最高首日票房紀錄。同時，《尋秦記》不斷有新數字公布，截至星期五（9日）下午，港澳票房超過5,000萬，總累積票房54,509,871。與此同時，內地的票房亦相當不錯，日前已經逾2億票房，成績相當鼓舞。