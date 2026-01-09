歡迎回來

玩樂旅遊熱話

Huawei全場景創新產品登場｜耳夾耳機、奢華腕錶、 Wi-Fi 7路由器亮相

手機情報站
徐帥
手機情報站

Huawei全場景創新產品登場 │ 耳夾耳機／奢華腕錶／Wi-Fi 7路由器

 

　　Huawei近日推出多款全場景新品，從穿戴裝置到家居網絡全面升級。包括主打「耳機即耳飾」的FreeClip 2、走奢華路線的 Watch Ultimate Design紫金款、與高爾夫品牌聯名的Honma x Huawei Watch GT 6 Pro，以及設計像家居擺設的WiFi Mesh X3 Pro路由器，滿足用戶從個人佩戴到居家生活的各種需求。

 

獨特C形橋耳夾設計

 

　　FreeClip 2為一款採用獨特C形橋耳夾設計的開放式耳機，結合親膚矽膠與記憶金屬，單耳僅重5.1克，並支援IP57抗水防塵。耳機搭載新一代Huawei自研第三代音頻芯片與NPU AI處理器，運算能力提升十倍，配備三麥克風通話降噪與多通道DNN降噪算法，兼顧通話清晰與隱私保護。耳機續航最長可達38小時，支援快充10分鐘可聽歌3小時。定價$1,388。

 

Huawei全場景創新產品登場 │ 耳夾耳機／奢華腕錶／Wi-Fi 7路由器

FreeClip 2提供丹寧藍、摩登黑及羽沙白三色。

 

Huawei全場景創新產品登場 │ 耳夾耳機／奢華腕錶／Wi-Fi 7路由器

採用獨特C形橋耳夾設計，結合親膚矽膠與記憶金屬。

 

奢華美學結合專業潛水功能

 

　　Watch Ultimate Design以複合稀土紫色陶瓷錶圈搭配18K黃金手工鑲嵌，錶面採用藍寶石玻璃，呈現收藏級工藝。功能上支援150米潛水與聲納水下通訊，30米內可互傳訊息，SOS求救訊號更可延伸至60米。健康方面配備TruSense系統與X-TAP技術，60秒一鍵微體檢即可生成10項以上數據報告，並支援eSIM獨立通訊。定價$26,888。

 

Huawei全場景創新產品登場 │ 耳夾耳機／奢華腕錶／Wi-Fi 7路由器

 

專為高爾夫愛好者設計

 

　　Honma x Huawei Watch GT 6 Pro由Huawei與日本殿堂級高爾夫品牌本間高爾夫 (Honma) 聯乘，由外觀到功能都為落場而設。隨錶附送限定禮盒，內含原創設計的高爾夫球標、果嶺叉及高爾夫球，收藏味道更濃。

 

　　Honma x Huawei Watch GT 6 Pro外觀用上黑金配色，呼應Honma經典球桿美學，錶扣刻上Honma標誌，並加入兩款專屬錶盤，包括帶松葉紋理的「松葉錶盤」及參考旗艦球桿設計的「BERES 7S 錶盤」。手錶採用藍寶石玻璃、鈦合金錶殼及納米晶陶瓷後殼，峰值亮度達3,000nits，續航長達 21 天。內置全球超過17,000個高爾夫球場地圖，支援3D彩色球道顯示與雙頻六星定位，方便即時策略判斷。定價$2,888。

 

Huawei全場景創新產品登場 │ 耳夾耳機／奢華腕錶／Wi-Fi 7路由器

隨錶附送限定禮盒，內含原創設計的高爾夫球標、果嶺叉及高爾夫球。

 

Huawei全場景創新產品登場 │ 耳夾耳機／奢華腕錶／Wi-Fi 7路由器

Honma x Huawei Watch GT 6 Pro外觀用上黑金配色，呼應Honma經典球桿美學。

 

美感與性能兼具的家居網絡

 

　　WiFi Mesh X3 Pro以「日照金山」設計語言搭配透明天線工藝，讓路由器也能成為家居擺設，子路由更可作為氛圍燈，輕拍即可調光產品支援Wi-Fi 7與Huawei Mesh+技術，透過智能天線演算法增強全屋覆蓋與穩定性，並採用鯊魚鰭散熱系統，散熱效率提升70%。套裝版定價$2,188，淨機版$1,488。

 

Huawei全場景創新產品登場 │ 耳夾耳機／奢華腕錶／Wi-Fi 7路由器

 

同場加映

Momax半固態磁吸電池

 

　　Momax推出全新1-Power S.Pass2半固態磁吸無線流動電源，支援Qi2 25W快速無線充電。配備10,000mAh容量電池但厚度僅14.5毫米，重量約208克。機身備有黃、橙、黑及鈦金牌色系，外殼採強化玻璃、鋁合金及防火材質，並加入動態熱控提升穩定性，通過多項認證及針刺、過充等極端測試。

 

Huawei全場景創新產品登場 │ 耳夾耳機／奢華腕錶／Wi-Fi 7路由器

 

Huawei全場景創新產品登場 │ 耳夾耳機／奢華腕錶／Wi-Fi 7路由器

支援Qi2 25W快速無線充電。

 

查詢：Momax 2402 3186

定價：$569

 

