香港情懷｜朱榮記屹立水坑口街66年，全港碩果僅存舊式雜貨店成尋寶地

朱榮記是全港碩果僅存的舊式雜貨店之一，現在由第二代老闆朱耀昌先生掌舖。小店主要售賣家用百貨和各式山貨，從店內天花掛到門外，儼如一座靜待人深入探秘的叢林。開業逾一甲子，始終駐守水坑口街，為區內居民提供優質日常家品，也成為了大眾探尋懷舊貨品的好去處之一。

1959年起，朱耀昌的爸爸在水坑口街當小販擺地攤，買賣家用器皿爐具等。玻璃、缸瓦、燒青（即搪瓷）、不锈鋼器具都是向附近地區商號購入，擔挑回到水坑口街擺賣以賺取差額。數年間貨如輪轉，爸爸租下排檔並獲發牌經營，商號就是「朱榮記」。1975年，朱榮記搬入水坑口街14號舖，開始前舖後居並擴充業務，除了零售紅A牌、駱駝牌等本地牌子貨品外，也開始了販售外國貨。除了主要的台灣和日本貨外，其他還有遠自土耳其、意大利、法國等歐洲國家的貨品。朱榮記也曾一度將業務集中在瓷器買賣，故店舖的通花鐵閘上刻有「朱榮記瓷器行」字樣，保留至今。九十年代，朱榮記從水坑口街14號搬遷到26號，朱耀昌接手經營。店內貨品時有更新擴充，成為朱老闆自稱的「小型百貨公司」。二千年再擴充店面，在舖位陳列更多來自世界各地的手工竹藤製品、地毯及傢俬等。

過去數十年間，有賴海外傳媒採訪報導，朱榮記的名聲早已遠播日韓台等亞洲主要城市，以及歐洲、美加等地的華人社群之中。常有外國遊客尋訪朱榮記，因其貨物的款式甚具舊香港風韻，例如手繪公雞碗、燒青器皿、紅膠豬仔錢罌等；另外火水爐具、金錢牌及駱駝牌暖水壺、竹製廚具、藤籃及葵扇等集懷舊與實用於一身的貨品，吸引本地客人專程拜訪搜購，也是一種本土情懷與生活品味的滿足。

朱榮記眾多貨品中，最為人所共知的莫過於「紅膠豬」。這款膠豬錢罌誕生於七十年代，由黃氏兄弟的廠房製作，其時塑膠產品已經普及大眾市場。醒目的橙紅色豬仔，身上有銅錢浮雕，髹上金漆花紋和黑眼睛，形象討喜；要取出零錢也用不著摔得粉碎，只需切開豬肚即可，著實是七、八十年代小孩的集體回憶。朱耀昌看準原廠房結業，加上希望將紅膠豬捧成為「生招牌」，遂購下模具及版權，即使賣完仍可按需求批量生產。

朱榮記十分重視信譽，所有貨品都經過確認安全耐用才入貨出售。「百貨養百客」這句話彷彿是朱老闆的座右銘，相信自家賣的貨色自有一批追求品質的捧場客，並未擔心固有客群會受時下流行的網購平台和平價特賣場所動搖。即使貨品定價比普遍市價略為高，他希望貫徹父親做生意的理念：只賣耐用、品質安全可信賴的商品。朱耀昌憶述父親總是很認真向客人解說貨物的用途和保養，例如「開生鐵鑊」的方法等，一概有問必答。耳濡目染之下，他經營店舖的理念和待客之道都深受影響。他又提起爸爸說過，就算搬舖也要搬到水坑口街以內的舖位，從未想過要離開，皆因重視與附近社區長年累積的客人和友好鄰里，故此開業至今六十六年，朱榮記從未離開過水坑口街。

隨著時代變遷，朱榮記也不是一成不變。六、七十年代治安一般，為免被外人探密，故第一代朱老闆的作風比較保守，不作任何宣傳或參與商會，側面反映了爸爸當年以養活家庭為重心。九十年代以後，朱耀昌深明市場變化，文化保育之風盛行，決定接受雜誌和電視台等傳媒採訪，分享店內特色選物，和老店一路走來的軌跡。近十年來，也多次接受文創保育單位的邀請，共同策劃地區文化活動。2025年農曆年期間，朱老闆聯絡文創設計師在店內舉辦手寫揮春攤檔，反應熱烈，深得附近街坊和遠近朋友歡迎，感受新年寫大字的喜慶氣氛。朱耀昌十分珍惜這些互惠合作的關係，在目前經濟不景氣的環境下，需要配合文化價值和多方協作才能延續店舖的活力，把老舖生意守下去。

朱榮記 - 上環

創於：1959年

經營：雜貨店

地址：上環水坑口街26號