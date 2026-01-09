艾摩謙炮轟管理層，早該被炒；馬列斯卡紐奴落鑊，錯在爭權

英超在一星期內，兩大豪門齊齊炒領隊，如果是車路士解僱馬列斯卡還是有點意外，那麼曼聯辭退艾摩謙就真是太遲了，蹉跎了曼聯迷的歲月。

為何艾摩謙抵炒？當然因為其戰術和能力問題，先是不妥協，堅持自己戰術沒問題；後是不肯與其他管理層合作，缺乏團隊協作的精神。

這一點，他与馬列斯卡和季初被炒的紐奴同樣是犯了相同的錯誤，才是致命關鍵。

艾摩謙的曼聯領隊身份，以14個月的短暫任期告終。官方措辭是「現時作出改變的合適時機」，以期爭取更高的英超排名；同時由U18主教練兼名宿費查暫代領軍。

令他被炒原因固然很多，但直接導火線，是其在對列斯聯的賽後記者會強調自己「是領隊（Manager）而非僅是教練（Head Coach）」、並要求球探與體育總監「做好自己的工作」，這番話在近況欠佳、內部張力累積的背景下，被視為與管理層關係決裂的明確信號。

曼聯近11場僅3勝，聯賽第6，看似比上季尾最終排15位好，但看看現時積分榜，排第4位的利物浦與排第12位的愛華頓之間相差只是6分，一場比賽的上落，曼聯已經可以跌出10名以外；何況落後榜首17分的戰績，不要說爭標，爭奪歐洲賽資格也沒把握。

從當初頂著葡超最佳年輕領隊的光環，艾摩謙從士砵亭時期即以三後衛為核心框架。到了曼聯，他希望延續此理念，希望以戰術「系統化」重塑紅魔。

但英超的對手與節奏，對戰術穩定性和球員執行力的要求非常高，艾摩謙的思維有如一次高難度實驗。

賽季中段，曼聯內部多次希望他放棄三中堅，改踢四後衛以呼應英超的攻防轉換與邊路速度，但艾摩謙既不肯變陣，又未能令球員成功執行自己的戰術。在列斯聯一戰，他甚至於正選排出六名後衛，終場仍只能和局，反映戰術選擇既保守又欠針對性。

而且，臨場調動能力不足，同樣是他的死穴。在列斯聯賽事中，艾摩謙於62分鐘失守後僅一分鐘作出首次換人（以舒克斯入替），兩分鐘內收效扳平，但全場亦僅此一次主動調整；面對對手在最後半小時的節奏提升與反擊空間，他既未果斷增加前場進攻手，亦未調整中場的推進節奏。

這種被動式的臨場調動，與他在任期內顯現無遺，導致英格蘭媒體與曼聯名宿批評其「戰術僵化」。

但艾摩謙被炒，最大原因是他希望得到的權力已經超出其應有的上限。

現代球探已經完全體制化和專業化，「技術總監與主教練」的分工架構基本是每一個球隊的開始制定的模式，無論是技術總監權力大，抑或主教練權力大，都必定要起到互相配合的作用。

報道指，艾摩謙對於今季引入的幾個前鋒其實都並滿意，因為不符合其343的高速反擊戰術；據悉，他更希望買入屈堅斯或阿仙奴的馬天利尼等有速度有射術的球員。

就例如當年阿迪達入主阿仙奴，全賴有伊度擔任技術總監，配合其戰術執行，肩負買人尋寶的角色。

艾摩謙賽後公開批評，等於公開否定現有治理模式。這番話把內部張力公諸於世，不僅削弱了教練組與球員的心理安全感，也讓球員對戰術與部署的一致性產生疑慮。

曼聯的下一位主帥，應該選一個什麼人？首先是願意在技術總監主導的架構下工作，接受數據與球探流程；第二是戰術務實，需要配合英超的風格；最後，需要懂得溝通，把分歧留在內部，並且懂得穩定更衣室。

馬列斯卡和紐奴其實同樣犯了相同的錯誤。紐奴公開自己被老闆冷落，須知道，老闆看的是能力不是關係；馬列斯卡則公開指摘不獲任何人支持，此舉明顯是言過於實。

英超賽程急促，沒有時間讓理念慢慢成熟，當「體制失調」與「連續失利」並行時，選擇進入「中期調整」的反而更符合大球會治理期待。