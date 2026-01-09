歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
麥當勞新品︱My Melody & Kuromi招財福堡套餐送利是封及揮春＋全新迷你酥皮批＋$39招財牛堡套餐
美食優惠

麥當勞新品︱My Melody & Kuromi招財福堡套餐送利是封及揮春＋全新迷你酥皮批＋$39招財牛堡套餐

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:麥當勞

　　麥當勞與My Melody & Kuromi即日起新推招財福堡系列、開運青花椒味雞翼、小龍蝦湯，以及新口味迷你酥皮批，甜甜蜜蜜，加上全系列美食以可愛主題包裝登場，好吸引！麥當勞App會員選購指定套餐，更可獲贈一套兩款「開運如意封附迷你揮春」，而「$39招財牛堡套餐」則限時登場，好抵食！

 

麥當勞新品︱My Melody & Kuromi招財福堡套餐送利是封及揮春＋全新迷你酥皮批＋$39招財牛堡套餐

 

麥當勞的招財福堡系列回歸！

 

　　兩款經典滋味包括招財牛堡以及黃金脆薯牛堡即日起回歸，前者用上口感鬆軟的黃金長麵包夾著金黃脆薯餅、沾上濃郁黑胡椒醬的牛肉和爽脆洋蔥粒，獨特口感滋味帶來大滿足；招財牛堡則以沾上濃郁惹味黑胡椒醬的軟嫩牛肉塊，配搭清爽洋蔥及黃金長麵包。
 

 

麥當勞新品︱My Melody & Kuromi招財福堡套餐送利是封及揮春＋全新迷你酥皮批＋$39招財牛堡套餐

招財牛堡 

 

麥當勞新品︱My Melody & Kuromi招財福堡套餐送利是封及揮春＋全新迷你酥皮批＋$39招財牛堡套餐

黃金脆薯牛堡 

 

　　麥當勞App會員即日起一連三天（1月9日至11日）專享全新限時積分優惠：只需以$17加1000分即享「黃金脆薯牛堡套餐」或$16加1000分歎「開運青花椒味雞翼(4件)套餐」。另外，「$39招財牛堡套餐」同時限時登場，無論到餐廳櫃檯或自助點餐機點餐，以及經麥當勞App購買均能享受此優惠。 

 

麥當勞新品︱My Melody & Kuromi招財福堡套餐送利是封及揮春＋全新迷你酥皮批＋$39招財牛堡套餐

麥當勞新品︱My Melody & Kuromi招財福堡套餐送利是封及揮春＋全新迷你酥皮批＋$39招財牛堡套餐

麥當勞新品︱My Melody & Kuromi招財福堡套餐送利是封及揮春＋全新迷你酥皮批＋$39招財牛堡套餐

 

麥當勞新品︱My Melody & Kuromi招財福堡套餐送利是封及揮春＋全新迷你酥皮批＋$39招財牛堡套餐 
全系列新春美食均會以印有My Melody & Kuromi可愛肖像的包裝盛載，印上黃金、煙花、大吉和桃花等喜慶氣氛的圖案點綴， fans見到一定更食慾大增。
 

麥當勞新品︱My Melody & Kuromi招財福堡套餐送利是封及揮春＋全新迷你酥皮批＋$39招財牛堡套餐

新春限時美食包括開運青花椒味雞翼，以川蜀青花椒味秘製醃料炮製，入口椒麻鮮香。 

$19開運青花椒味雞翼(2件)

 

 

麥當勞新品︱My Melody & Kuromi招財福堡套餐送利是封及揮春＋全新迷你酥皮批＋$39招財牛堡套餐

凡選購招財福堡超值套餐均可加$3選配金黃香脆的扭扭薯條
 

麥當勞新品︱My Melody & Kuromi招財福堡套餐送利是封及揮春＋全新迷你酥皮批＋$39招財牛堡套餐

草莓乳酸味特飲搭配香甜雜果，入口酸甜清新。你可加$9.5升級至「大大啖組合」以享扭扭薯條（增量裝）及草莓乳酸味特飲。

 

迷你酥皮批新登場

 

　　新甜品！新登場迷你酥皮批一盒兩件，有齊經典朱古力醬口味，及新增的紅豆口味，脆鬆化的酥皮外層包裹香甜綿滑的紅豆餡料，兩種口味均內餡豐富，甜蜜幸福Double Up！

 

麥當勞新品︱My Melody & Kuromi招財福堡套餐送利是封及揮春＋全新迷你酥皮批＋$39招財牛堡套餐

全新紅豆味及朱古力味迷你酥皮批
 

麥當勞新品︱My Melody & Kuromi招財福堡套餐送利是封及揮春＋全新迷你酥皮批＋$39招財牛堡套餐

香濃的龍蝦湯底配上鮮味小龍蝦及香滑忌廉。

 

送「開運如意封附迷你揮春」

 

　　My Melody & Kuromi粉絲的最終目標，當然是隨餐贈送一套兩款「開運如意封附迷你揮春」！今年利是封將於兩個期間派發，分別是1 月9日起的「黃金滿屋版」，其印上兩位人氣角色My Melody & Kuromi的肖像和兩款經典麥當勞必食美食－－巨無霸以及金黃薯條，放在一起更加可以拼湊成寓意黃金滿屋的喜慶圖畫； 1月23日起將派發「雙星報喜版」。每個開運如意封更附有一款指定的精美迷你揮春，數量有限，送完即止。
 

麥當勞新品︱My Melody & Kuromi招財福堡套餐送利是封及揮春＋全新迷你酥皮批＋$39招財牛堡套餐

「黃金滿屋版」由1月9日開始隨指定套餐贈

 

麥當勞新品︱My Melody & Kuromi招財福堡套餐送利是封及揮春＋全新迷你酥皮批＋$39招財牛堡套餐

「雙星報喜版」由1月23日開始隨指定套餐贈送

 

　　究竟點先可以得到「開運如意封附迷你揮春」呢？1月9日起，麥當勞App用戶可憑使用「$47起黃金脆薯牛堡套餐」、「黃金脆薯牛堡四道菜滋味套餐減$3」、「新年開運五道菜大大啖套餐減$5」或「盆滿缽滿六道菜大大啖套餐減$8」優惠券，隨餐贈送一套兩款「開運如意封附迷你揮春」。

 

麥當勞新品︱My Melody & Kuromi招財福堡套餐送利是封及揮春＋全新迷你酥皮批＋$39招財牛堡套餐

麥當勞新品︱My Melody & Kuromi招財福堡套餐送利是封及揮春＋全新迷你酥皮批＋$39招財牛堡套餐

麥當勞新品︱My Melody & Kuromi招財福堡套餐送利是封及揮春＋全新迷你酥皮批＋$39招財牛堡套餐

麥當勞新品︱My Melody & Kuromi招財福堡套餐送利是封及揮春＋全新迷你酥皮批＋$39招財牛堡套餐

 

Tags:#美食#美食優惠#麥當勞#My Melody & Kuromi招財福堡套餐#利是封#揮春
Add a comment ...Add a comment ...
聖誕蛋糕2025︱美心 x Sanrio聖誕蛋糕系列＋超可愛角色斜揹袋＋早鳥85折
更多搵食地圖文章
聖誕蛋糕2025︱美心 x Sanrio聖誕蛋糕系列＋超可愛角色斜揹袋＋早鳥85折

投票區

美國介入委內瑞拉
516
|
6

你認為美方以「打擊毒品」為由發動攻擊，理由是否充分合理？

合理
9%
不合理
90%
無意見
1%
投票期：2026-01-05 ~ 2026-02-05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處