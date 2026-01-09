麥當勞新品︱My Melody & Kuromi招財福堡套餐送利是封及揮春＋全新迷你酥皮批＋$39招財牛堡套餐 

麥當勞與My Melody & Kuromi即日起新推招財福堡系列、開運青花椒味雞翼、小龍蝦湯，以及新口味迷你酥皮批，甜甜蜜蜜，加上全系列美食以可愛主題包裝登場，好吸引！麥當勞App會員選購指定套餐，更可獲贈一套兩款「開運如意封附迷你揮春」，而「$39招財牛堡套餐」則限時登場，好抵食！

麥當勞的招財福堡系列回歸！

兩款經典滋味包括招財牛堡以及黃金脆薯牛堡即日起回歸，前者用上口感鬆軟的黃金長麵包夾著金黃脆薯餅、沾上濃郁黑胡椒醬的牛肉和爽脆洋蔥粒，獨特口感滋味帶來大滿足；招財牛堡則以沾上濃郁惹味黑胡椒醬的軟嫩牛肉塊，配搭清爽洋蔥及黃金長麵包。



招財牛堡

黃金脆薯牛堡

麥當勞App會員即日起一連三天（1月9日至11日）專享全新限時積分優惠：只需以$17加1000分即享「黃金脆薯牛堡套餐」或$16加1000分歎「開運青花椒味雞翼(4件)套餐」。另外，「$39招財牛堡套餐」同時限時登場，無論到餐廳櫃檯或自助點餐機點餐，以及經麥當勞App購買均能享受此優惠。



全系列新春美食均會以印有My Melody & Kuromi可愛肖像的包裝盛載，印上黃金、煙花、大吉和桃花等喜慶氣氛的圖案點綴， fans見到一定更食慾大增。



新春限時美食包括開運青花椒味雞翼，以川蜀青花椒味秘製醃料炮製，入口椒麻鮮香。

$19開運青花椒味雞翼(2件)

凡選購招財福堡超值套餐均可加$3選配金黃香脆的扭扭薯條



草莓乳酸味特飲搭配香甜雜果，入口酸甜清新。你可加$9.5升級至「大大啖組合」以享扭扭薯條（增量裝）及草莓乳酸味特飲。

迷你酥皮批新登場

新甜品！新登場迷你酥皮批一盒兩件，有齊經典朱古力醬口味，及新增的紅豆口味，脆鬆化的酥皮外層包裹香甜綿滑的紅豆餡料，兩種口味均內餡豐富，甜蜜幸福Double Up！





全新紅豆味及朱古力味迷你酥皮批



香濃的龍蝦湯底配上鮮味小龍蝦及香滑忌廉。

送「開運如意封附迷你揮春」

My Melody & Kuromi粉絲的最終目標，當然是隨餐贈送一套兩款「開運如意封附迷你揮春」！今年利是封將於兩個期間派發，分別是1 月9日起的「黃金滿屋版」，其印上兩位人氣角色My Melody & Kuromi的肖像和兩款經典麥當勞必食美食－－巨無霸以及金黃薯條，放在一起更加可以拼湊成寓意黃金滿屋的喜慶圖畫； 1月23日起將派發「雙星報喜版」。每個開運如意封更附有一款指定的精美迷你揮春，數量有限，送完即止。



「黃金滿屋版」由1月9日開始隨指定套餐贈

「雙星報喜版」由1月23日開始隨指定套餐贈送

究竟點先可以得到「開運如意封附迷你揮春」呢？1月9日起，麥當勞App用戶可憑使用「$47起黃金脆薯牛堡套餐」、「黃金脆薯牛堡四道菜滋味套餐減$3」、「新年開運五道菜大大啖套餐減$5」或「盆滿缽滿六道菜大大啖套餐減$8」優惠券，隨餐贈送一套兩款「開運如意封附迷你揮春」。