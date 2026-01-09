歡迎回來

搭機實用英語指南（上）｜商務旅客必學5大常見情境英文
辦公室求生術

搭機實用英語指南（上）｜商務旅客必學5大常見情境英文

職場英語教室
Zephyr Yeung
職場英語教室

　　對於經常需要往返各地的商務人士而言，飛機不僅是交通工具，更是重要的移動辦公空間。從辦理登機手續到平安降落，每個環節的順利與否，都直接關係到工作狀態與專業形象。無論是與機組人員有效溝通需求、處理突發狀況，或是進行簡單得體的社交應對，掌握精準實用的機上英語，能讓你更加從容自信，將飛行時間轉化為寶貴的工作準備或休息時光。

 

　　許多商務旅客雖具備良好的英語能力，但對機上特定情境的專業用語及禮儀性對話仍可能感到陌生。其實只要掌握關鍵表達方式，便能事半功倍。本文分為上下兩期，精選商務旅客最常遇到的10個situations。本期將聚焦5大核心情境：1. 辦理登機與upgrade、2. 登機後的座位調整與設備問題、3. 工作需求與Wi-Fi、4. 機上餐飲的特別安排，以及5. 處理身體不適與基本需求。Let’s go!

 

搭機實用英語溝通指南（上） │ 商務旅客必學：常遇5大情境英文

Credit: https://stock.adobe.com/ 

 

情境一：辦理登機與upgrade

 

1. 詢問升等可能性與費用

·     "Good morning. I'm traveling on business. Are there any paid upgrade options to business class available today? Could you let me know the cost and procedure?"
「早安，我這次是商務出行。請問今天有提供付費升等至商務艙的選項嗎？可以告訴我費用和辦理程序嗎？」
·    解說： 使用「paid upgrade」（付費升等）一詞能直接表達你的意願，更容易獲得具體資訊。

 

2. 處理特殊行李

·     "I have a carry-on with sensitive electronics and fragile samples inside. Could you please attach a 'Fragile' tag to my checked luggage, and is it possible to store this carry-on with extra care?"
·    「我的手提行李內有精密電子設備和易碎樣本。麻煩你為我的託運行李掛上『易碎物品』標籤。另外，這件手提行李能否幫忙特別留意存放？」
·    解說： 清楚說明物品性質（「sensitive electronics」、「fragile」），能讓地勤及機組人員更妥善處理。

 

情境二：登機後的座位調整與設備問題

 

1. 因工作需求請求調整座位

·    "Excuse me. I need to prepare for a meeting and would greatly benefit from the extra space of an empty aisle seat. I noticed there might be some available further back. Would it be possible to move after take-off?"
·    「不好意思打擾。我需要準備會議資料，如果能換到靠走道的空位，有更多空間會比較方便。我留意到後排似乎還有空位。請問起飛後是否可以調換座位？」
·    解說： 陳述合理原因（準備會議），並主動提及在「起飛後」（after take-off）才更換，顯示你了解安全程序，更容易獲得協助。

 

2. 報告商務艙設備故障

·    "The power outlet / USB port at my seat doesn't seem to be working. I need to finalize an important document on my laptop. Could you please take a look, or advise if there's another seat where I could temporarily use the power?"
「我座位上的電源插座 / USB 接口好像無法使用。我需要用筆記型電腦完成一份重要文件。麻煩您檢查一下，或者是否可建議其他有電源可暫時使用的座位？」
·    解說： 說明工作的急迫性（完成重要文件），機組人員通常會更積極協助解決問題。

 

情境三：工作需求與網Wi-Fi

 

1. 詢問及購買機上Wi-Fi

·     "I need to connect to the inflight Wi-Fi to send some urgent emails. Could you guide me through the purchase process? Is there a high-speed plan suitable for video conferencing?"
「我需要使用Wi-Fi發送一些緊急emails。可以請你指引購買流程嗎？是否有適合進行視訊會議的高速方案？」
·    解說： 商務旅客應具體詢問符合需求的方案（「high-speed plan suitable for video conferencing」）。

 

情境四：機上餐飲的特別安排

 

搭機實用英語溝通指南（上） │ 商務旅客必學：常遇5大情境英文

Credit: https://stock.adobe.com/

 

1. 確認預先訂購的特殊餐點

·    "Hello, I pre-ordered a low-sodium meal for health reasons. Could you please confirm it's on board for me? My seat number is 4K."
「你好，我因健康考量預訂了低鈉餐。可以麻煩你確認機上有準備我的餐點嗎？我的座位是 4K。」
·    解說： 主動提供座位號碼方便查詢。其他常見特殊餐食包括「vegetarian meal」（素食餐）等。

 

2. 因工作延後用餐時間

·     "I'm currently in the middle of some work. Would it be possible to have my meal served a bit later, perhaps after the main service is completed?"
「我手邊正好有些工作需要處理。我的餐點是否可以稍晚一些提供？或許等主要餐飲服務結束後也可以。」
·    解說： 在商務艙，這是一個常見且合理的請求。

 

情境五：處理身體不適與基本需求

 

1. 因應耳壓或頭痛不適

·     "I'm experiencing quite a bit of ear pressure / a headache. Do you have any decongestant tablets or pain relievers available? I need to stay clear-headed for a presentation upon arrival."
「我的耳壓有點不舒服 / 開始頭痛。請問是否有通鼻塞藥片或止痛藥？我抵達後有個簡報需要保持頭腦清醒。」
·    解說： 說明「為簡報保持清醒」這個需求，能讓對方理解情況的迫切性。

 

  作為商務旅客，溝通的關鍵在於「清晰、有禮、並提供合理情境」。主動說明你的商務需求（例如準備會議、需要電源工作），能讓機組人員更有效地提供所需協助。掌握以上5種情境的英語表達，已能應付飛行中大部分的實際需求，確保你的工作節奏不受干擾。下期，我們將深入另外5個進階情境，敬請期待。

 

Tags:#職場英語#學英文#英語教學#商務旅客#商業英語#登機#搭飛機#行李#公幹#餐飲#Wi-Fi
