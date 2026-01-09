歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
25
一月
沙田馬場｜年度盛事「時尚賽馬日」1月25日沙田馬場盛大舉行 馮允謙獲邀成為開幕表演嘉賓 首度在馬匹亮相圈表演 沙田馬場｜年度盛事「時尚賽馬日」1月25日沙田馬場盛大舉行 馮允謙獲邀成為開幕表演嘉賓 首度在馬匹亮相圈表演
大型盛事 文化藝術
沙田馬場｜年度盛事「時尚賽馬日」1月25日沙田馬場盛大舉行 馮允謙獲邀成為開幕表演嘉賓 首度在馬匹...
推介度：
25/01/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
維他奶送玻璃樽造型可愛攬枕！「暖流號」互動扭蛋機＋打卡照相館
著數優惠
Jetso
美食情報

維他奶送玻璃樽造型可愛攬枕！「暖流號」互動扭蛋機＋打卡照相館

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:維他奶

　　維他奶送玻璃樽造型可愛攬枕勁得意，好好攬！只要你眼明手快都可以拎佢返屋企，維他奶「暖流號」於2026年1月6日至1月19日期間走訪港九新界，只要你登上流動車，即可於三大互動區玩遊戲，完成任務贏取精美禮品，即睇出沒時間及地點！

 

維他奶送玻璃樽造型可愛攬枕！「暖流號」互動扭蛋機＋打卡照相館

 

三大互動區域大派維他奶精品

 

　　維他奶「暖流號」於2026年1月6日至1月19日期間到港九新界舉行送暖大行動，「暖流號」亦內設有多個互動區域，包括互動遊戲「暖笠笠美好時刻」、打卡位「環繞溫暖照相館」與驚喜禮品「維他奶扭蛋機」。

 

維他奶送玻璃樽造型可愛攬枕！「暖流號」互動扭蛋機＋打卡照相館

 

　　80cm維他奶玻璃樽造型攬枕超得意，想帶佢返屋企必要玩「暖笠笠美好時刻」！只要精準按中互動裝置內高速跳動的溫度計數字並達到45°C， 即可獲維他奶玻璃樽造型攬枕一個(80cm)，考大家眼明手快！

 

維他奶送玻璃樽造型可愛攬枕！「暖流號」互動扭蛋機＋打卡照相館

 

　　「環繞溫暖照相館」—「暖流號」內以溫暖家居的形式布置，超吸睛巨型維他奶及麥精更在家中「C位」迎接來賓，大家可以到「暖流號」內打卡拍照，透過維他奶特效filter 拍照並將相片上傳到社交媒體，即可獲得小禮物一份。

 

維他奶送玻璃樽造型可愛攬枕！「暖流號」互動扭蛋機＋打卡照相館

 

　　除此之外，只要向向在場工作人員出示當天購買維他奶的收據，即可以參加扭蛋遊戲一次，贏取維他奶精品。
 
 

維他奶送玻璃樽造型可愛攬枕！「暖流號」互動扭蛋機＋打卡照相館

維他奶送玻璃樽造型可愛攬枕！「暖流號」互動扭蛋機＋打卡照相館

 

　　維他奶「暖流號」於2026年1月6日至1月19日期間到港九新界。

 

 

維他奶送玻璃樽造型可愛攬枕！「暖流號」互動扭蛋機＋打卡照相館 

 

Tags:#維他奶#美食#著數優惠#Jetso
Add a comment ...Add a comment ...
聖誕禮盒2025｜皇玥節日限定「聖誕樹綠茶曲奇」，網店購買各式禮盒可享高達65折＋買3送1
更多搵食地圖文章
聖誕禮盒2025｜皇玥節日限定「聖誕樹綠茶曲奇」，網店購買各式禮盒可享高達65折＋買3送1

投票區

美國介入委內瑞拉
516
|
6

你認為美方以「打擊毒品」為由發動攻擊，理由是否充分合理？

合理
9%
不合理
90%
無意見
1%
投票期：2026-01-05 ~ 2026-02-05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處