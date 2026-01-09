維他奶送玻璃樽造型可愛攬枕！「暖流號」互動扭蛋機＋打卡照相館 

維他奶送玻璃樽造型可愛攬枕勁得意，好好攬！只要你眼明手快都可以拎佢返屋企，維他奶「暖流號」於2026年1月6日至1月19日期間走訪港九新界，只要你登上流動車，即可於三大互動區玩遊戲，完成任務贏取精美禮品，即睇出沒時間及地點！

三大互動區域大派維他奶精品

維他奶「暖流號」於2026年1月6日至1月19日期間到港九新界舉行送暖大行動，「暖流號」亦內設有多個互動區域，包括互動遊戲「暖笠笠美好時刻」、打卡位「環繞溫暖照相館」與驚喜禮品「維他奶扭蛋機」。

80cm維他奶玻璃樽造型攬枕超得意，想帶佢返屋企必要玩「暖笠笠美好時刻」！只要精準按中互動裝置內高速跳動的溫度計數字並達到45°C， 即可獲維他奶玻璃樽造型攬枕一個(80cm)，考大家眼明手快！

「環繞溫暖照相館」—「暖流號」內以溫暖家居的形式布置，超吸睛巨型維他奶及麥精更在家中「C位」迎接來賓，大家可以到「暖流號」內打卡拍照，透過維他奶特效filter 拍照並將相片上傳到社交媒體，即可獲得小禮物一份。

除此之外，只要向向在場工作人員出示當天購買維他奶的收據，即可以參加扭蛋遊戲一次，贏取維他奶精品。





維他奶「暖流號」於2026年1月6日至1月19日期間到港九新界。