澳門媽閣百年獨棟建築 海事工房最新「地平線」：嘆啡、黑膠、讀書會

澳門的媽閣廟大家都知道吧！？媽閣塘片區呢？香港人對此可能面露疑惑，其實這地方過百年前是政府船塢，為水師船隻停泊、修理及避風；現船塢已完成歷史使命，當中海事工房1 、2號的建築物，在政府和美高梅活化下近年成了集藝術展示、音樂活動、市集和文創空間。

位於媽閣塘片區的海市工房2號獨棟建築。

於上月中才開始營業的地平線 Horizon cafe。

這裏的展覽及文創活動均定期更新，好像曾舉辦「張藝謀導演工作室——揭秘《澳門2049》特展」和獅藝文化週的海事工房2號獨棟大樓，上月中便搖身一變，成為了以咖啡為主導的分享空間——地平線 Horizon cafe。說這裏是分享空間而非純賣餐飲的咖啡店，是因為這裏集合了嘆啡、欣賞黑膠唱片，以及不定期舉辦讀書會等藝文活動於一身。

甫走進大樓便被其工業風裝修吸引，高樓底兼無敵廣闊的室內空間，置身其中來一杯靚啡即時懶庸感拉滿，特別是室外的用餐區，好天氣的時候坐在這享受冬日陽光也太chill 了吧，你還去人迫人的大三巴、官也街嗎！？

期間限定的地平線 Horizon cafe，可在歷史建築內嘆啡。

在室外用餐區享受冬日陽光也太chill 了！

原來採用工業風設計是「迫於無奈」，本身從事室內設計工作，負責人之一Edgar 解釋：「由於這裏是歷史建築的關係，我們進駐的規定是不能拆走一磚一瓦，亦不能在牆上加一粒釘，故選擇了搭建架構的工業風，而這和原身的水泥地和牆身亦極為相融，與咖啡的氛圍感亦十分配合。」

佢又話：「在這個多元活動空間，正門走進來會先見到主導的地平線咖啡，右邊劃出一個小空間，除平日供小朋友在這玩耍，家長便可舒適安心的嘆啡，更會不定期舉辦讀書會等藝文分享活動。左邊則屬文創產品複合店，主營環保裸買店「米量雜貨」的產品，喺呢度可以搵到澳門文創IP河小涌，本土品牌和環保日用產品。」

室內採工業風設計，與歷史建築的水泥地和牆身非常搭調。

店主特僻出空間，供兒童休憩及不定期舉辦藝文活動。

這兒除了嘆啡，仲可以在「米量雜貨」買下手信及環保日用品。

樓上的延伸區「Vinyl Record」 ，則放置了幾部黑膠碟機，客人可在店家提供的黑膠唱片中，選上心儀的在此慢慢細賞。配合這兒古老建築的瓦屋頂、舊門窗和木地板，絕對是拍照打卡的好地方；特別是走出室外露台，遠眺媽閣塘片區，黃昏時分的景色就更美了，據講這兒當年是泊岸船隻的船長休息室，在露台上可對停泊維修的船隻一覽無遺；而店名「地平線」的出處，正正沿自這一道媽閣塘區獨有的風景。

原來Edgar 的合夥人阿傑，曾在該區工作，讓他印象最深的，便是每天下班都可看到超美的黃昏。「我覺得呢度可以話係澳門這個小島人口密度最低的地方，站在露台上向外極目遠眺，全沒高樓阻隔，媽閣塘區一望無際的地平線盡收眼底，就連空氣亦彷彿特別清新，感覺喺呢度可讓人好好的唞一口氣。」

一樓的延伸區「Vinyl Record」，可以在這嘆啡聽黑膠，成件事好chill！

揀啱唱片，戴上Headphone，就可以靜享個人音樂世界。

貼心的使用說明。

露台設有室外用餐區，黃昏時分是一道值得欣賞的風景。

喺呢度除了嘆啡，推介大家一定要試佢哋主打的Stuffed Bread ，焗得外脆內軟的包內，塞入滿滿的食材，但因有如袋狀的拖鞋包，方便拎在手中亦不會弄得滿手醬汁。負責研發食材嘅阿傑話：「因為我經常做運動需吸收大量蛋白質，在餐單上亦朝住呢個方向構思，所以就有了我哋嘅招牌必點墨西哥牛肋肉包，以墨西哥醬加入大量的牛肋肉，當中有多款香料、蔬菜和自製墨西哥辣椒，單在醬料的研發上，便花了近半年時間反覆試味和改良。」

招牌必點墨西哥牛肋肉包，滿滿的牛肋肉加有自家研製的靈魂醬，非常惹味，備註辣度有兩隻辣椒仔，個人覺得唔算太辣，怕辣的慎點。澳門幣58

招牌炒洋蔥豬油渣豬腩包，睇見個名已經想試，內裏加入青檸有助解膩。澳門幣58

美祿花生醬煉奶多士。澳門幣35

多款巴斯克蛋糕，左起：薄荷朱古力、原味、開心果。澳門幣48

冬甩咖啡，面層灑上可可粉的冬甩造型，打卡首選。澳門幣50

目前這個空間屬於期間限定形式，暫定營運期到3月底，雖然未來的安排尚是未知之數，但兩位負責人都話，期望日後可將「地平線」無限伸延。

地平線咖啡

地址：澳門媽閣塘片區-海事工房2號

電話：（853）6300 7720

營業時間：星期一至日 11am-7pm

期間限定：暫定至3月31日