AI︱提升香港算力優勢︰推動科研創新，培育港產獨角獸 迎戰內地城市
數碼創科

AI︱提升香港算力優勢︰推動科研創新，培育港產獨角獸 迎戰內地城市

智慧城市5.0
鄧淑明
智慧城市5.0

　　根據胡潤研究院去年6月發布的《2025全球獨角獸榜》指出，全球獨角獸企業數量達1523間，比2024年增加70間，分布於52個國家的307個城市。美國以758間獨角獸企業領先，中國就以343間穩守第二位，當中粵港澳大灣區有72間，佔全國21%，反映灣區創業生態圈非常活躍。

 

　　全球獨角獸當中，AI企業的數目近年顯著上升。全球市場數據分析平台CB Insights報告指出，全球人工智能（AI）獨角獸（估值超過10億美元的未上市公司）企業數量已達498間，總市值逾2.7萬億美元（約21萬億港元），有100間是2023年之後成立。事實上，過去數年全球融資市場一面倒投資AI之下，促使AI產業爆發性增長，催生出逾1300間估值超過一億美元的AI初創企業，預期不少將順利晉身成獨角獸企業。

 

　　為了讓更多獨角獸企業崛起，中國去年就首次把「支持獨角獸企業」寫入中國全國兩會《政府工作報告》中，各省市政府隨即相繼推出政策配合。深圳就分別發布《加快打造人工智能先鋒城市行動計劃（2025—2026年）》和《深圳市有力有效支持發展瞪羚企業、獨角獸企業行動計劃（2025—2027年）》，提出要在2026年成為全球重要影響力的產業科技創新中心及在2027年累計培育出80間獨角獸企業，目標明確。

 

　　至於香港，政府自2022年底成立「引進重點企業辦公室」，旨在吸引世界各地的重點企業來港發展，至今已促成逾百企業落戶香港。另推出一系列支援計劃，包括100億元「創科產業導向基金」、30億元「前沿科技研究支援計劃」、「產學研1+」及「大學科技初創支援計劃」等。去年《施政報告》更指已預留10億元成立「香港人工智能研發院」，促進AI成果轉化及開拓應用場景。而政府全資擁有的香港投資管理有限公司也會繼續投資AI產業，確保「政產學研投」產生協同效應。

 

　　然而，現時香港的算力資源配套仍有改善空間，加上不斷上升的營運成本，特別是高昂的電費、租金和薪酬，還有科研人才不足的問題，讓不少科企對落戶香港裹足不前。

 

　　算力是全球高科技競逐的重要關鍵，也是新經濟發展的核心驅動力。觀乎中國各大城市早已布局並形成各自優勢，例如杭州憑藉其雄厚的算力基礎，在人形機械人領域方面處於前沿；深圳則致力打造成為算力高地，積極擴充算力規模，目標在今年內將智能算力提升至80 EFLOPS，具領先的算力優勢。

 

　　本港要孕育更多港產獨角獸，提升算力優勢不可缺少。北部都會區作為香港創科發展的重要引擎，正是一個關鍵契機。我們需要在算力基建方面作出更具前瞻性的規劃，積極吸納科研人才，推動更多研發創新，為創科持續發展奠定堅實基礎。

 

Tags:#數碼創科#AI#算力優勢#獨角獸#胡潤研究院
AI輔助增強教師教學能力，啟發學生潛能＋理解抽象科學概念
AI輔助增強教師教學能力，啟發學生潛能＋理解抽象科學概念

投票區

巴拿馬裁定長和港口合同違憲
165
|
1

你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？

77%
不會
22%
無意見
1%
投票期：2026-02-02 ~ 2026-03-02
