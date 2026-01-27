香港中醫醫院︱AI＋物聯網中藥配送系統提升效率，減少誤服風險，助力成為中醫藥橋頭堡

中醫藥源遠流長，蘊含傳統智慧，除強調整體觀念和辨證論治，還追求陰陽調和、扶正祛邪。用藥有其嚴謹準則，若誤配誤用，可能會對健康造成重大傷害。

就以含烏頭類生物鹼的中藥材為例。這類藥材須特別炮製，並要精確配伍，如使用不當，容易引致中毒，甚至危及生命。香港過往曾發生不少中藥中毒個案，涉及烏頭生物鹼，當中有患者須入住深切治療部，嚴重者須進行心肺復蘇及人工心肺治療，更有導致死亡的個案。中藥中毒個案中，更有不少未有諮詢中醫師意見下服用，可見正確使用中藥的重要性。

近年，創新科技發展迅速，令傳統中醫藥業可以創新轉型，而相關的中藥材辨識技術，更有助減少藥材誤配的風險。台灣有藥廠推出以3D指紋圖譜為核心的AI中藥材外觀性狀辨識系統，能辨識超過60種中藥材，準確率高達95%以上。該藥廠同時透過AI數據分析，優化藥材種植成果、生成行銷文案，並輔助建立中藥材資料庫。該藥廠更擬將AI辨識能力，從單一藥材擴展到混合藥材，進一步確保中藥配伍的準確性。

澳門科技大學構建了一個包含逾15萬張高清中藥材圖像的數據庫，並透過多層次特徵融合框架，以助增強中藥材的辨識和檢測能力。研究團隊特別開發了AI中藥材鑑別手機應用程式，用戶把拍攝到的藥材圖像，透過手機應用程式傳到雲服務器，系統能實時處理和分析，鑑定結果隨即傳送到手機上，助用戶認清中藥材，以免誤服誤用，危害健康。

香港政府近年也積極推廣中醫藥發展，最近便公布了中醫藥發展藍圖，涵蓋五大領域、制定八大目標並提出20項行動，科研創新就是其中一個重要元素。而本港首間中醫醫院去年底正式啟用，當中便採用了自動搬運機械人、VR的認知和動作訓練系統、智能化系統中藥房等技術。

早前，有物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）針對醫院的運作流程，研發了一套結合AI和物聯網（IoT）技術的中藥配送系統。系統應用AI視覺分析技術，配合pick-to-light電子中藥櫃、AIoT中藥配藥系統，能夠自動識別各種中藥材，協助中醫師的配藥工作，並利用運送機械人，將中藥派送到醫院內指定地點。這個結合中西文化的中藥配送系統，在2023年日內瓦國際發明展贏得銅獎，它不僅大幅提升配藥效率，更透過運輸機械人實現精準配送，可為傳統醫療生態圈注入現代科技動能。

事實上，傳統中醫藥結合現代科技可令中醫藥數據化及標準化，不但有助提升行業整體效率，更可減少誤服中藥的風險，有利行業邁向國際化，期待業界能把握機遇，助香港成為中醫藥的橋頭堡走向世界。