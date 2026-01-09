歡迎回來

06
三月
香港體育館｜黃凱芹演唱會2026《40年來》
文化藝術 音樂會
香港體育館｜黃凱芹演唱會2026《40年來》
推介度：
06/03/2026 - 07/03/2026
19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
日本櫻花預測2026｜東京3.21開花、3.27滿開！福岡3.23、大阪3.26開花
旅遊世界

日本櫻花預測2026｜東京3.21開花、3.27滿開！福岡3.23、大阪3.26開花

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty WuPHOTO:Weathernews

　　日本氣象新聞公司Weathernews於1月8日公布了「第一回櫻開花預想」，預計東京會於3月21日開花，仍然是全國最早開花的地方。緊接著3月22日是橫濱，23日是熊本、福岡、岐阜及名古屋。整體來說，預計今年櫻花開花日跟往年差不多，但唯獨北日本會比往年早，北海道甚至會早一星期以上！有計畫往日本賞櫻的朋友，可以參考一下。

 

日本櫻花預測2026｜東京3.21開花、3.27滿開！福岡3.23、大阪3.26開花

 

櫻花預測．東日本編

 

　　關東預計比往年早一點點開花，跟2025年差不多，最早的東京會於3月21日開花，最人氣的櫻花景點上野恩賜公園，將會於3月22日開花。名古屋及岐阜將會於3月23日開花，金澤則會是3月31日。

 

日本櫻花預測2026｜東京3.21開花、3.27滿開！福岡3.23、大阪3.26開花

日本櫻花預測2026｜東京3.21開花、3.27滿開！福岡3.23、大阪3.26開花

日本櫻花預測2026｜東京3.21開花、3.27滿開！福岡3.23、大阪3.26開花

 

櫻花預測．西日本編

 

　　九州各地的開花日預計跟去年同樣是3月23至26日，香港人新熱點高松跟大阪、京都是3月27日，但想打卡要留意，要隔5至7日才滿開！

 

日本櫻花預測2026｜東京3.21開花、3.27滿開！福岡3.23、大阪3.26開花

日本櫻花預測2026｜東京3.21開花、3.27滿開！福岡3.23、大阪3.26開花

日本櫻花預測2026｜東京3.21開花、3.27滿開！福岡3.23、大阪3.26開花

 

櫻花預測．北日本編

 

　　想去北海道或東北賞櫻的朋友要特別留意，今年北海道開花日比往年早很多，函館是4月23日，札幌則是4月25日；而東北亦都比往年早，有直航機的仙台今年是4月4日，青森是4月17日。

 

日本櫻花預測2026｜東京3.21開花、3.27滿開！福岡3.23、大阪3.26開花

日本櫻花預測2026｜東京3.21開花、3.27滿開！福岡3.23、大阪3.26開花

 

Tags:#日本#東京櫻花#日本櫻花#大阪櫻花#京都櫻花#九州櫻花#旅遊世界#日本櫻花預測#日本櫻花預測2026
