日本櫻花預測2026｜東京3.21開花、3.27滿開！福岡3.23、大阪3.26開花

日本氣象新聞公司Weathernews於1月8日公布了「第一回櫻開花預想」，預計東京會於3月21日開花，仍然是全國最早開花的地方。緊接著3月22日是橫濱，23日是熊本、福岡、岐阜及名古屋。整體來說，預計今年櫻花開花日跟往年差不多，但唯獨北日本會比往年早，北海道甚至會早一星期以上！有計畫往日本賞櫻的朋友，可以參考一下。

櫻花預測．東日本編

關東預計比往年早一點點開花，跟2025年差不多，最早的東京會於3月21日開花，最人氣的櫻花景點上野恩賜公園，將會於3月22日開花。名古屋及岐阜將會於3月23日開花，金澤則會是3月31日。

櫻花預測．西日本編

九州各地的開花日預計跟去年同樣是3月23至26日，香港人新熱點高松跟大阪、京都是3月27日，但想打卡要留意，要隔5至7日才滿開！

櫻花預測．北日本編

想去北海道或東北賞櫻的朋友要特別留意，今年北海道開花日比往年早很多，函館是4月23日，札幌則是4月25日；而東北亦都比往年早，有直航機的仙台今年是4月4日，青森是4月17日。