2026年是2025年的重複平推嗎？

2026年世界經濟的趨勢，是2025年的重複平推嗎？是，又不是。

在2026年，美國經濟依然強勁，股市強勁、高端消費強勁，低端消費轉弱，但《大而美法案》所產生的退稅殺到，美國的經濟增長不會太差，起碼上半年的表現應該可以。歐洲內需嚴重不足，投資低迷，但是旅遊業一枝獨秀，德國赤字財政帶來的軍工和基建更是令經濟不陷入衰退的保障。日本出口很好，但是消費者感受到的卻是生活成本的高漲。

美歐日經濟在2025年明顯呈K型發展，強者愈強，弱者落伍，這種經濟業態會在2026年繼續。特朗普推出的關稅戰，看來沒有對美國經濟，甚至貿易對手經濟構成沉重打擊，初始物價效應過後，也許沒有人再提起它了。美國支持的以色列襲擊加沙、伊朗，乃至親自下場綁架委內瑞拉總統，這些是對聯合國憲章的漠視，並推翻了戰後國際秩序。

2026年在平推之中卻醞釀著變局，最大的變數是美國中期選舉。(Shutterstock)

然而，平推之中卻醞釀著變局。經濟K型發展、貧富懸殊擴大，必然會招致選民的反彈，2026年面臨的最大變數就是美國中期選舉。以目前的民意，共和黨失去眾議院多數席位的可能頗大，一旦成真，將會衝擊特朗普政府的執政能力。高市早苗可能會在春季提前大選，她的個人魅力將與選民對物價的不滿直接碰撞。英國工黨領袖之爭、德國地方選舉，乃至法國2027年初的總統大選，均可能成為選民說No的契機。

其實，許多變化需要時間醞釀才能真正看到對經濟的真實衝擊。英國政客把脫歐吹得很厲害，但10年後英國選民才發現，本國經濟比脫歐前少了6%至8%，而且海外投資裹足，高收入人群逃離，財政狀況每況愈下。美國調高關稅，打劫了世界，看上去對本國物價衝擊有限，但其實主要漲價壓力被批發商、零售商暫時吞下，早晚會傳導到零售價格上。

有一件事一定不是2025年平推，那就是美國聯儲局的政策。現任主席鮑威爾預計於今年5月離任，聯儲局新主席忠實貫徹白宮政治意圖的機會不低。現在美國的貨幣管理理念會隨著鮑威爾的離去而消失，接下來的利率政策很應該不是2025年的平推，聯儲局甚至可能悄悄放棄2%的通脹政策目標。如果AI泡沫破滅或海外購買美債興趣消失，美國重啟QE並非不可能。更值得關注的是，聯儲局新主席會不會掀起重組聯儲局機構本身的風暴。

至於股市，重複2025年動盪中上行的機會頗大，這是流動性過剩之下，資產價格的運作邏輯。但是靠AI故事撐起的美股，對AI基建瘋狂投資變得愈來愈有戒心了。科技巨頭的盈利能力很強，不過動輒數百億的投資規模，靠自有現金支撐開始顯得有點力不從心，債市融資甚至私募信貸愈來愈普遍。AI基建泡沫在2026年一路平推的難度在增加，萬一破滅，就衍生出眾多變數。

