上星期有個震驚全球的事件，美軍突襲委內瑞拉主要軍事基地，同時僅用幾個小時就活捉了其總統馬杜羅，在48小時內把他連同妻子押送到紐約受審。見到此新聞，想分享一些感想。

連日來，多個KOL平台在討論美國此舉最終動機為何。這些國際事件的最終動機，來來去去只有兩個原因，一是為了「利益」，二是為了「國家安全」。當然，「國家安全」亦可以演化為「利益」的一種，國家不安全，又怎能賺錢呢？至於，最常聽到的「道德、人權、民主、自由」等原因，多作為包裝，最終依然為了「利益」。

除討論動機之外，多個KOL平台亦討論美國此舉是否合法，準則包括國際法及美國法律，例如事前有否通知國會，並指美國是文明國家，不可以不按牌理出牌。

還記得2003年，美國以伊拉克擁有大規模殺傷性武器為由，主動發動伊拉克戰爭，推翻薩達姆政權，但事後調查發現伊拉克早已停止研發和製造相關武器，戰爭的真實原因和後果引發了巨大爭議，但事後不了了之。

美軍突襲委內瑞拉活捉總統馬杜羅，凸顯這個世界總是「誰大誰惡誰正確」。(AP)

2011年，美國證實911事件的頭號嫌疑犯拉登已經自阿富汗邊境地區躲往位於巴基斯坦的住所，於是美國派遣海軍特種作戰研究大隊實施攻擊，成功當場擊斃了拉登。當時我就在想：「何解美軍可以進入他國執法？」後來又是不了了之。這個世界總是「誰大誰惡誰正確」，分別只是包裝得好與不好。

人類歷史，從來都依照「叢林法則」，弱肉強食。中國元朝，以騎兵征服俄羅斯、波蘭、匈牙利等地；法國四大王朝，到拿破崙時代的征服戰爭，使法國版圖達到巔峰，控制了歐洲大部分地區；19世紀海軍全球最強的英國，所擁有的龐大殖民地及其領土遍及全球，被稱為「日不落帝國」，意指無論何時，太陽總會照耀在其領土上；還有一戰、二戰，看看一眾戰勝國與戰敗國的下場。論美國今天的實力，相對歷代強國，已經十分克制。

美國有此行動之後，另一邊廂留意到美國本土出現多區示威。是否市民都覺得美國不應主動發動戰爭？未來會令世界更紛亂、更危險？但看看美國股市，S&P500連日來升得很好，不斷創新高。看來市場頗歡迎這個軍事行動，認為往後經濟與投資環境會更美好。

反而，留意到坊間傳出一個五角大樓薄餅報告（Pentagon Pizza Report，在x.com平台的帳號），專門觀察在美國五角大樓附近的連鎖薄餅店外賣訂單，當訂單激增時，代表五角大樓內很多人員需要加班工作。的確，在美軍無人機襲擊委內瑞拉時，這間連鎖薄餅店比平時繁忙得多。而事發後幾天，這間連鎖薄餅店的外賣訂單持續增加，這代表還有其他軍事行動嗎？

過去多年，美國選擇稱霸世界的模式，是在全球80多個國家和地區擁有約800個軍事基地及設施，形成全球規模最大的海外軍事網絡。感覺上，這個世界警察的狀況慢慢開始改變。例如特朗普宣布主動退出60多個國際組織，還認真地說笑指「加拿大成為美國第51州」，亦提過要控制格陵蘭的意圖。這些是否導致五角大樓薄餅報告指數上升的原因呢？加上南海局勢，早前的圍台軍演、中日關係緊張等，還有持續近3年的俄烏戰爭。投資上，依然保持防守思維，此段時期特別要記住巴菲特的Rule 1 & Rule 2：

Rule 1，不要蝕本。

Rule 2，不要忘記Rule 1。