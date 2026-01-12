在最新一屆立法會主席選舉中，李慧琼在不被看好下成功當選，這個結果令不少人感到意外。原本外界普遍認為陳振英已掌握足夠票數，勝算極高，但最後票源卻出現流失，讓李慧琼逆勢而上，筆者聽聞連官場中人亦微感意外，凸顯今次選舉並非預設劇本下的產物，而是一次真正充滿變數的競爭。

這次選舉最突出的地方，是民建聯展現出強大的組織能力。雖然陳振英在選前被視為大熱，但李慧琼能在最後關頭爭取到足夠支持，顯示民建聯在拉票上的效率與凝聚力。這種能力並非一朝一夕，而是長期經營的成果。這也反映出議員投票不再完全依靠既定派系，而是更看重形勢與個人判斷。

李慧琼是現屆議會中最有經驗的議員之一，長年擔任內務委員會主席，直接參與立法會管治，對議事規則瞭如指掌，使她在處理議會事務、協調各方利益時更具優勢。然而，宏福苑慘劇間接拖累民建聯，令部分議員擔心未來若再有不利消息或不實傳聞，可能影響李慧琼的民望，進而影響立法會的聲譽。事實上，這次選舉結果已反映出相關疑慮逐漸消散，議員們更傾向於以能力和經驗作為選擇標準，而非單純考量政黨聲望。

李慧琼在不被看好下成功當選立法會主席，展現出民建聯強大的組織能力。(AP)

李慧琼當選主席，自然引發外界對其未來出任特首的聯想。事實上，這種可能性絕非空穴來風。李慧琼本身就是重點培養的政治人才，更是直選長勝將軍。過去特區歷任特首由商人、專業人士或政府官員出任，尚未有政黨領袖出身者。政黨領袖雖然未必熟悉政府運作，但卻更了解民情，政治手腕亦更為嫺熟，或許能為特區帶來新的治理思路。李慧琼年僅五十出頭，若能連任兩至三屆立法會主席，將積累足夠的政治能量與知名度，未來有可能成為特首人選。

新一屆立法會也帶來另一個契機，政壇老將退下，新一代人物崛起。霍啟剛被推舉為G19召集人，已被公認為明日之星；方國珊亦成為政壇新星，據聞所到之處備受市民歡迎，紛紛要求拍照留念；江旻憓作為政治素人，也成為重點培養對象，另外亦有多位具備專業知識的社會精英當選議員。這些新面孔的出現，會否為議會帶來新氣象？

另外，李慧琼在選舉論壇上提出，立法會秘書處的申訴部與研究部有優化空間。雖然秘書處一向高效，但作為大型組織，難免有部分未能切合時代需求。申訴部需要更貼近市民，主動回應投訴；研究部雖然產量高，但研究方向有時未必緊扣時事，未來應更具針對性。這些改革若能落實，將有助提升議會的專業度與服務水平。

綜觀而言，新一代政治人物的崛起，將推動議會改革與社會進步。李慧琼作為主席，能為立法會帶來更多可能性，目前首要任務就是推動立法會發展、爭取社會信任及建立更廣泛的公信力。能否達到以上目標，將對她的仕途有極大影響，目前難以預料，大家不妨拭目以待。