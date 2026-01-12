歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
上周，特朗普乾淨利索地幹了兩件令人瞠目的事情，結果市場對他反應不大。第一件事是用極短的時間和最小的傷亡綁架了委內瑞拉總統馬杜羅，重寫了主權國家間的交往模式，但是股價（委內瑞拉股市除外）和油價都反應不大。第二件是提前半天在自己社交媒體，透露了十二月非農就業資料的部分內容，這是史無前例的資料洩密，美債市場反應也有限。
股市動向

缺乏就業的經濟增長

陶冬天下
陶冬
陶冬天下

　　上周，特朗普乾淨利索地幹了兩件令人瞠目的事情，結果市場對他反應不大。第一件事是用極短的時間和最少的傷亡綁架了委內瑞拉總統馬杜羅，重寫了主權國家間的交往模式，但是股價（委內瑞拉股市除外）和油價都反應不大。第二件是提前半天在自己社交媒體，透露了12月非農就業數據的部分內容，這是史無前例的數據洩密，美債市場反應也有限。

 

　　股市快樂地享受著流動性的盛宴，全球股市幾乎一致走好（香港恒指例外）。衍生品市場對1月美國聯儲局降息幾乎不再抱有希望了，不過2年期國債上周依然走好，石油和大宗商品價格大幅上漲，黃金價格大漲，白銀價格更跳漲近10%。受到美國經濟強勁的刺激，美元指數反彈。股市債市石油黃金美元齊飛，源自強勁的流動性和年初配置中的增槓桿。

 

　　美國12月非農就業新增了5萬份工作，低過市場7萬份的預期，同時之前兩個月的數值也被向下修正。私人部門的就業只增加了3.7萬份，零售、建築和製造業更錄得負增長。不過失業率就意外下降0.1個百分點至4.4%，表明勞工參與率也下降了。時薪增加了0.3%，符合預期。連續27個星期沒有工作的人數接近40萬人，為2020年以來最高。

 

　　這組數字是不理想的，在相對較高的增長速度下，如此的就業數據有點尷尬，妥妥的「缺乏就業的增長(jobless growth)」。在過去一段時間，多數企業均作出了凍結聘用新人的決定，但是在解僱舊人上卻顯得審慎。疫情後的「請人難」以來，企業人事部門對解聘員工格外小心。當然，這也可能說明企業的經營狀況還不差，只是對未來的預期不樂觀。

 

缺乏就業的經濟增長

美國12月非農就業新增了5萬份工作，遜預期，而失業率就意外下降0.1個百分點至4.4%。(Shutterstock)

 

　　《華爾街日報》統計，美國在2025年總共增加了58.4萬份就業，平均每月大約4.9萬份，除了最近的兩次衰退，這是2003年以來新添就業數量最少的一年。這個應該和企業控制成本有關，和聯邦政府削減崗位有關。製造業連續錄得就業負增長，說明拜登、特朗普兩屆政府推動的重塑製造業的效果不大。當然，AI也取代了大量重複性工作的就業機會。

 

　　企業對未來預期趨向審慎，還受到消費者預期的影響。最新的密歇根大學消費者信心指數顯示，消費者對未來的預期呈進一步惡化，主要歸咎於不斷上漲的生活成本。消費者感受到的物價壓力，遠高過CPI數位所形容的。以餐飲業為首的漲價、變相漲價潮，衝擊了一般消費者的外出欲望，也令服務業通脹維持在高位。

 

　　美國自媒體熱議ALICE(Asset Limited, Income Constrained, Employed)概念，譯成中文就是資產有限、收入窘迫但有工作，更出名的中文譯法叫「斬殺線」。這是一批有工作、有收入來源，因此無法申請政府救濟福利，但跟不上通脹步伐。他們收入大致夠每月花費，但基本上沒有儲蓄，一場大病便可能改變整個人生。目前美國家庭中有13%在貧困線之下，29%高過貧困線但低於ALICE線。物價高漲令愈來愈多中產家庭跌到ALICE線之下。

 

　　話題切換到2026年全球經濟態勢。今年看來是去年的重複，美國經濟依然強勁，股市強勁、高端消費強勁，低端消費轉弱，但《大而美法案》所產生的退稅殺到，美國的經濟增長不會太差，起碼上半年的表現應該可以。歐洲內需嚴重不足，投資低迷，但是旅遊業一枝獨秀，德國赤字財政帶來的軍工和基建更是令經濟不陷入衰退的保障。日本出口很好，但是消費者感受到的卻是生活成本的高漲。

 

　　美歐日經濟在2025年明顯呈K型發展，強者愈強，弱者落伍，這種經濟業態會在2026年繼續。特朗普推出的關稅戰，看來沒有對美國經濟，甚至貿易對手經濟構成沉重打擊，初始物價效應過後，也許沒有人再提起它了。美國支持以色列襲擊加沙、伊朗，乃至親自下場綁架委內瑞拉總統，這些是對聯合國憲章的漠視，並推翻了戰後國際秩序，但看來在資本市場也捲不起大的風浪。

 

　　然而，平推之中卻醞釀著變局。經濟K型發展必然會招致選民的反彈，2026年面臨的最大變數就是美國中期選舉。以目前的民意，共和黨可能會失去眾議院多數席位，一旦成真，將會衝擊特朗普政府的執政能力。高市早苗可能不久後宣布提前大選，她的個人魅力將與選民對物價的不滿直接碰撞。英國工黨領袖之爭、德國地方選舉，乃至法國2027年初的總統大選，均可能成為選民說No的契機。

 

　　其實，許多變化需要更長時間醞釀才能看到對經濟的真實衝擊。英國政客曾把脫歐吹得很厲害，但10年後選民才發現，本國經濟比脫歐前少了6%至8%，而且海外投資裹足，高收入人群逃離，財政狀況每況愈下。美國調高關稅，打劫了世界，看上去對本國物價衝擊有限，但其實主要漲價壓力被批發商、零售商暫時吞下，需要時間才能傳導到零售價格上。

 

　　聯儲局的政策就一定不是2025年平推。今年5月上任的聯儲局新主席估計會忠實貫徹白宮政治意圖，現行美國的貨幣管理理念會隨著鮑威爾的離去而消失，接下來的利率政策應該比2025年更積極，聯儲局甚至可能悄悄放棄2%的通脹政策目標。如果AI泡沫破滅或海外購買美債興趣消失，美國重啟QE並非不可能。更值得關注的是，聯儲局新主席會不會掀起重組聯儲局機構本身的風暴。

 

　　至於股市，重複2025年動盪中上行的機會頗大，這是流動性過剩之下，資本市場的運作邏輯。但是靠AI故事撐起來的美股，對AI基建瘋狂投資變得愈來愈有戒心了。科技巨頭的盈利能力很強，不過動輒數百億的投資規模，靠自有現金支撐開始顯得力不從心，債市融資甚至私募信貸愈來愈普遍。AI基建泡沫在2026年一路平推的難度在增加，萬一破滅，就衍生出眾多變數。

 

　　本周重要資料不多，重點是美國12月CPI，預計CPI按月升0.45%，核心CPI按月升0.38%。中國的社融資料也要關注。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

Tags:#陶冬天下#經濟增長#特朗普#馬杜羅#股市#油價#非農就業數據#美債#美元指數#時薪#失業#勞工參與率#通脹#美國聯邦政府#人工智慧#消費者物價指數#聯儲局#白宮#以色列#加沙#伊朗#聯合國#中期選舉#高市早苗#英國工黨#德國#法國#K型經濟
Add a comment ...Add a comment ...
聯儲局料鷹派減息和暗渡陳倉
更多陶冬天下文章
聯儲局料鷹派減息和暗渡陳倉

投票區

美國擬取得格陵蘭控制權？
75
|
1

你認為美國在未來12個月內，會否採取實質行動以推進「取得格陵蘭控制權」？

會，勢在必行
68%
不會，只屬姿態
22%
不確定
7%
無意見
3%
投票期：2026-01-12 ~ 2026-02-12
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處