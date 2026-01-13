歡迎回來

投票區
1986年上映的美國電影《壯志凌雲(Top Gun)》，在全球票房都寫下紀錄，成為經典的賣座片，同時成功宣傳美國戰機的強大性能和合作無間的後勤維修團隊，最重要還包括失事後極度有效率的救援機制。然而這一切其實只是美國人限定的待遇，美軍裝備一旦賣到外國，威猛程度頓時打上問號。島內上周一宗F-16戰機的失事，意外揭露美製軍備在台灣嚴重水土不服的問題。
港台評論

美製F-16金玉其外，飛行員命懸一線

台灣熱話
姚超文
台灣熱話
PHOTO:圖片由作者提供

　　1986年上映的美國電影《壯志凌雲(Top Gun)》，在全球票房都寫下紀錄，成為經典的賣座片，同時成功宣傳美國戰機的強大性能和合作無間的後勤維修團隊，最重要還包括失事後極度有效率的救援機制。然而這一切其實只是美國人限定的待遇，美軍裝備一旦賣到外國，威猛程度頓時打上問號。島內上周一宗F-16戰機的失事，意外揭露美製軍備在台灣嚴重水土不服的問題。

 

　　台灣自1997年起向美國購買150架F-16，經歷11次失事，加上零件不足，目前剩下139架。雖然軍方宣稱戰機失事率低於其他地區標準，但上周一架F-16在東部花蓮外海夜間飛行時失事，軍方後續處理方式讓外界赫然發現，這些美製戰機原來只是金玉其外。

 

　　戰機失事時正值寒流來襲，花蓮氣溫約攝氏13度，民眾擔憂跳傘逃生但一直未尋獲的飛行員，極可能因在海中浸泡太久而失溫死亡。在輿論追問下，軍方才終於承認，竟然所有F-16飛行員都還沒有分發到防寒衣。消息反而令綠營側翼大為振奮，認為撿到槍，馬上集中火力攻擊國民黨和民眾黨，指摘在野陣營自去年底阻擋通過軍事預算引發悲劇。

 

　　側翼點火、民進黨發動的攻擊，不料卻變成「提油救火」，反噬台灣政府。真相是F-16服役那麼多年，軍方在2024年才編列預算為飛行員購買防寒衣，由於內部作業流程緩慢，拖了一年多到現在都未完成。

 

0113姚超文稿件

F-16是台灣軍方的主力戰機

 

　　至於失事原因，初步證實是機內的模組化任務電腦(MMC)故障，以及戰機因此失去操控功能後，賴以防止失事的自動對地防撞系統(Auto GCAS)，島內所有F-16都還沒有安裝。一件又一件離譜至極的缺失，已經到了草菅人命的地步。

 

　　F-16的任務電腦是飛機的「大腦」，負責整合導航、雷達及姿態顯示等核心資訊。當任務電腦在極端環境（如夜航或雲中飛行）下故障時，極可能因此導致飛行員產生空間迷向(Spatial Disorientation)，並因誤判方向而將戰機衝向地面。島內軍事專家以及看不過去的匿名飛行員紛紛指出，蔡英文任內推動「鳳展專案」，聲稱升級F-16雷達、匿蹤和武器系統，但因升級的軟件容量太大，導致任務電腦記憶體不足，在飛行時經常發生死機（hang機）。

 

　　至於最後用來救命的自動對地防撞系統，早在2018年就通過預算，預計2025年全部安裝完成。但美國老大哥收了錢卻到目前一部都未交給台灣，也就是輿論經常抨擊的典型「軍費已付、裝備未到」。

 

　　如果今天是藍營執政，民進黨早就發動所有攻勢，要求監察院調查包括防寒衣、模組化任務電腦以及自動對地防撞系統等問題的責任。不過，在綠營執政下，查出任何問題都是自己人負責，各單位都以視而不見的態度處理。生機渺茫的珍貴飛行員，很可能白白犧牲。

 

　　當然另一現實問題，是不敢追究收了錢不交貨的責任，以免得罪美國老大哥。從蔡英文到賴清德，只要美國宣布對台出售軍備，都必定成為大內宣的題材，更把握時機宣稱雙方關係堅若磐石，因為軍售能安台獨和深綠人士的心，選舉時亦能作為對外事務政績爭取選票。

 

　　美方似乎也看穿民進黨當局看重的，不是能否真正提升島內的防衛能力，而是通過向美方交保護費，得到出售軍備的聲明作為背書，讓支持者相信若因台獨發生戰爭，賣武器的老大哥必定馳援。

 

0113姚超文稿件

蔡英文（右）任內購買的F-16V戰機拖了7年至今仍未交機

 

　　美國宣布批准軍售是一回事，大內宣過後甚麼時候交貨似乎沒人關心，因此收了錢不交貨逐漸變成常態。例如蔡英文2019年編列新台幣2500億（約81億美元）購買新一批66架F-16V戰機，原本預定2023年開始交機，但到目前為止交機數量是零。

 

　　一位飛行員的生命，揭露了種種積習已久的殘酷真相，但是最後一切都應該會不了了之，繼續因循苟且下去。

Tags:#台灣熱話#大國博弈#F-16 戰機#美國與台灣關係#軍事裝備#壯志凌雲#飛行員安全#台灣政治#民進黨#國民黨#台灣國防預算#軍售#蔡英文#賴清德
