時光飛逝火速變72歲

去年，中俄兩國領導人閒談講笑，話日後人類可以活到150歲。

影片洩出後，大部分人覺得純粹講吓啫，邊度有可能吖！我則有少少保留，唔敢講死發展下去不會如此。

巧遇許冠文，83歲，頭腦精靈，活力充沛。

上月碰上巨星許冠文，佢已83歲，仍頭腦精靈活力無限，丁點老態都無，大家閒談中，小弟提及：「文哥，香港人大部分人由童年睇你睇到老，我都72歲了。記得1968年時，電視仍是黑白的，你每朝主持《報曉雅集》，幾乎凡有電視（當時並不普及！）的香港人必看，我當然如是。」

《報曉雅集》由許冠文（右）及陳鳳蓮（左）主持

文哥眼仔碌碌微微笑，可能個心在諗——哈，𡃁仔，50幾年前嘅嘢都記得？

我繼續：「當年節目主題曲，為Beatles的《When I’m Sixty Four》，歌詞問情人，當我64歲時，頭髮脫落，你仍會需要我，仍會餵我（養我）？」

這首歌深入民心。事實，上世紀60年代，一般人的壽命，平均約60歲，故才會覺得64歲已是很老，應該接近上天堂。

Beatles推出這首歌時，一般人平均64歲瓜得！

憑記憶，小弟童年時看40歲的父親及叔伯，已覺是中年後者，開始變老。反觀今天，40多歲？不少男性仍似大孩子，腦筍未成熟呢！

香港人壽命不斷延長，遠超早年的估計，故此，30年前，政府已意識到公務員長俸及種種社會福利，全孭上身必定冧檔。故此當機立斷，首先取消長俸，繼而鼓勵市民盡量「潮州音樂」——自己顧自己，供強積金，買自願醫保及自製長糧（政府年金、樓宇逆按揭及人壽保險逆按揭）。

香港人壽命不斷延長，絕對有緣有故！故政府為免「斷擔挑」，早早已作出部署。

政府唯一失敗之作，乃早年不顧民間有識之士大力反對，強硬去馬「長者兩元搭車計劃」，之後林鄭月娥做特首，更離譜，強行將享用年齡降低至60歲，弄出個財政大黑洞，如今知錯後再欲修正，已變政治大難題。

回說香港人的壽命，已成世界最長，點解？客觀看，香港人好似好「不幸」：居住地方細，物價貴，空氣質素不佳，生活擔子沉重，政治氣氛麻麻，問十個，七八個都話無乜幸福感，唔多覺得快樂。

係真唔係真？感覺是真的。但若將大部分人放到世界其他國家生活，一段日子後，有了比較，你才會知道，香港仍然相當好！

再加上另一現實——「香港人好難死」？有急症問題，救護車10分鐘內已到你門口，公立醫院從不拒絕搶救，公家醫療費用全球最平（之一？）。種種原因綜合下，香港人會愈來愈長命。

團友替我倆生成AI造型

文首講到童年時以為64歲已經很老，真係搞鬼笑，小弟兩下已超過64歲，時光閃逝快過子彈，剛剛更踏入72歲，整體而言仍活力十足，健康平穩，行動自如。

睇見許冠文，83歲也是毫無老態。咦，真㗎！相信香港人平均壽命將會變90歲再變100歲。哎吔吔，各位老友，你部署好足夠被動收入未？

唔係賣廣告，快啲買政府年金，確保有自製長糧，與庫房鬥長命呀！

為避免自己太長命搞到晚年生活堪虞，必須及早作出「自製長糧」的部署！