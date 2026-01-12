歡迎回來

包起上海小菜館大吃大喝！海派燻魚、三油鹹草葱油拌麵最正！
美食情報

包起上海小菜館大吃大喝！海派燻魚、三油鹹草葱油拌麵最正！

肥碌大食遊
曾智華
肥碌大食遊
PHOTO:相片由作者提供

　　喜歡食的人，必定不甘心只去相熟店舖，反之會四圍貢嚐新，希望找到驚喜發現。

 

　　我肥碌有一習慣，是在所住區內四圍巡，一見有新小店（約坐三、四十人的），就入去試。唔好，一次算數。但好呢？就會再幫襯多一次，然後拉老闆問：「唐突問句，你一晚的生意額，大概多少？」

 

　　通常答四千到六千。若如此，便中正我「射程範圍」，可以包起佢一晚。

 

　　「老闆，你周五六日必定旺，唔搞你。咁我可否選一至四某晚，六點半至九點半包場，俾足你正常生意額費用，我會帶十六人來，請你施展渾身解數，俾最好的我哋食，可以嗎？」

 

　　老友，生意臨門，畀足錢，有人欣賞，當然Yes Yes Yes！真係百發百中㗎。

 

　　幾個月前，又發覺土瓜灣街市對面，一間小型上海水餃外賣店擴充，食埋隔離舖，設計得光猛整潔，提供堂食。於是，第一時間幫襯。並非樣樣高水準，但水餃、小籠包及海蜇頭不俗。最正係三油鹹草葱油拌麵，麵身細滑彈下彈下，非常高質素，單單呢碗麵，已足令我扑鎚包場。

 

包起上海小菜館大吃大喝！海派燻魚、三油鹹草葱油拌麵最正！

此店本只做外賣，後隔離理髮店約滿結業，蘇先生拍拍心口，投資擴充，做埋堂食。

 

　　約定日子，拉十六隻食鬼，拍大方形枱，可以高高興興大大聲「口水花四濺」。

 

　　當晚雖然包場，但老闆仍繼續做外賣，顧客願意在門外冒寒風等候，唔話得。

 

包起上海小菜館大吃大喝！海派燻魚、三油鹹草葱油拌麵最正！

包場坐16位，好開心！

 

　　冷盤擺滿枱，包括：四喜烤麩、海派燻魚、山林鹹草雞、酸辣海蜇頭、油炆筍、香糟醉三寶（鳳爪、豬肚、豬手）、馬蘭頭、葱油涼拌萵筍、鳳尾魚。

 

包起上海小菜館大吃大喝！海派燻魚、三油鹹草葱油拌麵最正！

香糟醉三寶，落手食最過癮。

 

　　水準似上海陋巷小家庭式出品，勝在夠平民化及親切，老闆、母親及一位美女（不知是太太或是女友）熱情招呼。

 

　　冷盤中，最正為海派燻魚，炸工及賣相絕對可媲美老字號大舖。

 

包起上海小菜館大吃大喝！海派燻魚、三油鹹草葱油拌麵最正！

海派燻魚賣相及味道皆有大舖水平。

 

　　跟住上熱盤，包括：清炒河蝦仁、薑葱鯽魚、自家秘製獅子頭。薑葱鯽魚，魚是低價魚，但醬汁調校非常出色，清碟指數爆標。

 

包起上海小菜館大吃大喝！海派燻魚、三油鹹草葱油拌麵最正！

薑葱鯽魚平價菜，但出色，清碟指數極高。

 

　　呢頓是平民餐，但老友「容總裁」竟帶來珍藏已久的廿一年威士忌，小弟入口便知龍與鳳，起碼是三十年前購入的貨式，一開已香味四溢，真係堅廿一年釀製，與機場免稅店的「號稱廿一年」，不可同日而語。上海菜味偏濃，以此相配勁有良性化學作用。

 

包起上海小菜館大吃大喝！海派燻魚、三油鹹草葱油拌麵最正！

這支蘇格蘭佳釀，配濃味上海菜，真是冇得頂！

 

　　單尾正是上海小店強項，北京水餃，菜肉雲吞、蒸小籠包，全部合格。

 

包起上海小菜館大吃大喝！海派燻魚、三油鹹草葱油拌麵最正！

包起上海小菜館大吃大喝！海派燻魚、三油鹹草葱油拌麵最正！

小籠包及菜肉雲吞皆合格。

 

　　招牌出品三油鹹草葱油拌麵，每人一小碗，個個「𠽌𠽌」聲清碗，無不豎起大拇指讚：「碌sir，今鋪真真冇介紹錯。」

 

包起上海小菜館大吃大喝！海派燻魚、三油鹹草葱油拌麵最正！

招牌出品油鹹草葱油拌麵，人人兩啖吞光喊Yes！

 

　　老闆一家見到客人又快樂又欣賞神情，當然滿心歡喜，我都識做，拉埋伯母拍照留念。

 

　　呢餐少少哋，我請，以答謝為食鬼長年陪我又玩又食。消費方面，Value for Money，真真人人負擔得起，似我咁包場㗎。

 

包起上海小菜館大吃大喝！海派燻魚、三油鹹草葱油拌麵最正！

食飽飽，賓主盡歡，拉老闆媽媽（我旁）拍照留念。

 

上海蘇小館

地址：九龍土瓜灣馬頭圍道272號地下

電話：5126 1129

 

Tags:#食家之選#上海菜#上海水餃#土瓜灣#土瓜灣美食
順德大食遊：「天花板級」煙燻妙齡乳鴿、靚景餐廳歎生滾鰂魚粥／川醬金錢肚
更多肥碌大食遊文章
順德大食遊：「天花板級」煙燻妙齡乳鴿、靚景餐廳歎生滾鰂魚粥／川醬金錢肚

投票區

美國擬取得格陵蘭控制權？
247
|
5

你認為美國在未來12個月內，會否採取實質行動以推進「取得格陵蘭控制權」？

會，勢在必行
62%
不會，只屬姿態
28%
不確定
9%
無意見
1%
投票期：2026-01-12 ~ 2026-02-12
