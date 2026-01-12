我不看好Meta 收購 Manus 

2025年底大家都被 Meta 收購 Manus 洗版了吧，Meta AI負責人Alexandr Wang親自官宣：Meta已正式收購AI Agent明星產品Manus。兩家公司的聲明，Manus團隊併入 Meta。

第一個感受是：太快了，產品上線才 10 個月，公司成立還不到兩年。 23 年 2 月種子輪的估值1400 萬美金，到現在收購價20億美金，AI 應用行業第一個舉足輕重的退出，我是投資人我嘴都笑爆了。

Manus的核心投資人、真格基金的劉元透露，從接觸到敲定，前後不過十幾天。速度快到創始團隊一度懷疑自己是不是收到了一個假Offer。

創始人肖弘將直接晉升為Meta副總裁，而整個百人團隊也將整體併入Meta。對於全球數百萬用戶來說，這是個好消息：Manus的App和網站服務不會中斷，訂閱不受影響。

今年6月，Manus合夥人張濤在新加坡「Super AI」大會上表示，公司已將全球總部遷往新加坡，並同步啟動在地化招聘，涵蓋AI工程、數據科學、產品開發等職位，薪資區間為8000至16000美元/月，意在加快海外團隊構建。徹底放棄中國市場，清空社媒、官網鎖區。

這項調整也發生在公司最新一輪融資完成之後。今年以來，Manus獲得了由Benchmark領投的7,500萬美元投資，投後估值達到5億美元。根據市場消息，其年度經常性收入（ARR）已接近1億美元。

創辦人在公開場合也曾坦言，公司正重新評估美中業務佈局，以更好應對跨國經營中的合規與風險管理挑戰。

對於VC創投圈來說，Manus 創造了很多第一次，無論是 AI 的迅速轉型，通用Agent視窗的把握，果斷的搬遷式全球化，團隊拿到的投資，又第一個拿到全球科技巨頭的並購退出機會。

創業者和投資人都感覺貴了，笑Mark Fuckerberg人傻錢多。原來，Meta創始人本人和幾位核心高管，都是Manus的忠實用戶。這波操作，堪稱一場跨越太平洋的反向收購。

不過也沒有披露具體交易方案，假設確實是1 億美金ARR，這個估值放在矽谷其實不貴。

而且Facebook確實有錢啊，元宇宙砸了近 500 億美金也沒甚麼水花，Scale AI 這樣的還花了 143 億美金收購 49% 呢。 這就是溢價，匯率 + 全球化市場，徹底放棄大陸，科技行業的定價從來和國內就不一樣。

從企業基因與文化來看，Meta 與 Manus 的發展軌跡展現出一種令人不安的共性：投機主義導向。這類企業的動能往往並非源於對科技本質的長遠追求，而是捕捉市場情緒，並以最激進的手法進行商業收割。

其實兩間公司我都不甚看好！Meta 的企業文化常被批評為為了增長不擇手段。

抄襲與收購遏殺創新： 當年的 Instagram 和 WhatsApp 威脅到其地位時，Meta 的做法是「不買就抄（如 Stories 功能對 Snapchat 的模仿）」。

這種做法體現了典型的投機心理：不願意承擔早期創新的風險，而是利用資本優勢在技術成熟期進場收割。

劍橋分析事件（Cambridge Analytica）揭示了其 DNA 中對用戶數據尊重的匱乏。為了留存率和廣告收入，其演算法不惜放大偏激與仇恨言論，將社會共識視為可以變現的投機標的。

Meta 從社群轉向元宇宙再轉向 AI，每一步都踩在資本熱點上，而非基於對人類未來的深刻洞察。Manus 目前的姿態亦然，給人一種「哪裏有錢往哪鑽」的感覺。

如今，Manus的故事遠未結束，一個巨大的問號也隨之浮現：靠瘋狂收購，真的能讓Meta在這場慘烈的AI戰爭中逆風翻盤嗎？