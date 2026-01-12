歡迎回來

金球獎2026得獎名單｜童星Owen Cooper奪男配、《混沌少年時》奪4獎，Timothée Chalamet首封影帝
娛樂新聞

金球獎2026得獎名單｜童星Owen Cooper奪男配、《混沌少年時》奪4獎，Timothée Chalamet首封影帝

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　國際影壇盛事《第83屆金球獎》（Golden Globe Awards 2026）於香港時間今早（12日）在美國舉行頒獎典禮，不少新晉演員首次提名已經獲得獎項。《混沌少年時》的16歲演員Owen Cooper與劇中父親Stephen Graham繼續「父子兵」橫掃獎項，分別奪得男配角及視帝。「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）繼日前舉行的「第31屆評論家選擇獎」後，繼續打敗里安納度（Leonardo DiCaprio）摘金球影帝，台下女友吻賀。《混沌少年時》和《一戰再戰》分別奪4獎成為大贏家。

 

Read more：第31屆評論家選擇獎賽果：「甜茶」Timothée Chalamet摘影帝，里安納度《一戰再戰》奪最佳影片

 

　　年度國際電影大盛事《第83屆金球獎》於香港時間今日（12日）舉行，嘉許過去一年努力的演員們。今年有不少年輕一輩演員奪得大獎，包括30歲「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）憑《Marty Supreme》（橫衝直闖）奪得今屆今球獎「喜劇或音樂劇類別最佳男主角」。

 

金球獎2026得獎名單：Owen Cooper奪最佳男配、《混沌少年時》奪4獎，「甜茶」Timothée Chalamet首奪影帝

金球獎2026得獎名單：Owen Cooper奪最佳男配、《混沌少年時》奪4獎，「甜茶」Timothée Chalamet首奪影帝

 

　　今年度各大電影頒獎禮上的影帝獎項，相信是甜茶Timothée Chalamet與里安納度（Leonardo DiCaprio）之爭，前者日前已經在「第31屆評論家選擇獎」先贏一仗，跟著在金球獎上再度打敗里安納度，果然後生可畏。甜茶Timothée Chalamet已是第5度提名金球獎，本屆首次獲封金球影帝。他的女朋友一直陪伴在側，二人不時在公眾面前放閃，甜茶急不及待於台下吻女友分享喜悅。

 

金球獎2026得獎名單：Owen Cooper奪最佳男配、《混沌少年時》奪4獎，「甜茶」Timothée Chalamet首奪影帝

金球獎2026得獎名單：Owen Cooper奪最佳男配、《混沌少年時》奪4獎，「甜茶」Timothée Chalamet首奪影帝

 

　　另一位年輕演員Owen Cooper憑Netflix劇集《混沌少年時》（Adolescence）再度奪得電影獎項，他憑此劇奪得金球獎最佳男配角。而劇中的父親 Stephen Graham同樣憑這劇橫掃不少獎項，並於金球獎奪得視帝。

 

金球獎2026得獎名單：Owen Cooper奪最佳男配、《混沌少年時》奪4獎，「甜茶」Timothée Chalamet首奪影帝

金球獎2026得獎名單：Owen Cooper奪最佳男配、《混沌少年時》奪4獎，「甜茶」Timothée Chalamet首奪影帝

 

　　Owen Cooper風騷滿場飛，跟不少前輩打招呼，他還跟里安納度搭膊頭影合照。之前在艾美獎得到加許的他，上台領獎時台下觀眾站立起來拍掌支持，他發表感言表示意想不到，自己仍然在學習中，不斷從其他演員身上學習。而《混沌少年時》同時贏得「最佳迷你劇集及電視電影」大獎，一眾演員Stephen Graham、Owen Cooper等人上台領獎。這劇獲視帝、男女配角等獎項，成為今屆金球獎最大贏家之一。 

 

金球獎2026得獎名單：Owen Cooper奪最佳男配、《混沌少年時》奪4獎，「甜茶」Timothée Chalamet首奪影帝

 

　　　　至於由里安納度主演的《一戰再戰》亦獲得不少加許，導演保羅湯瑪士安德遜第3次提名，本屆終首次獲得「最佳導演」，電影同時獲得「喜劇或音樂劇類型最佳電影」、「電影類型最佳女配角」和「最佳電影編劇」。

 

金球獎2026得獎名單：Owen Cooper奪最佳男配、《混沌少年時》奪4獎，「甜茶」Timothée Chalamet首奪影帝

金球獎2026得獎名單：Owen Cooper奪最佳男配、《混沌少年時》奪4獎，「甜茶」Timothée Chalamet首奪影帝

 

　　這次金球獎紅地氈盛況鼎盛，韓國女團BLACKPINK成員Lisa成為歷屆以來首位K-Pop藝人成為頒獎嘉賓，她所演出的《白蓮花大飯店》（The White Lotus）有份入圍角逐「最佳劇情劇集」、「電視劇最佳女配角」、「電視劇最佳男配角」。

 

《第83屆金球獎》得獎名單：

 

最佳動畫電影：
《Kpop獵魔女團》

電影類型最佳導演：
保羅湯瑪士安德遜《一戰再戰》（One Battle After Another）

 

票房成就獎：
《罪人們》

最佳迷你劇集及電視電影女主角：
米雪威廉絲憑《Dying for Sex》

最佳迷你劇集及電視電影男主角：
Stephen Graham《混沌少年時》（Adolescence）

最佳迷你劇集及電視電影男配角：
Owen Cooper《混沌少年時》（Adolescence）

喜劇或音樂劇類別最佳男主角：
添麥菲查洛美《Marty Supreme》

喜劇或音樂劇類別最佳女主角：
Rose Byrne《If I Had Legs I'd Kick You》

 

金球獎2026得獎名單：Owen Cooper奪最佳男配、《混沌少年時》奪4獎，「甜茶」Timothée Chalamet首奪影帝

 

最佳電視劇：
《匹茲堡》


最佳電影編劇：
保羅湯瑪士安德遜《一戰再戰》（One Battle After Another）

最佳原創電影歌曲：
《K-Pop獵魔女團》主題曲《Golden》

最佳Podcast：
《Good Hang with Amy Poehler》

電視音樂或喜劇類型最佳男主角：
Seth Rogen《The Studio》

電視音樂或喜劇類型最佳女主角：
Jean Smart《職業槍手》（Hacks）

電視劇情類型最佳男主角：
Noah Wyle《匹茲堡》

 

金球獎2026得獎名單：Owen Cooper奪最佳男配、《混沌少年時》奪4獎，「甜茶」Timothée Chalamet首奪影帝

 

電影類型最佳男配角：
Stellan Skarsgård《Sentimental Value》

電影類型最佳女配角：
Teyana Taylor《一戰再戰》（One Battle After Another）

最佳棟篤笑電視表演大獎：
Ricky Gervais《Ricky Gervais: Mortality》

電視影集最佳女配角：
Erin Doherty《混沌少年時》（Adolescence）

 

金球獎2026得獎名單：Owen Cooper奪最佳男配、《混沌少年時》奪4獎，「甜茶」Timothée Chalamet首奪影帝

 

最佳外語電影：
《The Secret Agent》

電視劇情類型最佳女主角：
Rhea Seehorn《Pluribus》


最佳電視劇：
《匹茲堡》

最佳迷你劇集及電視電影：
《混沌少年時》（Adolescence）

喜劇或音樂劇類型最佳電視劇：
《The Studio》

喜劇或音樂劇類型最佳電影：
保羅湯瑪士安德遜《一戰再戰》（One Battle After Another）

劇情類型最佳電影：
《Hamnet》

劇情類別最佳男主角：
Wagner Moura《The Secret Agent》

劇情類別最佳女主角：
Jessie Buckley《Hamnet》

