26歲男子Carousell「賣」行李篋被騙$21萬！騙徒假冒客服要求付保證金才能收款
騙局大拆解

26歲男子Carousell「賣」行李篋被騙$21萬！騙徒假冒客服要求付保證金才能收款

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty WuPHOTO:Facebook@CyberDefender 守網者

　　別以為網購騙案，只有買家才會有損失，其實賣家同樣有機會中伏！日前一名男子就因為在Carousell「賣」行李篋，而不幸被騙走近21萬元！

 

　　過去一星期，警方接獲至少276宗相關網購騙案，總損失金額接近1,400萬港元！一名26歲男子在Carousell平台放售行李篋，收到買家的訊息表示有興趣購買，之後於WhatsApp傳送了一條假冒Carousell的釣魚連結給賣家。

 

　　賣家最初拒絕於該釣魚網站輸入資料收取款項，於是騙徒再用另一招，叫他聯絡客服，隨後「假冒」Carousell客服，要求他付保證金才能收取行李篋的款項。結果，受害人分兩次將總共近21萬港元，轉賬至對方的銀行戶口，最後失聯，才知道受騙。

 

　　提提大家，無論是買家或賣家，如果對話期間，收到交易連結到其他第三方外部網站，繼而要求你轉帳資金或者提供個人電郵、密碼、信用卡等任何個人資料，就要格外小心！如有懷疑，除了向官方機構查詢外，亦可在守網者網站用「防騙視伏器」或手機版「防騙視伏App」，輸入可疑網址（或電話），查看有無伏！

 

26歲男子Carousell「賣」行李篋被騙$21萬！騙徒假冒客服要求付保證金才能收款


（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

網上情緣騙案｜70歲婆婆損失超過$400萬！騙徒WhatsApp扮舊朋友，誘開戶投資黃金
網上情緣騙案｜70歲婆婆損失超過$400萬！騙徒WhatsApp扮舊朋友，誘開戶投資黃金

投票區

美國擬取得格陵蘭控制權？
134
|
5

你認為美國在未來12個月內，會否採取實質行動以推進「取得格陵蘭控制權」？

會，勢在必行
69%
不會，只屬姿態
23%
不確定
7%
無意見
1%
投票期：2026-01-12 ~ 2026-02-12
