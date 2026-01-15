從遯卦看美國突襲委內瑞拉（有片）

2026年1月3日凌晨，美國對委內瑞拉發動空襲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜羅及其夫人西莉亞．弗洛雷斯(Cilia Flores)。美國政府表示此舉旨在打擊毒品販運，並依據國內刑事法拘捕馬杜羅。

馬杜羅夫婦被押到美國受審 (AP)

當然，馬杜羅也不是善男信女。此人在委國當了13年總統，令委國民不聊生。他地鐵司機出身，之後轉行做巴士司機，參加左翼工會後扶搖直上，做了前總統查維斯的助手。

查維斯於1999年上台，他管治委國時倚賴石油收益，但高油價也為委國經濟帶來「荷蘭病(Dutch Disease)」，這是一個和自然資源與經濟發展相關的術語，指由於出口自然資源，導致貨幣匯率上升，因而工業出口減少、國內製造業衰退。

馬杜羅（右）地鐵司機出身，參加左翼工會後扶搖直上，做了前總統查維斯（左）的助手。(Shutterstock)

到查維斯於2013年病逝，其任內的過度開支和價格管制已難以維持，委國經濟開始不穩，通脹和物資短缺等問題惡化。繼任的馬杜羅接過爛攤子，無法起死回生，他管治下的委國患了經濟學的「資源咒詛(Resource Curse)」症，指的是經濟單一化、政治腐敗與社會不穩，形成惡性循環。

委國在馬杜羅管治下，曾出現惡性通脹，2018至2019年通脹年增率超過百萬倍。據國際貨幣基金組織估計，委國2019年2月通脹高達344509%，民眾薪資追不上漲幅，只好外逃。馬杜羅執政13年間，委國GDP縮水75%以上，從2013年約3500億美元降至2025年約800億美元。

但委國雖然搞到如此田地，不見得美國就可以空襲委國。美國總統特朗普此舉，是繞過國際法、《聯合國憲章》，甚至本國法律，沒有經過美國國會通過就展開行動。他要將1823年的「門羅主義」，即所謂「美洲是美國人的美洲」，升級為「當奴主義」，指拉丁美洲是美國後院，有權干預。

特朗普認為拉丁美洲是美國的後院，美國有權干預。(AP)

如今美國財大氣粗，奉行「叢林法則」，拳頭就是真理。美國這次突襲，嚴詞譴責的，主要是俄羅斯與中國。其他各國，例如東亞的日本、南韓與菲律賓，只是強調和平與穩定，不滿美國的反而是馬來西亞的安華。歐洲方面，英國用拖字訣，說要與美國談一談；法國總統馬克龍只是譴責馬杜羅，意大利則溫詞薄責；唯一例外是德國總統施泰因邁爾，對美國破口大罵。

如今且卜一卦看看委國局勢會是如何。以USA（美國）為上卦，Venezuela（委內瑞拉）為下卦，以A為1、Z為26作標準。USA 41數，除8得5餘1，得乾卦，為天；下卦Venezuela，111數，除8得13餘7，得艮卦，為山，全卦是上天下山的遯卦。至於變爻，是上卦的41數加下卦的111數，得152，除6得25餘2，是六二爻變。

天山遯卦

遯卦特色是「小人道長，君子道消」，而特朗普正是不折不扣的小人，難怪他氣焰囂張。「遯」字在古代指小豬，今次事件，馬杜羅有如小豬被捉。遯卦六二爻曰：「執之用黃牛之革，莫之勝說」，古字的「說」即「脫」，指馬杜羅被黃牛皮革緊緊綁著，不能逃脫，分明是個綁架爻。

天風姤卦

再往前看，遯卦六二爻變變成姤卦，交互卦也是姤卦。姤卦是一陰在下，五陽在上，此一陰爻是殺氣騰騰，馬王堆帛書稱「姤」是「狗」，而特朗普於1946年出生，生肖屬狗，這條狗可謂横行霸道。但放心，姤卦《象傳》形容這條狗：「不可與長也」。特朗普的任期至2029年1月，他的欺凌行徑還有多少日子？