TEXT:Katty WuPHOTO:香港國際機場網上商店、Facebook@STARLUX Airlines

　　機場網店購物送機票的優惠再度登場！由即日至2月4日於HKairportShop.com消費滿港幣3,500元，即可獲贈星宇航空香港至台北來回機票一套，無需抽獎，買滿即賞！今次的門檻非常低，想去台灣玩的朋友，可以考慮一下！

 

　　由即日至2月4日，HKairport Rewards會員於HKairportShop.com單一消費淨額滿港幣3,500元，即可獲贈星宇航空香港至台北來回機票一套，每位會員於推廣期內最多可換領兩套。

 

送機票！機場網店購物滿$3,500 即送星宇航空香港至台北來回機票

星宇航空以精緻機艙設計、貼心服務及優質機上美饌享譽，乘客更可享受機上免費文字訊息Wi‑Fi，旅途中與親友緊貼聯繫。

 

　　留意，機票有效期由2026年3月18日起至9月15日，並受禁運期及座位供應情況限制；會員須承擔所有適用的稅項、附加費及其他費用。另外，適用於此優惠的尊尚品牌包括BVLGARI、Duty Zero by cdf Prestige、IWC Schaffhausen、Jaeger-LeCoultre、Panerai、Piaget、Tiffany & Co.、Tory Burch、TUMI，惟必須經HKairportShop.com付款。

 

　　新春將至，HKairportShop.com精選寓意吉祥的賀年美食、名酒佳釀及潮流電子產品，部分產品低至5 折優惠。

 

送機票！機場網店購物滿$3,500 即送星宇航空香港至台北來回機票

Apple iPhone 17 Pro Max（256GB）（套裝組合）港幣12,309元

 

送機票！機場網店購物滿$3,500 即送星宇航空香港至台北來回機票

榮耀Magic V5智能手機-絲路敦煌 港幣11,999元

 

送機票！機場網店購物滿$3,500 即送星宇航空香港至台北來回機票

Shiseido Ultimune皇牌免疫力活膚精華組合 港幣2,510元

 

送機票！機場網店購物滿$3,500 即送星宇航空香港至台北來回機票

半島精品店 奢享賀年禮盒 港幣1,988元

送機票！機場網店購物滿$3,500 即送星宇航空香港至台北來回機票

人頭馬X.O「邑馬當先」聯名合作款（700毫升）港幣1,910元

 

送機票！機場網店購物滿$3,500 即送星宇航空香港至台北來回機票

好棧 盒裝日本宗谷大元貝（一斤裝）港幣1,380元

 

送機票！機場網店購物滿$3,500 即送星宇航空香港至台北來回機票

Urbanista Atlanta Advanced無線耳機-紅色 港幣928元

 

送機票！機場網店購物滿$3,500 即送星宇航空香港至台北來回機票

半島精品店 新春全盒 港幣688元

 

送機票！機場網店購物滿$3,500 即送星宇航空香港至台北來回機票

半島精品店 半島駿馳小熊 港幣590元

 

香港國際機場網上商店

網址：hkairportshop.com

 

Tags:#香港國際機場網上商店#送機票#網購#星宇航空#台灣機票#Shopping#著數優惠#Jetso
