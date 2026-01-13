歡迎回來

沙田馬場百勝廳︱團年訂座75折＋直擊賽事＋身分證有「馬」字、屬馬送$500優惠券＋賀年禮品
美食優惠
美食情報

沙田馬場百勝廳︱團年訂座75折＋直擊賽事＋身分證有「馬」字、屬馬送$500優惠券＋賀年禮品

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:沙田馬場

　　馬年好意頭！新一年想一沾馬年旺氣兼對住馬場靚景用餐，不妨到訪沙田馬場公眾席唯一中菜廳—「百勝廳」團圓或開年聚餐，寓意新一年馬到功成，旺上加旺！凡於指定日子預訂座位，可享高達75折訂座優惠，而年初三及年初六惠顧餐廳及出示含有「馬」字或於馬年年份出生的身份證明文件的客人，可獲$500優惠券組合及賀年禮品，屆時更有財神出巡同你拜年，祝你新一年福星高照。

 

沙田馬場百勝廳︱團年飯75折＋直擊賽事＋身分證有「馬」字、屬馬送$500優惠券＋賀年禮品

 

　　「百勝廳」位於沙田馬場二座看台5樓，是場內唯一可供公眾預訂的中菜廳，糅合餐飲與賽馬體驗。其全落地玻璃的高級典雅設計，飽覽沙田馬場全景同時品嚐中菜美饌，觀賞馬匹衝刺的刺激一刻，感受不一樣的臨場觀賽體驗。現場更設有80吋特大LED電視直播賽事，而部份餐桌特設私人電視，適合與親朋好友一同見證整日賽事。

 

沙田馬場百勝廳︱團年飯75折＋直擊賽事＋身分證有「馬」字、屬馬送$500優惠券＋賀年禮品

 

　　百勝廳於2月8日（星期日）及2月14日（星期六）推出「團年好運預訂賞」，當中包括高達75折訂座優惠，以預訂6人枱為例，即慳HK$437，以最優惠的價格品味一系列時令菜式及廚師精選，由地道粵菜、辛辣菜式，到素菜菜式及海鮮等，均一應俱全，全方位滿足各色口味。留意，額外消費以原價計算，任何未使用的餐飲消費額餘額將不予退款。餐飲消費額只適用於當日堂食使用。
 

 

沙田馬場百勝廳︱團年飯75折＋直擊賽事＋身分證有「馬」字、屬馬送$500優惠券＋賀年禮品

沙田馬場百勝廳︱團年飯75折＋直擊賽事＋身分證有「馬」字、屬馬送$500優惠券＋賀年禮品

2026年2月8日（星期日）及14日（星期六）顧客以HK$800預訂4人枱，即可享HK$1,035餐飲消費額；以HK$1,288預訂6人枱，更可享HK$1,725餐飲消費額。

 

　　百勝廳於2月19日（星期四；年初三）及2月22日（星期日；年初六）大派「喜迎財神．財來運起大禮包」，凡惠顧「百勝廳」及出示含有「馬」字 或 於馬年年份出生的身份證明文件的客人，即可獲指定「HK$500財來運起優惠券組合」，包含百勝廳、先駿廊、駿星匯等訂座或現金優惠券。

 

指定馬年年份包括︰

• 2002年（壬午年）： 2002年2月12日 - 2003年1月31日

• 1990年（庚午年）： 1990年1月27日 - 1991年2月14日

• 1978年（戊午年）： 1978年2月7日 - 1979年1月27日

• 1966年（丙午年）： 1966年1月21日 - 1967年2月8日

• 1954年（甲午年）：1954年2月3日 - 1955年1月23日

• 1942年（壬午年）：1942年2月15日 - 1943年2月4日

• 1930年（庚午年）：1930年1月30日 - 1931年2月16日

 

　　此外，2月22日（星期日；年初六）更特設賀年開運禮遇，當日惠顧「百勝廳」之客人均可獲指定「百勝小馬」財運浪接浪環保袋。 2月19日（年初三）及2月22日（年初六）會更會有財神出巡！

 

沙田馬場百勝廳︱團年飯75折＋直擊賽事＋身分證有「馬」字、屬馬送$500優惠券＋賀年禮品

 

 

沙田馬場打卡熱點

 

　　馬年新春期間，百勝廳即日起至2月22日設財來運起賀年裝置，財來運起金風車以金紅色為主調，風車不停轉動，寓意好運隨風而來，來年年步步轉旺、好事連連。

 

沙田馬場百勝廳︱團年飯75折＋直擊賽事＋身分證有「馬」字、屬馬送$500優惠券＋賀年禮品

2月1日於財來運起賀年裝置打卡，並按場內指示將圖片上載至指定社交媒體，即賞「百勝廳」HK$100訂座優惠券乙張，名額100個，先到先得

 

　　賀年「百勝小馬」打卡區有可愛財神造型「百勝小馬」向各位送上新春祝福，而馬躍新禧好運籤有逾十款巨型好運籤載滿祝福，好運源源不絕！

 

沙田馬場百勝廳︱團年飯75折＋直擊賽事＋身分證有「馬」字、屬馬送$500優惠券＋賀年禮品

 

　　除此之外，連接前往百勝廳的「連薈」特設一系列打卡熱點，大家可於「傳奇馬廊」透過數碼屏幕與傳奇馬匹互動，更可欣賞到六位精英騎師之出賽裝備及綵衣，還有「駿馬奔騰」的機械動態馬匹雕塑，以及多元化的地道小吃攤位、DIY工作坊和馬場精品購物體驗等。

 

 

沙田馬場百勝廳︱團年飯75折＋直擊賽事＋身分證有「馬」字、屬馬送$500優惠券＋賀年禮品

沙田馬場百勝廳︱團年飯75折＋直擊賽事＋身分證有「馬」字、屬馬送$500優惠券＋賀年禮品

 
 

百勝廳

地址：沙田馬場第二座看台 5 樓（由馬場站出口經 2 樓平台乘電梯 E 抵達 5 樓）

營業時間：首場賽事前 2 小時至尾場賽事

餐飲供應時間：沙田日賽賽事：11:30– 16:30^飲品供應至尾場賽事

馬場公眾設施訂座：即日起到 www.bookingrc.hkjc.com或於【馬會投注三合一】應用程式，點選【我】及【我的預訂】預先訂座馬場公眾設施，享受非凡的玩樂及餐飲體驗。特選公眾客戶可於預訂網站預訂未來35日（優越客戶）或28日（非優越客戶）之座位。
註︰百勝廳入場及投注人士須年滿十八歲，切勿沉迷賭博。

 

Tags:#美食#美食優惠#沙田馬場#百勝廳
