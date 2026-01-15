2026馬年生肖運程︱屬「馬」才華盡顯、貴人扶持、慎選事業伙伴，易有壓力及小心陷阱＋化解凶星方法

肖馬的人天生耀眼，志在千里，非常有性格、有要求、又懂得享受，是典型的work hard play hard品種，絕對不甘於平淡、更不甘於平庸。他們充滿 turbo energy，一生多姿多彩，但撞的板也不少，幸好記憶力弱、復原力強，通常自我感覺良好。

事業方面，有三點要注意。

1. 馬仔馬女動力十足，但怕管或怕綰（束縛），傾向狂奔飛躍，所以宜小心選擇自己的賽道，以免走錯方向，前功盡廢。

2. 馬族富領導才能，喜歡揸弗，但欠紀律和耐心，最好有下屬或班底作支撐。

3. 必須嚴選合作伙伴，肖馬者勇於冒險，又喜愛新事物，因此會有許多合伙的機會，但由於討厭麻煩瑣碎，又容易信人，往往被拍檔拖累或欺騙。親眼見過一位珠寶業「金牌殺手」，自立門户後與人合伙，生意很好，但年尾埋數，祇有微利，原來所謂的「沙煲兄弟」「穿櫃桶」，把公司的溢利拿了去貼眾多女朋友。

現在談談肖馬者的流年，先說困惑。凶星有：

一、「太歲」「三刑」：馬兒今年有壓力，由於肖馬者在馬年「自刑」，在處事上會有內耗，即自尋煩惱，做事有時重複、或者多生技節，原因可能是要求太高、或站錯邊、或捉錯用神、作錯決定，引至自己玩殘自己。今年宜比平時更冷靜，對人對事要有點距離。若偶爾徒勞無功，得個做字，在那些時刻，不要生自己的氣，馬仔容易嬲到「扎扎跳」，要提醒自己，這應了「自刑」的數，是好事。

二、「劍鋒」：這凶星代表要

a. 小心利器：馬仔心急，今年可能取紙都會𠝹親。最好去捐血、驗身、洗牙，在有規劃的情況下流點血。

b. 小心競爭、官非、口舌。

三、「伏屍」：留意

a. 意外、受傷

b. 暗箭、或隐藏的陷阱

c. 合約、文件、協議的細節

不過唔洗驚，馬仔有好牌：

一、「將星」︰今年領導能力得以彰顯，雖然面對競爭，但仍會脫穎而出。權力、地位、財運都得以提升。

二、「歲駕」︰有貴人提拔，特別得上司或客戶的助力，這讓馬族在努力創業或謹守崗位時獲得更多資源和支援。

感情方面，紫微盤中不見有好桃花或爛桃花，但身為子（鼠）、午（馬）、卯（兔）、酉（龍）這「桃花天團」成員之一，祇要在正常軌迹運行，都已經魅力四射、不愁寂寞。