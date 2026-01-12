馬鞍山英皇戲院即日結業，居民呻剛入會，已購優惠券另有安排

又有戲院結業！位於馬鞍山新港城中心的英皇戲院即日起（12日）結束營業，其網頁在今日公布結業消息，電影禮券、贈券或優惠券均可於有效期內在香港其他8間英皇戲院使用。當區不少居民慨嘆區內唯一戲院也失去，更有網民留言指，預購門票時員工並沒有通知。

位於馬鞍山新港城中心的英皇戲院，今日起結束營業。在英皇戲院社交平台專頁內公告：

感謝大家對英皇戲院（馬鞍山新港城中心）的支持，本院於2026年1月12日起結束營業。誠邀你前往港九新界及澳門的英皇戲院，繼續共享精彩電影時光。

所有由英皇戲院（馬鞍山新港城中心）發出的電影禮券、贈券或優惠券，均可於有效期內在香港其他8間英皇戲院使用，詳情請參閱券上之條款及細則。

所有原定於英皇戲院（馬鞍山新港城中心）登記領取的電影禮品，可由2026年1月19日起在英皇戲院Plus+ （大圍圍方）領取。

馬鞍山戲院於1995年9月8日開業，被不少馬鞍山居民稱為良心戲院，除了有優惠早場之外，開業初期准許觀眾自攜食品入場，直至2019年由英皇戲院接手營運。今次英皇戲院宣布結業，不少網民大感驚訝，還慨嘆區內唯一的戲院也沒有，但有網民不滿表示，「執都執得鬼鼠（祟）過人，要買星期一飛問員工連員工都唔知，突然間執咁唔見得人咩，執都唔敢比人知」、「前兩日先為咗睇《尋秦記》入左會咋，估唔到係尾兩日入戲院，仲諗住長期馬鞍山睇戲，So sad，如果你早少少講我唔會入會。」

去年已經有多間戲院因為各種原因而結束營業，當中最標誌性、位於尖沙嘴碼頭旁邊的海運戲院、新光戲院也相繼停業，而新光戲院則改於黃埔繼續營業。