開倉節2026︱全場低至1折︰行李箱$500兩件＋床品套裝$160＋智能鎖$508＋特價扭蛋機＋長者咭免費入場

開倉情報速遞！想買筍貨的朋友一定不可以錯過今個星期五至日1月16日至19日，於亞洲國際博覽館 Hall 5、7、9 舉行的「年度品牌開倉節 2026」，超級多個時尚服飾、家居電器、潮流精品、美妝護理、健康食品、珠寶鐘錶、嬰幼用品、戶外運動等人氣品牌低至 1 折！焦點推介$500兩件行李箱、$160雅芳婷床品套裝、飛利浦智能鎖激減一折，場內更有特價扭蛋機區，長者咭免費入場65歲或以上人士或小童可免費入場，即睇有咩筍貨推介！

「年度品牌開倉節 2026」展覽將於 1月16日至19日 於亞洲國際博覽館舉行，大家可提早辦年貨，以至抵價買新衫、家電令居室煥然一新迎新年。除購物外，大會亦安排了多元化的舞台節目，包括多位經典歌手演唱金曲、特色舞蹈、小朋友大匯演等表演及互動。大會更貼心於東涌準備咗免費接駁巴士直達亞博館，帶住小朋友出發更輕鬆。票價每位HK$20，65歲或以上人士（需出示長者咭或身份證，而樂悠咭並不適用）、持傷殘人士證或身高1米以下小童均可免費入場，設即場售票以現金/八達通/信用卡/電子支付，另可預先網上購票。

I.T MEGA 冬日祭一折 限量福袋

新年買新衫！去開倉節I.T MEGA 冬日祭掃平貨至抵，佔地超過6600平方呎，精選超過8000件來自歐美日韓的潮流服飾及配飾，全場低至一折。每日提供限量福袋，入手好時機！

I.T MEGA冬日祭每日提供限量福袋。（I.T展位：5-C19）

Bauhaus衣飾低至1折，現場消費任何貨品即送休閒上衣一件；另外買任何貨品即送$50門市現金券，數量有限，售完即止。

凡於Bauhaus現場消費，優惠1︰買任何貨品即送休閒上衣一件；優惠2: 買任何貨品即送$50門市現金券，數量有限，售完即止。（Bauhaus Holdings Limited展位：7-N01）

Salad Auger真皮手袋 $249 袋身選用 天然小羊皮，柔軟輕盈，原價$2,490優惠價$249，數量有限，售完即止（Bauhaus Holdings Limited展位：7-N01）

A. Suzuki 太陽眼鏡鏡片採用偏光設計，有效減少反光，還原最真實色彩原價$1,180優惠價$118 數量有限，售完即止（EYE Q OPTICAL展位：7-R11）

家居電器 5 折特賣

屋企想換新氣象？現場集合咗 Samsung、Philips、德國寶等知名品牌，多款熱門家電同數碼產品以 5 折優惠價發售。焦點推介Philips DDL702E 智能鎖，會場陳列機一折價$508買到原價 $5,080智能鎖，數量有限，售完即止。

Philips DDL702E 智能鎖原價：$5,080 優惠價：$508（J Lock Company Limited展位：5-F20）

• 行李箱$500兩件

超級抵！無論 20 吋登機箱或 28 吋大箱，不限尺寸任揀一律$500兩件，準備旅行或搬屋的你一定要入手。

行李箱不限尺寸任揀一律$500兩件（Samsonite Asia Ltd展位：7-N12）

• Hisense 43吋 4K 智能電視半價

Hisense 43吋 4K 智能電視4K UHD 解像度配合 HDR10+，影像層次更鮮明。Android 12 系統，內置 YouTube、Netflix、Disney+ 及 Prime Video及支援 Dolby MS12-Z 及 DTS HD 解碼，細味立體聲色。

Hisense 43吋 4K 智能電視原價$2,580優惠價$1,290 數量有限，售完即止 Power Digital Limited展位：7-J29

• 雅芳婷床品套裝一折$160

A-Fontane 雅芳婷麵包超人柔絲綿卡通 1350 針系列原價 $1,600，會場價 $160 就買到全套有齊床笠、枕袋及冷氣被，產品用上輕磨毛技術，摸上手特別柔軟舒服。

A- Fontane 雅芳婷麵包超人柔絲綿卡通 1350 針系列原價$1,600 優惠價$160，數量有限，售完即止（A-Fontane Company Limited展位：7-J01）

• Simmons床褥只售$2200

想新一年瞓得更舒服，換新床褥荷包唔肉痛！Simmons Beautyrest® Laddie Luxury Firm 床褥 由加拿大匠心製造，厚達 29cm，配備獨立袋裝彈簧系統，能有效分散壓力，為脊椎提供穩定而平均承托。

Simmons Beautyrest® Laddie Luxury Firm床褥 原價$22,000 ，優惠價$2,200數量有限，售完即止（Simmons Bedding & Furniture (HK) Limited展位：7-K01）

• OTO Back Support 護脊墊$69

OTO Back Support 護脊墊 (BS-009) 流線型設計緊貼腰部曲線，有效承托下背，減輕腰部壓力，無論係辦公室、屋企定車上使用都一樣啱用。

OTO Back Support 護脊墊原價$599 優惠價$69，數量有限，售完即止（OTO Bodycare (H.K.) Ltd.展位：7-H01）

台灣製浴室不鏽鋼毛巾架原價$200 優惠價$20（Ming Tat Hong Group Hardware Supplier Co. Ltd.

展位：7-L21）

350 部特價扭蛋機

扭蛋大人小朋友都鍾意，場內DGG by LBuy 扭蛋 Bazaar特設 350 部特價扭蛋機，提供超過 200 款熱門扭蛋選擇。由動漫精品到可愛卡通應有盡有，小朋友嚟到唔會悶，加上場內亦有文具及食玩攤位，父母亦可逛嬰幼用品專區。現場更有人氣歌手駐場表演，將掃貨現場變成一個充滿節慶氣氛的冬日嘉年華。

迪士尼屋仔公主海苔味印花餅乾（160g），食完之後個盒仲可以變身塗鴉畫簿，好食又好玩。原價$29.9 優惠價$3 數量有限，售完即止（Watsons Water展位：9-T01）

Guinea Fowl Chenin Blanc 2024 白葡萄酒原價$130 優惠價$13數量有限，售完即止（Ocean Blue Catering Management Limited展位：9-S19）

年度品牌開倉節2026

地點：亞洲國際博覽館Hall 5 /7/9

日期：2026年1月16 - 19日 (星期五至一)

時間：1月16日（星期五）：11:00 - 20:00

1月17日（星期六）：11:00 - 20:00

1月18日（星期日）：11:00 - 20:00

1月19日（星期一）：11:00 - 17:00

票價：HK$20 (每日閉館前30分鐘停止發售/換領入場券及停止公眾人士入場)

指定人士免費入場：65歲或以上人士（需出示長者咭或身份證，而樂悠咭並不適用）、持傷殘人士證或身高1米以下小童均可免費入場。

即場售票： (現金/八達通/信用卡/電子支付)

網上售票：KKday / Klook / Alipay支付寶 / 01空間

https://linktr.ee/grandsalebazaa

備註：除工作犬外，不得攜帶任何動物進入會場。