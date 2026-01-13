格陵蘭島主權、特朗普的私慾、北約內部衝突

美國總統特朗普近日不斷為強佔丹麥屬地格陵蘭島公開發出恫嚇，聲稱不排除動用武力拿下這個世界第一大島，就算給北約組織帶來傷害也不介意，因為這關係到美國的國家安全。他周日（11日）說：「如果我們不拿下格陵蘭，俄羅斯和中國會拿下它，我不能讓這樣的情況發生。」這已不是特朗普第一次用「來自俄羅斯和中國的威脅」作為藉口，表明美國勢將吞併格陵蘭。眾所周知，他的講法完全是無中生有，連一些歐洲的北約成員都否認格陵蘭受到俄羅斯或中國的威脅，因此有人認為，特朗普的真實目的是攫取格陵蘭的礦產資源。

格陵蘭島作為基地，美國早已全面控制

根據媒體的報道，丹麥方面已經安排外交大臣近日與美國國務卿魯比奧會晤，勸說美國放棄吞併格陵蘭島的想法，並希望透過實質性談判，盡量滿足特朗普在經濟和軍事方面的要求，令丹麥繼續擁有格陵蘭的主權，因為丹麥與美國現有的雙邊安排允許美國在格陵蘭設置軍事基地並實施全面控制，這一安排已維持了80年，在冷戰時期曾發揮極大作用，令格陵蘭成為美國整體空防的一個組成部分，所以，美國並不需要擁有格陵蘭的領土主權來防禦外部威脅。丹麥的立場合情合理，得到世界各國的認同和支持，美國歷屆政府也對這防務安排感到放心，直到特朗普上台才出現變化。

去年9月，來自北約各國的軍隊在格陵蘭進行軍事演習。(AP)

如今，在美軍轟炸委內瑞拉並擄走該國總統馬杜羅之後，歐洲國家擔心，如果丹麥不願割讓領土，特朗普會「頭腦發熱」，派遣美軍武力佔領格陵蘭島。據英國媒體報道，英國和德國、法國等歐洲國家的軍隊領導人已展開商討，計劃向格陵蘭派遣一支「北極哨兵(Arctic Sentry)」特種部隊，以北約去年啟動保護波羅的海關鍵基礎設施的「波羅的海哨兵(Baltic Sentry)」特派團為藍本，在格陵蘭長期部署作戰部隊、軍艦和軍機。但這實際上只是一種姿態，因為很難設想在格陵蘭島上，幾個北約盟友發生內訌，真槍實彈相互攻擊。若真有這一天，實力超強的美軍肯定碾壓歐洲「雜牌軍」，試問歐洲哪國軍人願意為這場毫無意義的衝突付出生命代價？

一些評論認為，特朗普想拿下格陵蘭島是因為他覬覦當地的礦產資源，希望像脅迫委內瑞拉向美國交出石油那樣，迫使丹麥交出礦藏。格陵蘭地廣人稀，當地的5萬6千居民守法自律，並不排外。如果美國公司願意去投資，合法經營，應該會得到各方的支持與協助，而且丹麥是非常開放的國家，始終在與世界各國做生意。我的北京朋友就在丹麥一家知名企業工作，該公司在中國長期投資，推廣環保技術，並努力促進這一領域的中外交流，深受兩國政府重視。但特朗普希望見到的未必是這種合作互利的交易，他預判丹麥不會像委內瑞拉那樣「白送」礦產給美國，而他又不想讓美國企業花錢買礦產，所以日前才威脅說：「我願意和他們達成交易，這會比較容易。但不管怎麼樣，我們都要擁有格陵蘭(But one way or the other, we're going to have Greenland)。」他似乎是想「白拿」格陵蘭的礦產資源，所以假如軟的（談判）不行，就用硬的（武力），這無異於要把世界拉回到幾百年前的殖民主義時代。

只想擴張美國領土，塑造自己「功臣」形象

正因為美國發出的訊號完全不理性，所以外界不得不從特朗普的個人好惡和行事風格來判斷，為甚麼他一定要在格陵蘭島的土地上插一面美國國旗。其中一個比較可信的推測是，他的私慾日益膨脹，在打了一年關稅戰之後，他發現歐洲國家都很軟弱，對歐洲國家提出的要求，對方都照做了，這次攻擊委內瑞拉又非常順利，他可能自信心爆棚，相信他想要的就一定能得到。

特朗普私慾日益膨脹，希望達成美國歷任總統都無法做到的「壯舉」。(AP)

從其過往的言行可以看出，特朗普的人生目標是希望超越華盛頓、林肯等前總統，成為美國歷史上最有聲望、最有影響力的總統，所以他去年大部分時間都對獲得諾貝爾和平獎念念不忘，直至接近年底時夢碎。如果今年上半年能完成吞併格陵蘭島，令美國的領土面積增加大約四分之一（217萬平方公里土地），到7月4日美國國慶日時，他就可以用新版美國地圖來紀念建國250周年，感覺自己是現代歷史上最成功的總統，是為美國不斷開疆拓土的功臣，因為歷任總統都無法做到的「壯舉」，由他做到了。至於別人將此視為新殖民主義的野蠻行為、導致美國的國際信譽受損等等，他絲毫不會在乎。特朗普不久前在接受《紐約時報》專訪時說過，作為三軍統帥，在全球部署軍事力量或干預他國主權時，他並不受傳統國際法的約束。換句話說就是，他不用遵守國際法，只服從於自己的道德標準，而在他看來，只要是對美國和對他本人有利的任何行為，都合乎他的道德標準。

丹麥女首相弗雷澤里克森日前再度強調，必須重視特朗普的相關言論。如果美國武力佔領格陵蘭島，即一個北約成員攻擊了另一個北約成員，這意味著國際社會的民主規則和北約作為世界上最大的集體防禦組織不會繼續存在。

丹麥女首相弗雷澤里克森認為，與美國因格陵蘭引發的外交角力正面臨決定性時刻。(AP)

假如北約名存實亡，土希兩國恐爆衝突

如果北約名存實亡，會直接影響俄烏衝突走向停火止戰。烏克蘭總統澤連斯基一直堅持要美國和歐洲提供類似北約章程第五條的集體安全保障，即一旦烏克蘭再度受到外部軍事威脅，北約成員會啟動聯防機制為烏克蘭提供軍事上的保護與支持。如果正式的北約成員都遭到美國的攻擊，烏克蘭未來還能有甚麼指望？

在北約內部，土耳其和希臘兩國有可能爆發新一輪糾紛，在缺乏外部協調與壓力下，兩個鄰國有可能兵戎相見，因為在愛琴海部分島嶼的主權和經濟開發權上，兩國存在爭議，主要集中在希臘控制的卡斯泰洛里佐島(Kastellorizo or Castellorizo)，其希臘官方正式名字為邁伊斯蒂島。該島面積只有不到12平方公里，島上僅有幾百人，周圍的幾個小島面積更小。卡斯泰洛里佐島地理位置特殊，離土耳其南部海岸只有大約2公里。歷史上，該島的主人隨戰爭而改變，20世紀曾先後被意大利和英國佔領；二戰結束後，根據1947年的《巴黎和平條約》，英國將該島交給希臘；土耳其後來承認希臘對該島擁有主權，但土耳其對希臘提出的海洋權益包括專屬經濟區持不同立場，土耳其認為小島的專屬經濟區不能覆蓋大陸架延伸所享有的經濟區，即該地區應該屬於土耳其的專屬經濟區。由於該區域據報有一定的石油和天然氣儲量，因此兩國曾因為一些涉及經濟利益方面的「小誤會」（鑽探油氣田等）發生過兩次衝突（1987年和1996年），在美國和北約的勸和及施壓之下，兩次事件都得到圓滿解決。

希臘控制的卡斯泰洛里佐島（Kastellorizo，圖右），與土耳其國土僅距離約2公里。(Shutterstock)

歐洲一些軍事專家擔心，如果美國開創了北約成員向另一成員動武的先例，土耳其很可能有樣學樣，武力奪取卡斯泰洛里佐島。首先是因為土耳其的軍事實力遠超希臘，無論是軍隊人數、武器裝備都佔優勢，而且土耳其的軍火工業比較發達，其無人機在俄烏衝突中曾經閃亮登場。網上數據顯示，土耳其去年的國防預算為326億美元，希臘只有65億美元。從打仗的經驗上看，土耳其軍隊過去10年分別與庫爾德武裝人員和伊斯蘭國極端組織的武裝分子進行過激烈戰鬥，實戰能力較強，而希臘軍隊長期缺乏實戰鍛煉，如果與土軍交手，估計會處於下風。其次，土耳其總統埃爾多安在對外事務中較為強硬，有「重振國家雄風」的抱負，並想在中東地區和歐亞事務中扮演更重要角色，因此，如果時機成熟，他有可能帶領土耳其拿下卡斯泰洛里佐島，一勞永逸解決土耳其與希臘的海洋權益糾紛，這應該不會令很多人吃驚。如果真是那樣，只能說明美國強佔格陵蘭島帶來多米諾骨牌效應，而其始作俑者正是特朗普這位不可一世的美國總統。