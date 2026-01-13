全球最安全航空公司2026｜香港快運連續2年獲選「全球最安全低成本航空公司」！傳統航空組別國泰排第二

國際航空安全及產品評級機構AirlineRatings，剛剛公布今年的「全球最安全航空公司」排名，阿提哈德航空（Etihad Airways）跳升4級成為「世一」，第二位是國泰航空；而上年第一位的新西蘭航空，則跌落第6位！至於「低成本航空公司」部門，香港快運奪冠，連續2年成為「全球最安全低成本航空公司」！

AirlineRatings.com的評選由航空專家及資深機師進行嚴謹評估，涵蓋多項指標，當中包括過去兩年的嚴重事故紀錄、事故發生機率、機隊規模與機齡、致命事故紀錄、機師專業技術與培訓水平，以及是否持有有效的國際航空運輸協會（IATA）營運安全審核（IOSA）認證，並符合國際民航組織（ICAO）審核標準。CEO Sharon Petersen強調，入圍的都是航空安全的全球領導者，得分的差距非常微小，所以絕對不能說其中一間明顯地比另一間更安全。

全球最安全傳統航空公司2026

1. Etihad

2. Cathay Pacific

3. Qantas

4. Qatar

5. Emirates

6. Air New Zealand

7. Singapore Airlines

8. EVA Air

9. Virgin Australia

10. Korean Air

11. STARLUX

12. Turkish Airlines

13. Virgin Atlantic

14. ANA

15. Alaska Airlines

16. TAP Air Portugal

17. SAS

18. British Airways

19. Vietnam Airlines

20. Iberia

21. Lufthansa

22. Air Canada

23. Delta

24. American Airlines

25. Fiji Airways

AirlineRatings.com CEO Petersen表示，今年是首次出現中東地區的航空公司奪得第一名，阿提哈德航空能夠取得這個位置，因為機隊年輕、機艙安全的提升（特別是在氣流管理方面）、無事故紀錄，以及在所有名單上的航空公司中每班航班的事件發生率最低。另外，最值得留意是第一次上榜的STARLUX（星宇航空）及Fiji Airways（斐濟航空），Petersen指出：「雖然我們通常不會將一間相對年輕的航空公司納入考慮，但（成立於2018年的）STARLUX對安全的重視和透明度是卓越的。」

阿提哈德航空（Etihad Airways）成為首間獲選為「全球最安全航空公司」第一位的中東地區航空公司。

全球最安全低成本航空公司2026

至於「全球最安全低成本航空公司」，香港快運航空除了連續第二年位列全球第一，更連續12年獲得 AirlineRatings的「七星安全評級」，並於2025年成為全球首間獲頒「七星Plus安全評級」的低成本航空公司！

1. HK Express

2. Jetstar Airways

3. Scoot

4. Fly Dubai

5. EasyJet Group

6. Southwest

7. airBaltic

8. VietJet Air

9. Wizz Air Group

10. AirAsia Group

11. TUI UK

12. Vueling

13. Norwegian

14. JetBlue

15. FlyNAS

16. Cebu Pacific

17. Jet

18. Ryanair Ireland and UK

19. Spring Airlines China

20. Transavia Group

21. Eurowings Group

22. Volaris

23. WestJet Group

24. GOL

25. SKY Airline Chile

香港快運連續第二年獲選「全球最安全低成本航空公司」。

CEO Petersen表示：「香港快運能夠連續兩年獲評為『全球最安全低成本航空公司』，在全球監管要求最嚴格的市場之一仍維持極低事故率，表現十分難得。其近乎完美的安全審核成績、現代化機隊，以及重視透明與持續改進的團隊文化，是其安全表現長期保持高水平的關鍵。」

香港快運行政總裁毛潔瓊表示：「安全是香港快運的營運核心，我們在每一個營運環節均以安全為先。連續兩年獲評為『全球最安全低成本航空公司』再次證明，乘客在享受高性價比機票的同時，亦能獲得世界級的安全保障。」