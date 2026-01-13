2026馬年運程預測︱香港股市大升？買樓良機？火象最旺數字分享＋赤馬年春夏大水、秋冬易火災

年近歲晚，今集蔣博士同大家講解赤馬年香港股市和樓市走勢、全球局勢發展以及大旺數字，為你指點迷津！2026年是丙午年，天干是丙，丙五行屬火，地支是午，午是馬亦屬火，而火的顏色在五行來說是赤、紅色，因此古人稱為赤馬年。丙午丁未年有多一個元素「納音」，納音是水，又火又水帶來甚麼啟示？蔣博士預告明年春夏大水，居住在容易水浸高危、山洪等地方要小心一點，夏天極炎熱，秋冬季因為天氣乾燥容易發生火災，甚至爆炸。

經濟方面，香港人最關心股票及樓市走勢發展，蔣博士認為明年樓市仍然活躍，會輕微地上升，但由於八運轉九運，樓市不會有暴漲暴上的現象。如果手上有多餘的樓，應繼續持貨或放售？馬年哪一行業股票有不錯發展？今年火象最好的數字是甚麼？打算馬年創業、做生意的朋友有何錦囊妙計？以上問題蔣博士將為你一一解答。

放眼世界，全世界經濟一直不穩妥，蔣博士認為去年五月開始的三王渦漩影響持續，馬年流年卦更有打仗的跡象，中國跟日本、菲律賓等地的衝突機會比較高，但只要遵循凡事莫輕舉妄動，一定可以跨過去。健康方面，今年流年飛星的二黑病符位於西北方，有機會流行病或瘟疫流行，而特首辦的西北方正是中環摩天輪，有可能影響到一眾官員健康，宜多注意身體。即聽蔣匡文博士詳細解說！

＊玄學非精密科學，內容只供參考。