13
三月




半島酒店新推賀年糕點與禮盒，消費滿額送利是封、書法家即席寫揮春 
美食情報

半島酒店新推賀年糕點與禮盒，消費滿額送利是封、書法家即席寫揮春 

搵食地圖
搵食地圖

　　還有一個月便是農曆新年，大家都開始為這個大節日做好準備，年糕、賀年糕點等當然不可少！半島精品店新推「駿馳迎福 喜迎豐年」新春系列，由豐盛禮物籃到精緻手工賀年美點，招呼親友或拜年送禮都滿有心思。

 

半島酒店新推賀年糕點與禮盒，消費滿額送利是封、書法家即席寫揮春

原隻鮑魚XO辣椒醬蘿蔔糕 $688、雙輝年糕 -  傳統和傳統及椰汁紅紫米年糕 $458

 

　　新春 XO 辣椒醬美點禮盒匯聚迷你醬料、XO 辣椒醬曲奇及獲獎牛油蛋卷，這款「奢享賀年禮盒」以紅色六角柱狀禮盒盛載著節慶美點：紫紅米椰汁年糕、開心果脆糖、開心果鳥結糖、XO 辣椒醬曲奇、焦糖合桃曲奇、杏仁曲奇、蘋果酥、桂圓合桃糕及 XO 辣椒醬，並配以柑普茶葉與利是封，拜年送給親朋好友，盡顯氣派心意。

 

半島酒店新推賀年糕點與禮盒，消費滿額送利是封、書法家即席寫揮春

奢享賀年禮盒 $1,988

 

半島酒店新推賀年糕點與禮盒，消費滿額送利是封、書法家即席寫揮春

新春全盒 $688

 

　　半島咖啡廳還在這冬日推出開心果與芝麻季節限定飲品，配上幸運小熊曲奇或充滿節日氣息的甜點：開心果海綿蛋糕與紅桑子啫喱交織的「福滿迎春」蛋糕、可愛賣相的「新春柑桔慕絲」，這個農曆年就夠晒甜甜蜜蜜！

 

半島酒店新推賀年糕點與禮盒，消費滿額送利是封、書法家即席寫揮春

福滿迎春 $128、新春柑桔慕絲 $128


半島酒店新推賀年糕點與禮盒，消費滿額送利是封、書法家即席寫揮春
幸運小熊糖霜餅乾 $108

半島酒店新推賀年糕點與禮盒，消費滿額送利是封、書法家即席寫揮春
半島駿馳小熊 $590



　
　　另外在1月31日、2月1日、7日及8日兩個週末來到咖啡廳，凡選購任何農曆新年佳品，即可獲駐店書法家即席書寫專屬揮春，為馬年注入祥瑞與喜悅。

 

　　凡購買新春禮品滿500港元，即可獲贈限量版利是封一套；消費1,500港元或以上（須包含至少一款新春禮品），即可獲贈精選美點一盒。（數量有限，送完即止）

 

半島精品店與咖啡廳

地址：尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場

電話：2696 6969

營業時間：10am – 7pm

 

半島精品店香港國際機場店

地址：新界赤鱲角香港國際機場一號客運大廈第七層離港層7E144號鋪（「心繫香港」零售區域內）

電話：2812 0421

營業時間：7am – 11pm

網上訂購：https://www.peninsulaboutique.com/hk/zh/chinese-new-year.html

 

Tags:#美食#農曆新年#賀年糕點與禮籃#尖沙咀#半島酒店#利是封
