歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

03
九月
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言 西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言
展覽 文化藝術
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐...
推介度：
03/09/2025 - 22/02/2026
01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音 大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
姊妹們，連續多次談到家居保險的概念和實務操作後，Henry和Sandy就問到，家居保險有沒有不保事項，以及投保時有甚麼要注意。 
理財智慧

家居保險也有不保事項

女子愛財
唐德玲
女子愛財

　　姊妹們，連續多次談到家居保險的概念和實務操作後，Henry和Sandy就問到，家居保險有沒有不保事項，以及投保時有甚麼要注意。 

 

　　這個問題很重要，如果能夠明白家居保險的實際保障範圍，以及不能保障的範圍，就可以減少日後的賠償爭拗。 

 

　　再者，我早前提到，家居保險有些保障是令大家意想不到，例如家居的財物，即使不在家居，而是帶到海外，也是受保的，但這也不能視家居保險為萬能保障的保險呢！ 

 

　　「你這樣問，我反而想先提一點。一般來說，家居財物保險是以『全險』方式提供保障的！」 

 

　　「『全險』？這個詞很特別，難道沒有任何限制？這是不可能吧！」Henry認真地說。 

 

　　「你說得對，任何保險都不可能無限制地全賠，但『全險』又確實有少許這個意味。實情是這樣，一張家居保險的保單會保障你們的家居財物，因為意外導致的損失，而意外的成因，除了不保事項中列明之外，其他沒有列明的原因都屬受保範圍！」

 

　　「嗯，那麼，有甚麼不保事項呢？」Sandy追問。 

 

家居保險也有不保事項

單位在丟空或裝修期間，並不受家居保險保障。(Shutterstock)

 

　　「正如我早前所說，家居保險其實是意外保險的一種，只不過，保障的對象主要是你們的居所，以及居所中擺放的財物，或者再伸延至業主，以及居住在單位內的住客等等。好了，關於妳的問題，在財物損毁中，最主要的不保事項是自然損耗，例如老化或殘舊而導致的損毁。」 

 

　　「嗯，這個問題剛才已經解釋過，主要是老化的源頭不受保，但因此導致的損失仍受保，對嗎？」 

 

　　「對的！」 

 

　　「那麼，還有甚麼要注意？」Sandy繼續問。 

 

　　「有兩點要注意，第一是單位不能丟空，如是的話，這段期間是不受保障的。另外，如果你們的單位裝修，裝修期間也是不受保障的，因為當中的風險明顯不同了，但你們可以另行購買裝修保險！」 

 

　　「你的意思是，沒有人居住的單位，以及進行裝修的單位，風險會比有人正常居住的單位為高，因為家中有任何風險也沒有人馬上跟進？」 

 

　　「正確！同一個道理，如果有些家居財物是存放在天台或其他露天地方，沒有人看顧的，也是不受保的！」 

 

　　「明白，還有甚麼呢？」 

 

　　「嗯，考考你們，前幾年政圈經常爆出的官員醜聞是甚麼？」 

 

　　「哦，我知道，是僭建！」Henry搶著答。 

 

　　「對了，如果你們的家居有僭建，就算發生任何家居意外，也可能不受保呢！」 

 

　　「萬一我們的家居真的有僭建部分，那應該怎樣做？」Sandy帶點猶豫地問。 

 

　　「嗯，當然要仿效我們的高官一樣，馬上拆除有關的僭建，撥亂反正囉！」 

 

　　「噢，對了，這才是正確方法！」Sandy說。 

 

　　「嗯，我突然想起，是不是任何物業都受保？樓齡較高的物業也買到家居保險嗎？」Henry突然想起這個問題。 

 

　　「問得好，在樓齡和物業類型方面，是有需要注意的地方。一般來說，市場上的家居保險可保樓齡40年以下的物業，超過的話，不是所有保險公司都會保，就算保，也可能要加附加費。另外，家居保險主要保障多層大廈，如果你們是住村屋，又或者獨立屋，是需要提供更多資料，以及獨立報價的，因為這些物業的保安未必像多層大廈一樣嚴密，即是爆竊或遭遇颱風或暴雨侵襲時，會較易受到破壞！」 

 

　　「啊，同意！」Sandy和Henry異口同聲說。

 

　　「你們能夠先求知，後投保，可算是很正面看待保險的年輕一代呢！」 

 

　　「過獎了！」 

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au 

Tags:#女子愛財#家居保險#保險保障#保險除外事項#個人理財#財產損毀#自然老化損耗#丟空單位#裝修#裝修保險#風險管理#僭建#樓齡#物業類型#保安#爆竊#颱風、暴雨
Add a comment ...Add a comment ...
深入認識家居保險
更多女子愛財文章
深入認識家居保險

投票區

美國擬取得格陵蘭控制權？
146
|
5

你認為美國在未來12個月內，會否採取實質行動以推進「取得格陵蘭控制權」？

會，勢在必行
69%
不會，只屬姿態
23%
不確定
7%
無意見
1%
投票期：2026-01-12 ~ 2026-02-12
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處