家居保險也有不保事項

姊妹們，連續多次談到家居保險的概念和實務操作後，Henry和Sandy就問到，家居保險有沒有不保事項，以及投保時有甚麼要注意。

這個問題很重要，如果能夠明白家居保險的實際保障範圍，以及不能保障的範圍，就可以減少日後的賠償爭拗。

再者，我早前提到，家居保險有些保障是令大家意想不到，例如家居的財物，即使不在家居，而是帶到海外，也是受保的，但這也不能視家居保險為萬能保障的保險呢！

「你這樣問，我反而想先提一點。一般來說，家居財物保險是以『全險』方式提供保障的！」

「『全險』？這個詞很特別，難道沒有任何限制？這是不可能吧！」Henry認真地說。

「你說得對，任何保險都不可能無限制地全賠，但『全險』又確實有少許這個意味。實情是這樣，一張家居保險的保單會保障你們的家居財物，因為意外導致的損失，而意外的成因，除了不保事項中列明之外，其他沒有列明的原因都屬受保範圍！」

「嗯，那麼，有甚麼不保事項呢？」Sandy追問。

「正如我早前所說，家居保險其實是意外保險的一種，只不過，保障的對象主要是你們的居所，以及居所中擺放的財物，或者再伸延至業主，以及居住在單位內的住客等等。好了，關於妳的問題，在財物損毁中，最主要的不保事項是自然損耗，例如老化或殘舊而導致的損毁。」

「嗯，這個問題剛才已經解釋過，主要是老化的源頭不受保，但因此導致的損失仍受保，對嗎？」

「對的！」

「那麼，還有甚麼要注意？」Sandy繼續問。

「有兩點要注意，第一是單位不能丟空，如是的話，這段期間是不受保障的。另外，如果你們的單位裝修，裝修期間也是不受保障的，因為當中的風險明顯不同了，但你們可以另行購買裝修保險！」

「你的意思是，沒有人居住的單位，以及進行裝修的單位，風險會比有人正常居住的單位為高，因為家中有任何風險也沒有人馬上跟進？」

「正確！同一個道理，如果有些家居財物是存放在天台或其他露天地方，沒有人看顧的，也是不受保的！」

「明白，還有甚麼呢？」

「嗯，考考你們，前幾年政圈經常爆出的官員醜聞是甚麼？」

「哦，我知道，是僭建！」Henry搶著答。

「對了，如果你們的家居有僭建，就算發生任何家居意外，也可能不受保呢！」

「萬一我們的家居真的有僭建部分，那應該怎樣做？」Sandy帶點猶豫地問。

「嗯，當然要仿效我們的高官一樣，馬上拆除有關的僭建，撥亂反正囉！」

「噢，對了，這才是正確方法！」Sandy說。

「嗯，我突然想起，是不是任何物業都受保？樓齡較高的物業也買到家居保險嗎？」Henry突然想起這個問題。

「問得好，在樓齡和物業類型方面，是有需要注意的地方。一般來說，市場上的家居保險可保樓齡40年以下的物業，超過的話，不是所有保險公司都會保，就算保，也可能要加附加費。另外，家居保險主要保障多層大廈，如果你們是住村屋，又或者獨立屋，是需要提供更多資料，以及獨立報價的，因為這些物業的保安未必像多層大廈一樣嚴密，即是爆竊或遭遇颱風或暴雨侵襲時，會較易受到破壞！」

「啊，同意！」Sandy和Henry異口同聲說。

「你們能夠先求知，後投保，可算是很正面看待保險的年輕一代呢！」

「過獎了！」

