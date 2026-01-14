宣萱怕「上癮」拒醫美，每日3小時護膚1招對抗皮膚下垂

宣萱近日為電影《尋秦記》積極宣傳，現年55歲的她被讚靚得天然。雖然她臉上也有留下歲月痕跡，因怕「上癮」拒絕醫美科技凍齡。宣萱曾表示自己並不注重養生，而且會熬夜，不過十分勤力護膚，所以才能保持光滑肌膚。

不少藝人為了保持靚樣，去到某個階段便依靠醫美為面容甚至身材保養，55歲宣萱近日忙於為電影《尋秦記》宣傳，戲中重溫不少劇集片段，觀眾都大讚宣萱和郭羨妮也保養得宜。宣萱曾表示，她每天花不少心機護膚。

向來直率的宣萱，大方表示自己的皮膚狀態，自言部分位置也有鬆弛，故不時靠現今科技執相。崇尚自然的她只會勤力花心思延緩衰老，早晚每次花逾一個半小時勤力護膚，徹底潔淨皮膚之後，會敷面膜眼膜，最重要是堅持做刮面去水腫，盡量減慢衰老速度。

宣萱曾經在社交平台示範自己的護膚心得，簡單易學，她表示因工作每日要化妝，因此十分注重清潔步驟，不會殘留化妝品於面上，阻止毛孔吸收護膚品的營養。她喜歡用卸妝油卸妝，並將卸妝油塗抹在化妝棉上，然後輕輕抹走臉上的化妝品，能輕易卸掉粉底，潔面後便會敷面膜15分鐘，從不偷懶。

宣萱最注重眼部護理，她提醒把眼部精華用手指輕點眼周，提醒塗抹時千萬不要用按摩手勢，免出現細紋，之後再用護膚品提拉和滋潤眼部。最後必定會做刮面促進血液流動，減去面部水腫，還可以修改面部輪廓線條，所以不少女士都愛做刮面護膚，宣萱強調尤其是朝早，刮面可去掉一晚睡覺起來的腫脹。

現時流行各種醫美技術，節省不少時間而且效果比天然護膚佳，但宣萱則拒絕依賴醫美，並坦言見過不少人微調容顏，但總會不自覺「上癮」結果愈整愈多，到最後有反效果，宣萱也怕自己會「上癮」，所以暫時仍然堅持拒行出第一步做醫美。