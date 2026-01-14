餐廳界「slasher」登陸銅鑼灣利園！日間：可可主題咖啡館／夜間：創意雞尾酒吧

愈來愈多人追求work-life balance，「slasher」已成為香港工作新常態，這個潮流蔓延到餐廳界別！說的不是foodie或KOL，而是銅鑼灣利園的新店Brisa──日間是以可可為主題的咖啡館，夜晚則變身成創意雞尾酒吧，營業時間更去到凌晨12時！無論是shopping途中要唞唞氣，還是夜晚食完飯後想找個地方跟朋友繼續聊天，都可以考慮到這裏。

Brisa是西班牙餐廳Aire的延伸，擁有「日夜雙重身份」，白天為可可咖啡館，夜上則搖身一變成為創意雞尾酒實驗室。



Brisa的賣點是與香港本土頂尖朱古力品牌Conspiracy Chocolate合作，優質出品成就Brisa的招牌飲品，味道層次豐富，既有濃郁果香，亦帶有泥土氣息，並呈現櫻桃、香料、奶油糖及煙草的悠長圓潤餘韻，無論是否朱古力控都值得一試。

熱朱古力，可以另加toppings，如鮮忌廉、可可碎、杏仁碎、威化等。



白天，Brisa以香港首間可可咖啡館的身份營運，供應多款可可特色飲品，包括可可鴛鴦、Xocolatl（瑪雅香料可可）、可可濃縮咖啡及可可泡沫咖啡等，並搭配於香港精準烘焙的巴西單一產地精品咖啡。這些來自巴西特定產區的咖啡旨在襯托可可的獨特風味，帶來濃郁、朱古力及堅果感強烈、低酸度的口感，展現多層次的味覺體驗。

牛角包配可可泡沫咖啡



此外，Brisa更推出一款以75%黑朱古力製成的輕盈空氣感朱古力慕斯甜品。口感如意式雪糕般細緻滑順，卻能在室溫下保持穩定、不易融化。風味優雅平衡、不過分甜膩，每一匙都充滿細緻的空氣氣泡，可搭配酥脆配料增添層次與口感，尾韻呈現精緻純淨的可可風味。

朱古力慕斯甜品（Whipped Chocolate）

可可咖啡館於日間還會供應不同的美食，包括牛角包、朱古力曲奇、朱古力brownie、沙律及三文治等。

入夜之後，Brisa會身為創意雞尾酒吧，酒單靈感源自Aire廚房的料理哲學，嚴選新鮮水果、蔬菜、香草與香料，將食材的天然風味巧妙融入調酒之中。店內所有糖漿、利口酒、油洗（Fat Wash）及調料均由團隊悉心自製，確保每一杯酒的風格都獨一無二。客人可自由挑選基酒或無酒精基底，搭配喜愛的風味元素與偏好風格，調酒師將即場為您度身訂造專屬雞尾酒。這不僅是一杯飲品，更是一場個人化的味覺旅程，讓每位到訪者在Brisa的夜晚找到屬於自己的靈感與故事。

入夜後Brisa會變身成雞尾酒吧，客人可以自選有酒精或無酒精的基底，再配合自選調料，調酒師即會為你製作一杯絕對個人化的雞尾酒！

Brisa

地址：銅鑼灣利園一期3樓301A號店

電話：6380 7036

營業時間：Café 10am–6pm；Cocktail Bar 6pm–12mn