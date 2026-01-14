歡迎回來

賞花情報︱添馬公園「紫花風鈴木園」盛放中！＋茶果嶺海濱公園＋粉嶺火車站花海打卡
香港周圍遊
玩樂旅遊熱話

賞花情報︱添馬公園「紫花風鈴木園」盛放中！＋茶果嶺海濱公園＋粉嶺火車站花海打卡

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:康文＋＋＋ fb、康文賞花情報

　　最新賞花情報！如果大家已經欣賞過冬日限定的大棠紅葉、流水響落羽杉，那麼一定要把握機會欣賞花期在春季的紫花風鈴木，密集的花朵把整個樹冠染成紫紅色，抬頭望一片紫紅色花海好美！最近添馬公園新增「紫花風鈴木園」的紫花風鈴木盛放中，而茶果嶺海濱公園、粉嶺火車站亦有紫花風鈴木的蹤影，今個星期去打卡賞花吧！

 

Read More

落羽杉季節來了！流水響免費郊野導賞＋交通路線，青衣公園八成轉紅＋北區公園

賞花情報︱添馬公園「紫花風鈴木園」盛放中！＋茶果嶺海濱公園＋粉嶺火車站遊樂場花海打卡

 


　　政府早前公布發展旅遊熱點工作組落實推行9個項目，為市民及遊客打造旅遊熱點，其中添馬公園「紫花風鈴木園」已經Ready，紫花風鈴木綻放中！根據康文賞花情報，添馬公園「紫花風鈴木園」已開八成，大家要把握機會打卡。據知康文署上年9月開始於公園近維港海濱位置種植約80棵紫花風鈴木，近日花季來臨，一簇簇紫紅色花朵漸次盛放，一片壯觀紫紅色花海，趁今個星期好天氣，一起賞花吧！

 

賞花情報︱添馬公園「紫花風鈴木園」盛放中！＋茶果嶺海濱公園＋粉嶺火車站遊樂場花海打卡

賞花情報︱添馬公園「紫花風鈴木園」盛放中！＋茶果嶺海濱公園＋粉嶺火車站遊樂場花海打卡


  

　　根據康文賞花情報，紫花風鈴木學名 : Tabebuia impetiginosa，屬紫葳科落葉喬木，原產地分布在墨西哥的西北部至阿根廷的西北部，樹高可達30米。花期在春季，開花時花多葉少，密集的花朵把整個樹冠染成紫紅色，景色令人難忘。

 

添馬公園

 

　　公園栽種了約80棵紫花風鈴木；每逢花季，花開燦爛，絢麗非凡，營造浪漫氛圍。

 

賞花情報︱添馬公園「紫花風鈴木園」盛放中！＋茶果嶺海濱公園＋粉嶺火車站遊樂場花海打卡

賞花情報︱添馬公園「紫花風鈴木園」盛放中！＋茶果嶺海濱公園＋粉嶺火車站遊樂場花海打卡

賞花情報︱添馬公園「紫花風鈴木園」盛放中！＋茶果嶺海濱公園＋粉嶺火車站遊樂場花海打卡

 
茶果嶺海濱公園

 

　　茶果嶺海濱公園一直是是小朋友的玩樂天堂，有攀爬地貌、鞦韆、風車、兒童跑步徑、渠管迷宮、滑梯、樹屋等等設施。最近，公園內種植了約20棵紫花風鈴木開始盛放，花開紫紅，別具美態，大家除了跟花兒打卡，更可於海濱空間和園景平台休息，眺望維港及啟德郵輪碼頭，還有與寵物散步。

 

前往方法︰港鐵 觀塘港鐵站B1出口步行約13分鐘、港鐵 藍田港鐵站D1出口步行約15分鐘

 

賞花情報︱添馬公園「紫花風鈴木園」盛放中！＋茶果嶺海濱公園＋粉嶺火車站遊樂場花海打卡

賞花情報︱添馬公園「紫花風鈴木園」盛放中！＋茶果嶺海濱公園＋粉嶺火車站遊樂場花海打卡

賞花情報︱添馬公園「紫花風鈴木園」盛放中！＋茶果嶺海濱公園＋粉嶺火車站遊樂場花海打卡 
 

粉嶺火車站遊樂場

 

　　遊樂場內植有3棵紫花風鈴木。開花時奼紫嫣紅，如夢似幻，吸引不少市民拍照。

 

前往方法︰港鐵粉嶺港鐵站A2出口，沿粉嶺車站路往粉嶺中心方向步行約5分鐘

途經巴士路線:79K、261、279X、277X

 

賞花情報︱添馬公園「紫花風鈴木園」盛放中！＋茶果嶺海濱公園＋粉嶺火車站遊樂場花海打卡

賞花情報︱添馬公園「紫花風鈴木園」盛放中！＋茶果嶺海濱公園＋粉嶺火車站遊樂場花海打卡

賞花情報︱添馬公園「紫花風鈴木園」盛放中！＋茶果嶺海濱公園＋粉嶺火車站遊樂場花海打卡

 

Tags:#香港周圍遊#香港好去處#賞花情報#金鐘#添馬公園#紫花風鈴木園#茶果嶺海濱公園#粉嶺火車站遊樂場#花海#打卡熱點#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話
