賞花情報︱添馬公園「紫花風鈴木園」盛放中！＋茶果嶺海濱公園＋粉嶺火車站花海打卡

最新賞花情報！如果大家已經欣賞過冬日限定的大棠紅葉、流水響落羽杉，那麼一定要把握機會欣賞花期在春季的紫花風鈴木，密集的花朵把整個樹冠染成紫紅色，抬頭望一片紫紅色花海好美！最近添馬公園新增「紫花風鈴木園」的紫花風鈴木盛放中，而茶果嶺海濱公園、粉嶺火車站亦有紫花風鈴木的蹤影，今個星期去打卡賞花吧！

Read More

落羽杉季節來了！流水響免費郊野導賞＋交通路線，青衣公園八成轉紅＋北區公園







政府早前公布發展旅遊熱點工作組落實推行9個項目，為市民及遊客打造旅遊熱點，其中添馬公園「紫花風鈴木園」已經Ready，紫花風鈴木綻放中！根據康文賞花情報，添馬公園「紫花風鈴木園」已開八成，大家要把握機會打卡。據知康文署上年9月開始於公園近維港海濱位置種植約80棵紫花風鈴木，近日花季來臨，一簇簇紫紅色花朵漸次盛放，一片壯觀紫紅色花海，趁今個星期好天氣，一起賞花吧！





根據康文賞花情報，紫花風鈴木學名 : Tabebuia impetiginosa，屬紫葳科落葉喬木，原產地分布在墨西哥的西北部至阿根廷的西北部，樹高可達30米。花期在春季，開花時花多葉少，密集的花朵把整個樹冠染成紫紅色，景色令人難忘。

添馬公園

公園栽種了約80棵紫花風鈴木；每逢花季，花開燦爛，絢麗非凡，營造浪漫氛圍。



茶果嶺海濱公園

茶果嶺海濱公園一直是是小朋友的玩樂天堂，有攀爬地貌、鞦韆、風車、兒童跑步徑、渠管迷宮、滑梯、樹屋等等設施。最近，公園內種植了約20棵紫花風鈴木開始盛放，花開紫紅，別具美態，大家除了跟花兒打卡，更可於海濱空間和園景平台休息，眺望維港及啟德郵輪碼頭，還有與寵物散步。

前往方法︰港鐵 觀塘港鐵站B1出口步行約13分鐘、港鐵 藍田港鐵站D1出口步行約15分鐘





粉嶺火車站遊樂場

遊樂場內植有3棵紫花風鈴木。開花時奼紫嫣紅，如夢似幻，吸引不少市民拍照。

前往方法︰港鐵粉嶺港鐵站A2出口，沿粉嶺車站路往粉嶺中心方向步行約5分鐘

途經巴士路線:79K、261、279X、277X