古天樂推《尋秦記》20分鐘加長版，預算票房過1億，親自經營社交平台谷人氣
娛樂新聞

古天樂推《尋秦記》20分鐘加長版，預算票房過1億，親自經營社交平台谷人氣

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　經營多年被指是「都巿傳說」的電影《尋秦記》，由去年除夕開始上映，播映至今約兩星期，票房不斷報捷，已經突破6000萬大關，電影更已在世界各地陸續上映，1月30日也開始在北美上畫。古天樂日前舉行慰勞宴答謝台前幕後，他確定正在籌備電影加長版，更加足20分鐘透視主角項少龍穿越到古代的生活。

 

Read more：1月電影速報｜《阿凡達3》納美族群殺到，導演棄AI代演員表情，《尋秦記》最新票房突破5400萬

 

　　《尋秦記》電影版本，由去年12月31日上映至今逾2星期，票房不斷上升，日前古天樂舉行慰勞宴答謝台前幕後的努力，更宣布電影票房已超過6,600萬，他與戲中演員林峯、宣萱、郭羨妮、朱鑑然、滕麗名等人心情大靚，古天樂「一家人」向在場人士大派飛吻。

 

古天樂預算《尋秦記》過1億票房，推20分鐘加長版，親自經營社交平台谷人氣

 

　　之前有傳《尋秦記》會推出加長版本，古天樂透露確實有這個計劃並等待時機推出，他透露：「加長版至少需要三至四星期後期製作，至於上映時間，起碼要等票房突破一億。」他亦表示，外界期待的「家庭篇」及「陶總管篇」將會有一定比重，並強調加長部分超過 10 分鐘，將呈現更多未曝光的精彩片段。

 

古天樂預算《尋秦記》過1億票房，推20分鐘加長版，親自經營社交平台谷人氣

古天樂預算《尋秦記》過1億票房，推20分鐘加長版，親自經營社交平台谷人氣

 

　　今次《尋秦記》的宣傳比以往港產片多樣化，古天樂為了更拉近與觀眾的距離，甚至親自經營社交平台Threads的帳戶，講到明「PR就係我，我就係PR。」近年Threads是年輕人較喜歡的社交平台，宣萱於這地方亦花了長時間跟網民互動，人氣高企，但古天樂開通帳戶後，追蹤人數已立即超越宣萱，威力驚人。

 

古天樂預算《尋秦記》過1億票房，推20分鐘加長版，親自經營社交平台谷人氣

古天樂預算《尋秦記》過1億票房，推20分鐘加長版，親自經營社交平台谷人氣

 

　　此外，《尋秦記》將於1月17日推出4DX版本，香港地區可以在GALA CINEMA （朗豪坊）或 B+ cinema apm （觀塘）欣賞得到，4DX版本是結合超過20種動態與環境特效，令觀眾能夠親身體驗項少龍身處秦朝的樂趣。

 

Tags:#尋秦記#古天樂#林峯#宣萱#郭羨妮#朱鑑然#影視娛樂#娛樂新聞#電影推介
