24
十二月
東涌昂坪360｜《尋秦記》電影版登陸昂坪360　與賓客一同穿越古今 古天樂為電影《尋秦記》特別版 BE@RBRICK揭幕　復刻兵馬俑造型 東涌昂坪360｜《尋秦記》電影版登陸昂坪360　與賓客一同穿越古今 古天樂為電影《尋秦記》特別版 BE@RBRICK揭幕　復刻兵馬俑造型
親子活動
東涌昂坪360｜《尋秦記》電影版登陸昂坪360　與賓客一同穿越古今 古天樂為電影《尋秦記》特別版 B...
推介度：
24/12/2025 - 31/01/2026
23
一月
香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》 香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》
文化藝術 劇場
香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》
推介度：
23/01/2026 - 08/02/2026
全文搜索
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
提防「中銀生活」釣魚短訊！警方1月接逾90宗釣魚短訊舉報 假冒中銀騙案佔超過一成半 
理財智慧
騙局大拆解

提防「中銀生活」釣魚短訊！警方1月接逾90宗釣魚短訊舉報 假冒中銀騙案佔超過一成半 

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty WuPHOTO:Facebook@CyberDefender 守網者

　　2026年1月至今（14日），警方接獲超過90宗釣魚短訊舉報，損失金額逾800萬港元，當中涉及假冒中銀騙案佔超過一成半，涉款逾260萬港元！中銀香港表示會以「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊，包括「#BOCHK」、「#BOCHK_TXN」及「#BOCHK_CC」，並建議客戶應先核實任何聲稱由中銀香港發出的短訊。

 

　　近日假冒「中銀生活」的釣魚短訊老是常出現，內容都是指開通了會員並「自動扣錢」，想取消就致電短訊內的「熱線電話」。當然，都只是騙徒的伎倆。

 

　　當中，有一名72歲男士收到假冒中銀保險計劃自動扣費的短訊，隨即致電短訊內的電話號碼要求取消，對方引導男士透過WhatsApp點擊「確認銀行帳戶」的釣魚連結，男士不虞有詐按照對方指示進入連結並填寫個人資料，直到男士發現銀行戶口於未經其授權下先後4次被轉賬，共損失超過130萬港元，才驚覺受騙。

 

　　中銀香港提醒客戶及公眾人士慎防以下虛假短訊：

 

提防「中銀生活」釣魚短訊！警方1月接逾90宗釣魚短訊舉報 假冒中銀騙案佔超過一成半


　　中銀香港已加入「短訊發送人登記制」，並使用以「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊，該等名稱包括：「#BOCHK」、「#BOCHK_TXN」及「#BOCHK_CC」。此外，就「可供接收者以發送人號碼直接回覆的短訊」或雙向提示短訊，中銀香港會繼續透過以下其中一組電話號碼：+852 622649931110或+852 645063570006，發送雙向提示短訊至於銀行登記的流動電話號碼，與相關客戶進行確認。

 

　　中銀香港建議客戶應先核實任何聲稱由中銀香港發出的短訊，切勿透過短訊、電郵、網上的超連結、二維條碼或附件登入銀行賬戶或提供個人資料（包括密碼）。如客戶收到懷疑偽冒中銀香港發出的短訊，請即致電中銀香港客戶服務熱線（852）3988 2388（選取語言後，按 3、#、2）。

 

提防「中銀生活」釣魚短訊！警方1月接逾90宗釣魚短訊舉報 假冒中銀騙案佔超過一成半

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

Tags:#騙案#中銀香港#騙徒#WhatsApp#理財智慧#熱話#理財#防騙視伏App#防騙視伏器#守網者#中銀生活#釣魚短訊#釣魚連結#中銀#中銀保險計劃
