經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

當特朗普向伊朗人民喊話，要拯救他們於水深火熱之中，並警告伊朗神權不要向示威者開槍，不然他便透過軍事來對該國進行「解放行動」，我好奇，究竟有多少人相信？伊朗最近爆發大示威，主要原因是經濟崩潰，人民難以生活。日前伊朗貨幣里亞爾(Rial)再次暴跌到再創新低，幾乎變成廢紙，一名大市集店舖的老板索性關門大吉，以示抗議，想不到就這樣引發全國人民跟著他一起怒吼。可是，我們有否想過，特朗普口口聲聲要拯救伊朗人民，其實他正是把他們推入經濟火坑的推手？

過去十多年來，我去過伊朗三次，目擊當地人民極為艱苦的生活，而該國貨幣沒有最低，只有更低，導致通脹急升。在奧巴馬時代，伊朗和美國簽訂核協議，里亞爾才有喘息的機會，經濟漸露絲微曙光。可惜好景不常，特朗普在2017年一上台即撕毀協議，不僅如此，他更進一步加強對伊朗的制裁，一如對委內瑞拉的「極限施壓」，即趕盡殺絕，務要你不能翻身，直至民不聊生、社會內亂、政權更迭為止。

伊朗最近爆發大示威，主因是國家經濟崩潰。(Shutterstock)

今次大示威由經濟問題激發，伊朗政府企圖把人民的不滿，說成是外國勢力介入。用常理推敲，美國和以色列一直對該國虎視眈眈，就在上月，內塔尼亞胡到白宮和特朗普會面，不諱言談的就是如何處置伊朗，何況特朗普對委內瑞拉非常順利的軍事行動沾沾自喜，再下一城拿下伊朗不是夢。就在此刻，伊朗爆發全國抗議，這和美以兩國想動手的時間吻合，再者兩國情報機構中情局和摩薩德，早在伊朗進行深度滲透，以製造顛覆政權的有利條件。

我這樣說，不是指伊朗人民的憤怒只限於經濟問題，他們對人權有更大的追求。凡到過伊朗的人，都會驚訝伊朗人的高質教育水平，能言善辯，思考具深度，不愧為波斯帝國的後裔，但大家對神權有不同看法，我看皆源於愛國民族主義，而神權內部也有保守派和改革派，不是鐵板一塊。都說是神權了，最高精神領袖哈梅內伊說了算，這個體制當然是獨裁威權主義，權力過度集中於一人身上，自1979年運行至今百病叢生，人民要求改革的聲音愈見響亮，就像今次，從對經濟不滿到對政體不滿，實在不是第一次的呼喊。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊獨攬大權，使國家百病叢生。(AP)

英國前駐伊朗大使Rob Macaire在1月12日英國《觀察家報》撰文，就伊朗目前的危機提出一個概念叫「戈爾巴喬夫時刻」，指伊朗神權自知已走到絕境，必須進行激進改革安撫人民情緒，但國家正處於內憂外患，美以在外張牙舞爪，而內部人心又不穩，一打開改革大門，隨時把舊體制徹底摧毀，一如當年戈爾巴喬夫，結果把自己也推倒，蘇聯瓦解。伊朗神權戀棧權力，這當然不是他們所願意見到的。如是者，改革會死，不改革又死，神權可能更緊緊抓住權力，甚至大力鎮壓，那麼，這會否正中美以兩國下懷？

好了，先弄好經濟，再談改革前景吧。可是，美國不容許你這樣做。隨著特朗普政府重啟「極限施壓」並引入新的關稅手段，伊朗正陷入數十年來最嚴峻的經濟危機與政治動盪，在這情情況下，伊朗實在無法成為一個正常的國家，更奢談經濟改革，政治改革也莫問。

首先，在制裁下，伊朗經濟不斷萎縮致通脹失控，到2025年底，伊朗年度通脹率長期維持在30%以上，食品價格漲幅甚至超過70%。最要命的是貨幣崩潰，僅在2024年7月至2025年3月間，價值便縮減一半，並在2025年12月創下歷史新低，令到出口與財政枯竭。制裁更切斷了伊朗進入全球金融體系的管道，導致石油出口量較制裁前暴跌60%至80%，使政府每年損失數百億美元的收入，基礎設施無法更新。

伊朗貨幣里亞爾貶值嚴重，令出口與財政枯竭。(AP)

制裁不僅製造經濟危機，也導致民生與人道災難。儘管制裁名義上排除人道物資，但由於全球銀行過度遵守規範，使得伊朗難以進口關鍵藥品，罕見病患者（如蝴蝶寶寶、血友病患者）受到的衝擊最為嚴重。與此同時，中產階級貧困化也是伊朗的致命傷，人均GDP從2012年的8000多美元降至2024年的約5000美元。制裁削弱了社會保障網，使數百萬民眾陷入貧困，並被迫依賴與伊斯蘭革命衛隊相關的社會服務，形成一種「不可持續的陷阱」。

我們時常批評神權和革命衛隊腐敗，但制裁所促成的「制裁經濟」，孳生更多腐敗，這是由於制裁迫使貿易轉向灰色和黑色渠道（如影子船隊），讓掌握資源的精英階層得以從中牟取暴利，進一步加劇社會不平等。事實上，神權對此亦難辭其咎，人民對國家貪腐已忍無可忍，加上惡化的經濟環境，成為2025至2026年伊朗大規模反政府示威的催化劑。美國透過經濟和軍事施壓，加劇了伊朗體制的脆弱性。

特朗普稱將向伊朗的貿易夥伴徵收25%關稅 (AP)

正所謂趁你病取你命，特朗普剛在新一年的1月宣布，任何與伊朗進行商業往來的國家，其與美國的貿易將面臨25%關稅，旨在進一步孤立伊朗。在神權最脆弱的時刻，美以會否聯手向伊朗再度開戰？這可能導致區域性能源供應不穩及更大規模的衝突，而伊朗又將邁向何方？要知道，伊朗仍未形成有足夠政治能量的反對派來接管政權，那麼，有人不禁問，伊朗會否成為下個委內瑞拉，由外部勢力接管包括國家資源的管治權？相信伊朗人會對此大聲說不。