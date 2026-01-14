麥當勞新甜品︱ KITKAT開心果味新地筒只售$8！四重滋味開心果芭菲＋新地筒配黑朱古力威化

開心果 Fans注意！麥當勞全線甜品站明日 （1 月 15 日）起推出全新「KITKAT®開心果味新地系列」，三款期間限定開心果味甜品新登場， KITKAT開心果味新地筒只售$8最抵食，KITKAT開心果味新地筒配黑朱古力威化$10，想享受四重滋味必試開心果芭菲都只係$17！

全新「KITKAT®開心果味新地系列」提供三款限時登場的開心果味甜品，先介紹包括 KITKAT®開心果芭菲配日本直送 KITKAT® 72%黑朱古力威化，KITKAT®開心果威化味新地搭配具有甘醇可可風味的日本直送 KITKAT® 72%黑朱古力威化，再灑上開心果碎及濃厚朱古力醬，四重滋味帶豐富口感。

KITKAT® 開心果芭菲(配日本直送 KITKAT® 72%黑朱古力威化) 售價$17

另外，甜品站同時供應入口香濃順滑的 KITKAT®開心果味新地筒，以及 KITKAT®開心果味新地筒配日本直送KITKAT® 72%黑朱古力威化，帶來雙重層次，開心果迷必要全部品嘗！

KITKAT®開心果味新地筒(配日本直送 KITKAT® 72%黑朱古力威化) 優惠價$10 (參考價 $16.5)





KITKAT®開心果味新地筒至抵價$8(參考價$9.5)