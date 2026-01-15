歡迎回來

溫傑星期四｜港股初步目標達陣？攜程陷入反壟斷指控 比比醒你急救指南！新收購能為中生製藥股價帶來轉機？
股市動向
理財智慧

溫傑星期四｜港股初步目標達陣？攜程陷入反壟斷指控 比比醒你急救指南！新收購能為中生製藥股價帶來轉機？

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　港股今早再挑戰兩萬七，恒指一度升逾200點，惟在高位遇阻，港股初步目標達陣？異動股方面，攜程(09961)陷入反壟斷指控，股價曾急插逾兩成，股民應何去何從？中國生物製藥(01177)公告以12億元對價100%收購赫吉亞生物，新收購能為中生製藥股價帶來憧憬？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/cTJfw48y3VE?si=FFjf7v-JxiPN0VeM

 

►把時間軸拉到02:07開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#hot talk 1點鐘#港股#恒生指數#恒指#溫傑#香港股票分析師協會#攜程集團#09961#榮昌生物製藥#09995#01177#中國生物製藥#中生製藥#中國人壽#02628#比亞迪#01211#石藥集團#01093#康寧傑瑞製藥#09966
溫傑星期四｜港股力守三底 後市點行？｜商湯折讓逾8%配股！｜騰訊、阿里巴巴明年有何展望？
溫傑星期四｜港股力守三底 後市點行？｜商湯折讓逾8%配股！｜騰訊、阿里巴巴明年有何展望？

美國擬取得格陵蘭控制權？
214
|
5

你認為美國在未來12個月內，會否採取實質行動以推進「取得格陵蘭控制權」？

會，勢在必行
65%
不會，只屬姿態
26%
不確定
8%
無意見
1%
投票期：2026-01-12 ~ 2026-02-12
