高鐵北上︱新增南京、無錫、合肥等16個直達站＋汕頭、廣州南列車加密班次＋上海虹橋臥鋪列車每日開出

廣深港高鐵（香港段）服務大升級！ 1月26日起高鐵將新增16個直達站點，包括華東重點城市南京、無錫、合肥，短線遊城市如清遠站、泉州東站、惠東站、陸豐東站及潮南站等等，服務調整後高鐵西九龍站直達站點將增加至110個。另外，港人以後北上汕頭搵食更方便，高鐵將增加往來香港西九龍站與汕頭站的列車班次，而往來廣州南站等的班次亦會加密。上海虹橋臥鋪列車的服務增至每日開出！

服務提升後，高鐵每日提供106對長短途及臥鋪列車班次，星期五、日及一分別有107對，而星期六更增至109對，為旅客提供更多靈活的出行選擇。

1月26 日起新增16個高鐵直達站點：

無錫東站、南京南站、合肥南站、汨羅東站、泉州東站、惠東站、惠州南站、福州南站、泉州南站、清遠站、汕頭南站、惠來站、陸豐東站、潮南站、陸豐南站、興寧南站

南京作為六朝古都，歷史文化底蘊深厚。旅客可到夫子廟秦淮河畔夜遊燈 船、又或登中山陵欣賞宏偉建築，體驗古今交融的魅力。（圖片來源︰百度百科）



無錫素有「太湖明珠」之稱，乘高鐵輕鬆到達，便可遊覽太湖風光、靈山 大佛，或到南長街品嘗小籠包及無錫排骨等經典美食。（圖片來源︰百度百科）



合肥則以包公文化及三國遺跡聞名，高鐵到站後旅客可到包公園緬懷包 拯清官故事，或到三河古鎮品嘗米餃、牛皮糖等地道小吃。（圖片來源︰百度百科）

北上廣州南站增列車班次

除此之外， 往來香港西九龍站與廣州南站的短途列車班次，會由每日十九對增加至二十四對，最快只需47分鐘直達廣州南站。因應需求，高鐵將部份以福田及深圳北站為終站的列車延伸至廣州南站，提升至每日合共37對列車往返香港西九龍站與廣州南站。

• 往來香港西九龍站與廣州南站的短途列車班次，會由每日十九對增加至二十四對，進一步便利大灣區出行。

潮汕地區路線新改動

潮汕地區路線一直受旅客歡迎，隨著內地廣汕鐵路及汕汕鐵路投入服務，往來香港西九龍站與潮汕，廈門及福州一帶的列車將途經更多站點，旅客出行有更多選擇；此外，往來香港西九龍站與福州站的行車時間亦將縮短約20分鐘，車程更快捷。

• 目前每日三對往返香港西九龍站與廈門站的列車，一對原以廈門站為始發/終到站的列車，延伸至福州站為始發/終到站，並新增停靠福州南站、泉州南站及惠州南站。

• 部份往返福州站或廈門站的列車將新增停靠泉州東站及惠東站。

• 往來香港西九龍站與福州站的行車時間亦將縮短約20分鐘，車程更快捷。

• 因應改道及服務調整，列車將不停靠角美站及泉州站。

汕頭美食之旅注意

汕頭美食多元化，潮汕牛肉火鍋及地道小食成為一眾美食家鎖定目標，大家以後北上更方便，往來香港西九龍站與汕頭站的列車班次，會由每日四對增加至五對。 部份往返汕頭站的列車，新增停靠陸豐南站、陸豐東站、汕頭南站、惠來站及潮南站。

潮汕牛肉火鍋（圖片來源︰百度百科）

• 往來香港西九龍站與汕頭站的列車班次，會由每日四對增加至五對。

• 部份往返汕頭站的列車，新增停靠陸豐南站、陸豐東站、汕頭南站、惠來站及潮南站。

上海虹橋臥鋪列車每日開出

大受歡迎的上海虹橋臥鋪服務，目前每周提供四對列車服務，分別為逢星期五、六、日及一開出。高鐵由1月26日(星期一)起，會提升服務至每日均有列車開出，讓前往上海的旅客選擇出行日子更有彈性，無論周末或平日出發，均能善用臥鋪列車「夕發朝至」的優點，一覺醒來即可抵達目的地。

每間臥鋪房間設四人床鋪（上下床鋪各兩張）及設備包括一張小桌和熱水壺等；每個床鋪設充電插座；房間有趟門將房間與走廊分隔，行李可放在下鋪床底。



連同上述新增的上海虹橋日間班次，每日均有三對列車往來上海與香港兩大金融中心，進一步便利商務及休閒出行。

其他新增站點

• 一對往返長沙南站的列車，新增停靠清遠站；

• 一對往返梅州西的列車，新增停靠興寧南站；

• 天津西站往香港西九龍站的列車，新增停靠汨羅東站。

乘客可參考於1月26起生效的列車時間表及車費表（相關連結於1月12日起開放）並預購車票。

• 列車時間表: https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/ticket/timetable.html

• 車費表: https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/ticket/fare.htm

https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/latest-news/Zhanjiangxi_Routes.html