黃子華《夜王》與舞小姐鬥騷排骨胸，點名讚楊偉倫成新一代笑匠

由黃子華、鄭秀文、王丹妮、廖子妤、譚旻萱、楊偲泳、楊偉倫、盧鎮業等人主演、2026年賀歲電影《夜王》，以尖沙咀夜總會做故事背景。電影美女如雲、酒色財氣盡有，一班女演員性感演出外，黃子華也大解放，其中一幕更騷排骨胸肌。黃子華為配合角色，在戲中狂抽煙及講粗口，他笑言要為電影犧牲肺部。

Read more：鄭秀文賀歲片《夜王》罕露「事業線」，王丹妮香滑玉背成焦點

《毒舌大狀》導演吳煒倫第二部作品《夜王》，今次賀歲片帶觀眾一起尋歡迎馬年，鄭秀文飾演夜總會CEO與黃子華飾演的經理，帶領一班舞小姐王丹妮、廖子妤、譚旻萱、楊偲泳等人傾力性感演出。

《夜王》劇照。

從電影的宣傳片段內可見，女演員甚為大方，王丹妮騷香滑玉背、楊偲泳肉緊激吻何啟華，連鄭秀文也罕露「事業線」，黃子華亦要展示排骨胸！他與鄭秀文飾演舊情人兼鬥氣冤家，導演構思一場二人於酒店「聚舊」戲份，導演表示：「兩人的感情戲其實是由賭枱開始蘊釀，由互相試探開始，到聯手贏大錢的興奮，到床上，到吵架，到反目，再到體貼，最後各走各路，帶點後悔，帶點不忿。把那麼多強烈情緒放在同一場戲上，看子華與Sammi的火花，很好看，也很好玩。」導演大爆黃子華十分專業，為了這場戲，差不多每日都操肌、節食戒口。

《夜王》劇照。

《夜王》劇照。

同時，黃子華為這戲也犧牲不少，黃子華大爆拍《夜王》的真實情況是很恐怖的：「為了這部戲，我講了三世人份量的粗口，和吸了十世人份量的煙。我要強調，大家見到我們吸煙真的不要學，我是為電影犧牲了我的肺！但沒有辦法，在夜總會的世界，不論男女，大家都是講粗口、吸煙。為了營造真實的夜總會世界，我們為《夜王》作出了一次犧牲！」

《夜王》劇照。

此外，黃子華今次跟楊偉倫合作後，點名讚賞對手：「我很替土地（阿卵 飾）擔心，我相信他演出這套戲之後，不可以再做其他戲。因為他將會成為香港的一個笑匠，每一場只要有阿卵的戲，都是非常好笑。大家到時入場，都不妨帶著期望來，我相信你都不會失望！」

《夜王》劇照。

《夜王》劇照。

《夜王》戲中的「東日夜總會」所處的那個年代，夜總會已差不多成為夕陽行業，所面對的經營困難如出一轍。黃子華覺得現時推出十分應景：「《夜王》講夜總會最艱難的時候，其實也是今日世界各行各業的縮影。」他希望憑着這套電影鼓勵大家，激發大家的奮鬥心打破逆境。