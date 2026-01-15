歡迎回來

劉嘉玲接受「京東少奶」訪問談夫妻生活，梁朝偉親寫道歉咭好感動
娛樂新聞

劉嘉玲接受「京東少奶」訪問談夫妻生活，梁朝偉親寫道歉咭好感動

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　60歲劉嘉玲與梁朝偉性格南轅北轍，女方愛熱鬧經常與朋友開派對；男的有「社恐」愛獨處。結婚多年一直以來不時傳出二人「各有各玩」，甚至離婚的傳聞，二人一於少理享受自己的生活。他們是對方的伴侶，也是工作好夥伴，劉嘉玲近日接受內地企業家「京都少奶」章澤天訪問時大談夫妻間的秘密，原來梁朝偉一直以來的細心的舉動令她很
感動。

 

Read more：傳梁朝偉隱居日本多年？近日在北海道滑雪被「野生捕獲」 劉嘉玲網上曬恩愛粉碎謠言

 

　　劉嘉玲近日在中半山梅道逾億元的豪宅內接受章澤天訪問，當中談到生活之道，以及跟梁朝偉鮮為人知的相處之道。她表示二人性格很不一樣，但思想上及價值觀則很一致。現在她甚至是梁朝偉的經理人，她曾向身邊人「投訴」，梁朝偉是一個很麻煩的藝人，在訪談中形容自己是「打雜」：「處理事情上，他最初會懷疑我能力，但相信我是最安全，不會傷害他，經過一些工作安排，他就覺得我OK，而且有些事情比他想得更周到，看見我也能做到。」她還自誇能力比梁朝偉更強。

 

劉嘉玲接受「京東少奶」訪問揭夫妻生活，梁朝偉親手寫道歉咭好感動

 

　　劉嘉玲不時為梁朝偉接洽電影工作，當初提議梁朝偉拍《尚氣與十環傳奇》，梁朝偉是十分抗拒，但她深入了解Marvel系列故事後，向梁朝偉解釋他要走進年青人的視野，讓更多年輕人認識他，最後梁朝偉跟導演相談後便接拍。二人工作上合作，但並沒有利益瓜葛，她笑言：「我不會收commission，所以我可以跟他很大聲說話，更有底氣，但他送我禮物就是另一件事。」

 

劉嘉玲接受「京東少奶」訪問揭夫妻生活，梁朝偉親手寫道歉咭好感動

 

　　梁朝偉近年有「社恐」，與一班不太相識的人在一起時會感到不自在，而且他愛獨處找到自己的樂趣，劉嘉玲坦言朋友間聚會也是一雙一對出席，梁朝偉卻未能陪伴，故曾感到不悅：「多年後見他願意出席活動，但看到他是硬着頭皮出來很不自在，我就不再迫他。不過年紀大，他開始很多時候肯陪伴，所以說事情是沒有絕對的，人會調整自己。」

 

劉嘉玲接受「京東少奶」訪問揭夫妻生活，梁朝偉親手寫道歉咭好感動

 

　　生活上，梁朝偉也會做很多事令劉嘉玲感動：「他有買很多禮物給我，雖然有些我不喜歡，但他很花心思的。他不是那種外面買不到就買給你那種人，但他到現在也會親手挑選禮物給你，親自挑選心意咭，甚至道歉咭。每張咭也會感動到我，櫃子裏我收好了很多咭，道歉咭也蠻多，他做錯事情，口裏不說但會寫卡道歉，而且很用心寫，很長的。」她認為有勇氣承認錯失的人，也是一個強人。

 

 

劉嘉玲接受「京東少奶」訪問揭夫妻生活，梁朝偉親手寫道歉咭好感動

 

　　外間人都關心劉嘉玲和梁朝偉的愛巢，他們的住所充滿生活格調，復式豪宅裝修特別，原來由好友鄧永鏘全權負責房子的裝修和設計，中西合壁、用色典雅。劉嘉玲訪問中透露，1995年便住進這單位，有段時間曾租予張叔平，後來自己再搬進去居住。而這個地方充滿回憶，因為自己住18樓，已故張國榮曾居住在這大廈9樓，大家也有很多互動。

Tags:#劉嘉玲#梁朝偉#章澤天#京東少奶#影視娛樂#娛樂新聞
叱咤2025得獎名單｜姜濤4度封「我最喜愛的男歌手」鄧麗欣23年後奪「最喜愛女歌手」
更多娛樂文章
叱咤2025得獎名單｜姜濤4度封「我最喜愛的男歌手」鄧麗欣23年後奪「最喜愛女歌手」

投票區

美國擬取得格陵蘭控制權？
234
|
5

你認為美國在未來12個月內，會否採取實質行動以推進「取得格陵蘭控制權」？

會，勢在必行
63%
不會，只屬姿態
27%
不確定
9%
無意見
1%
投票期：2026-01-12 ~ 2026-02-12
