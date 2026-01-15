瘦身穿搭｜豐滿身形避開鬆身衫！教你即減5kg顯瘦技巧

不要再以隱藏及穿鬆身衣服來遮掩身材了！不靈活的穿搭只會愈遮身體愈見龐大，懂得運用簡單的協調技巧、知道重點放在那裏就可以顯得更苗條纖巧，立即記低以下實用顯瘦原則！

如果你是：

1. 胸部豐滿、上身較厚

建議營造「X字身型」，要點是是充分利用上身的力量，選擇喇叭形的下裝來突顯腰線及平衡上身的分量感！

2. 整體體形豐滿

上身、腹部、臀部、大腿都同樣豐滿的話，關鍵是要展示腳踝和手腕等纖細部位，刻意展示較薄的部分就可以減輕整體重量。

不敗的「I 字身形」

垂直輪廓是營造視覺苗條的基礎。重點是從上身到下身形成垂直直線！長版衣物如長裙、長版開襟外套都是很好的選擇。

領口

體形圓潤通常都有臉看起來很大的關注，只要選擇較大的領口，最佳是V領和方領，因為直線線條有助緩和圓潤及孤形線條，有小顏效果。要避免高領衫和圓領衫，它們會強調臉部的大小和上身的厚度，令頸看起來更短！

布料

有「垂墜感」的材質會適度貼合身體輪廓，同時形成垂直的直線輪廓，不要向兩側橫向擴散。而「挺實感」的材質不會凸顯贅肉，即使是豐滿的身材也能保持輪廓。

比例與視覺重心

整體比例與視覺重心偏低，或集中在中段會特別顯肥！避免上衣長度剛好停在腹部或臀部最闊最大的位置！透過提高腰線、選擇短版外套可以把視線向上移動拉長下半身比例，整體輪廓會更輕盈，達到視覺顯瘦效果。

色彩與明暗位置

我經常強調顯瘦是必須善用深淺與對比！將較深、霧面或低彩度的顏色放在想弱化的部位，亮、柔和或有光澤感的顏色放在有優勢部位，透過視線焦點轉移來減輕整體重量感。

衣服的細節位置

需特別留意衣袋、裝飾、摺線與腰帶的位置，避免集中在腹部、臀部或大腿最豐滿的區域。相反，由上而下排列的鈕扣、褲管中線、中央開衩等設計，都可以加強垂直線條，延伸身形比例，使整體線條看起來更修長俐落。