3COINS香港第二分店，2月初登陸葵芳新都會廣場！推出會員年費計劃，享有「與日同價」福利
著數優惠

3COINS香港第二分店，2月初登陸葵芳新都會廣場！推出會員年費計劃，享有「與日同價」福利

購物兵團
購物兵團
TEXT:Katty WuPHOTO:3COINS

　　日本人氣雜貨品牌3COINS，自去年7月於銅鑼灣開設香港首間分店以來，一直大受歡迎。3COINS香港今日公布，第二分店將落戶葵芳新都會廣場，計劃2月初開業，喜歡日本家品雜貨的朋友，又多一個新蒲點了！

 

3COINS香港第二分店，2月初登陸葵芳新都會廣場！推出會員年費計劃，享有「與日同價」福利

 

　　自YAICHI谷日百貨引入3COINS以來，一直秉持「與日同價」理念實行貼近日本市場的定價策略。不過，集團創始人及主席羅盛昌先生指出：「雖然我們的夢想是堅持以『與日同價』提供產品，惟我們不得不承認香港高昂的租金和不斷攀升的運營成本為3COINS帶來不容忽視的挑戰。面對越見艱難的營商環境逼使我們必須面對現實且不得不屈服，團隊經過多番審慎考慮及研究不同方案後，仍然無奈地決定需透過推出會員年費計劃。」

 

　　會員年費計劃將於2026年2月初葵芳新都會廣場分店開幕時正式推出，年費為港幣99元。會員可繼續享有「與日同價」福利，根據3COINS香港的定價模式，330日圓產品售價為港幣17元（現行價格為港幣18元）；而非會員價格將調整為330日圓產品售港幣26元。此計劃不僅旨在支持營運，更期望凝聚喜愛日本生活雜貨的社群，未來亦研究推出如專屬優惠、限時推廣、現金回贈及沉浸式購物體驗等活動，加強會員互動。

 

　　為感謝香港顧客一直以來的支持，YAICHI將於2026年1月15日起推出「早鳥優惠」：首100名參加年費計劃之顧客可享首年年費5折優惠（港幣49元），第101至1,000名則可享7折優惠（港幣69元），並於即日起在希慎廣場發售會員卡。此外，3COINS香港網上商店將於會員年費計劃啟動首3個月（2026年2月5日至5月5日）舉行特別促銷，非會員期間仍可享「與日同價」購物優惠，萬勿錯過！

 

3COINS香港

IG：https://www.instagram.com/3coins_hk/

 

Tags:#3COINS#葵芳#新都會廣場#生活雜貨#新店#與日同價#會員福利#Shopping
