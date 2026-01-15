歡迎回來

米埔自然遊︱長者優惠$100暢玩3小時濕地＋木橋漫步＋觀鳥屋，新春限定7折$140
玩樂旅遊熱話
Jetso
香港周圍遊

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:WWF HK

　　秋冬季到訪米埔自然保護區不但可以觀賞候鳥，更可認識不同類型的濕地及生物。米埔訪客中心最近推出長者優惠，即日起每位老友記只需＄100即可報名參與導賞活動「米埔自然遊」，跟隨專業導賞員暢遊 米埔自然保護區，欣賞自然美景及認識濕地生物。另外，凡於2026年2月7日至28日參加「米埔自然遊」，可享新春7折優惠價$140參加，一家大小趁冬日遊米埔親親大自然。
 

米埔自然保護區位於米埔內后海灣拉姆薩爾濕地（國際重要濕地）的中心位置，是本地唯一的濕地保護區，擁有極高生態價值。

 

　　3小時「米埔自然遊」路線輕鬆，行程包括走訪保護區內多種不同類型濕地，如基圍（傳統蝦塘）、漁塘、紅樹林、蘆葦叢及淡水沼澤等，你更可於基圍之中的木橋漫步，途中可以欣賞睡蓮及蘆葦叢。

 

　　行程亦包括到觀鳥屋觀賞濕地雀鳥，大家不用擔心太遠未能觀鳥，大會可提供望遠鏡租借服務，費用為每副港幣 20 元。留意，參加者將於戶外步行不少於3公里路程，但路線以平坦路段為主。另外，凡於2026年2月7日至28日參加「米埔自然遊」，可享新春7折優惠價$140參加，一家大小到米埔親親大自然。

 

米埔自然遊

費用︰正價每人$200（2026年2月7日至28日新春7折優惠價$140）、長者優惠（60歲或以上）每人$100

報名https://wwf.hk/ExploringMaiPo

活動日期：逢星期三或四（農曆新年假期除外） 

活動時間：3 小時 

長者優惠：60歲或以上每人$100（正價$200）

每團人數上限：25

開始時間︰9:30am、10:30am、11:30am、12:30pm

語言：廣東話

年齡：參加者須為五歲或以上人士。5歲至15歲的參加者必須由成年人陪同。

查詢：2526 1011（辦公時間：星期一至五上午9時至下午6時）

 

 

Tags:#長者優惠#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#米埔#米埔自然遊#hotDeals#著數優惠#香港好去處#Jetso
