TEXT:Eunice ChowPHOTO:惠康

　　農曆新年點都要打番幾圈麻雀先夠氣氛， 惠康首次與香港原創生活品牌「G.O.D.住好啲」聯乘，推出新年開運必備的「堅好運水晶麻雀套裝」與「新春開運遊戲套裝」，將會分階段於惠康網店應用程式預訂，網店或指定5間門市發售，凡於惠康 APP預購麻雀套裝更享免費送貨服務！ 

 

惠康聯乘「G.O.D. 住好啲」限量版水晶麻雀套裝＋APP預訂送貨服務＋新春開運遊戲套裝

惠康聯乘「G.O.D. 住好啲」限量版水晶麻雀套裝＋APP預訂送貨服務＋新春開運遊戲套裝 

堅好運水晶麻雀套裝零售價$800

 

　　「堅好運水晶麻雀套裝」全副共有144隻水晶麻雀，每一顆皆內嵌創辦人兼設計師楊志超（Douglas Young）親手設計的超市賀年元素，例如象徵「大吉大利」的柑橘、寓意「招財進寶」的香蕉、「年年有餘」的常滿米缸等，設計貼地！
 

惠康聯乘「G.O.D. 住好啲」限量版水晶麻雀套裝＋APP預訂送貨服務＋新春開運遊戲套裝

麻雀背面更採用水晶透明材質精心製造！

 

惠康聯乘「G.O.D. 住好啲」限量版水晶麻雀套裝＋APP預訂送貨服務＋新春開運遊戲套裝

「堅好運水晶麻雀套裝」三粒骰子分別印上象徵惠康網購的送貨車圖案、「好」及「福」。
 

惠康聯乘「G.O.D. 住好啲」限量版水晶麻雀套裝＋APP預訂送貨服務＋新春開運遊戲套裝

麻雀套裝以仿皮百寶箱為設計，將本地經典霓虹燈圖案結合新春賀語。

 

惠康聯乘「G.O.D. 住好啲」限量版水晶麻雀套裝＋APP預訂送貨服務＋新春開運遊戲套裝

 

新春開運遊戲套裝

 

　　新年打麻雀之餘，唔少得玩魚蝦蟹遊戲，「新春開運遊戲套裝」重新詮釋傳統，以活潑的手繪線條，配合超市常見的食材與日用品巧妙轉化為遊戲圖案，如象徵吉祥的柑橘、寓意富足的油和米、團圓的全盒以及購物車、油雞等，讓全家人在歡樂遊戲中感受「辦年貨」的喜慶氛圍！

 

惠康聯乘「G.O.D. 住好啲」限量版水晶麻雀套裝＋APP預訂送貨服務＋新春開運遊戲套裝

新春開運遊戲套裝零售價$68

惠康聯乘「G.O.D. 住好啲」限量版水晶麻雀套裝＋APP預訂送貨服務＋新春開運遊戲套裝

整體設計以經典的紅色、富現代感的橙金為主調，骰盅也特別採用惠康標誌性的紅色！

 

　　留意，大家除了於惠康網店網購，另可於五間指定門市購買，包括銅鑼灣、西環、紅磡、沙田及上水指定惠康分店購買。
 

惠康聯乘「G.O.D. 住好啲」限量版水晶麻雀套裝＋APP預訂送貨服務＋新春開運遊戲套裝

 

Tags:#惠康#麻雀#新春開運遊戲#魚蝦蟹#免費送貨#著數優惠#jetso#shopping
